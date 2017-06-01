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1 июня 2017, 10:58
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Депутаты Якутии помогут «Комдрагмету» избавиться от баров и ресторанов

Парламентарии Якутии намерены избавить ГУП «Комдрагметалл РС (Я)» от находящегося на его балансе имущества. Об этом «Якутия.Инфо» сообщил депутат Ил Тумэн Виктор Федоров, комментируя грядущую приватизацию госпредприятия.

«Сейчас идет акционирование Комдрагмета. Мы хотели бы, чтобы в уставе были прописаны четко задачи предприятия — это поддержка гранильной и ювелирной отрасли, и чтобы Комдрагмет был наделен только тем имуществом, которое ему необходимо для решения этих задач. А кафе, рестораны и всякие мастерские необходимо приватизировать и продать малому бизнесу или передать Министерству инвестиционного развития и малого бизнеса для поддержки предпринимателей», — говорит председатель Постоянного комитета Госсобрания (Ил Тумэн) по экономической, инвестиционной и промышленной политике, предпринимательству и туризму Виктор Федоров.

Не секрет, что большую часть своих площадей Комдрагмет использовал для развития не гранильной отрасли, а ресторанного бизнеса. Такие заведения, как рестораны «Тыдын Дархан», «Седьмое небо», «Кружало», бар «Индигирка» и ряд других либо принадлежат госпредприятию, либо арендуют его имущество. При этом многие из них продолжают зарабатывать на том, против чего объявило курс руководство республики — на алкоголе.

«Комдрагмету это имущество не требуется для выполнения его уставных задач. Его задача — поддержка гранильной отрасли. Мы будем писать соответствующее обращение в адрес Министерства имущественных и земельных отношений республики. Пусть четко обоснуют, для чего работает Комдрагмет, — говорит парламентарий. — Далее имущество следует изъять и продать или продать министерству, вырученные деньги — в казну».

Напомним, что 25 апреля 2017 года в ходе двадцать восьмого (очередного) пленарного заседания депутаты Ил Тумэн внесли изменения в Прогнозный план приватизации госимущества республики на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годы.

В документ подлежащих приватизации госпредприятий республики было включено ГУП «Комитет по драгоценным металлам и драгоценным камням Республики Саха (Якутия)».

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Источник: http://yakutia.info/article/180581
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