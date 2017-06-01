Депутаты Якутии помогут «Комдрагмету» избавиться от баров и ресторанов

«Сейчас идет акционирование Комдрагмета. Мы хотели бы, чтобы в уставе были прописаны четко задачи предприятия — это поддержка гранильной и ювелирной отрасли, и чтобы Комдрагмет был наделен только тем имуществом, которое ему необходимо для решения этих задач. А кафе, рестораны и всякие мастерские необходимо приватизировать и продать малому бизнесу или передать Министерству инвестиционного развития и малого бизнеса для поддержки предпринимателей», — говорит председатель Постоянного комитета Госсобрания (Ил Тумэн) по экономической, инвестиционной и промышленной политике, предпринимательству и туризму Виктор Федоров.
Не секрет, что большую часть своих площадей Комдрагмет использовал для развития не гранильной отрасли, а ресторанного бизнеса. Такие заведения, как рестораны «Тыдын Дархан», «Седьмое небо», «Кружало», бар «Индигирка» и ряд других либо принадлежат госпредприятию, либо арендуют его имущество. При этом многие из них продолжают зарабатывать на том, против чего объявило курс руководство республики — на алкоголе.
«Комдрагмету это имущество не требуется для выполнения его уставных задач. Его задача — поддержка гранильной отрасли. Мы будем писать соответствующее обращение в адрес Министерства имущественных и земельных отношений республики. Пусть четко обоснуют, для чего работает Комдрагмет, — говорит парламентарий. — Далее имущество следует изъять и продать или продать министерству, вырученные деньги — в казну».
Напомним, что 25 апреля 2017 года в ходе двадцать восьмого (очередного) пленарного заседания депутаты Ил Тумэн внесли изменения в Прогнозный план приватизации госимущества республики на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годы.
В документ подлежащих приватизации госпредприятий республики было включено ГУП «Комитет по драгоценным металлам и драгоценным камням Республики Саха (Якутия)».