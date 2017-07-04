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4 июля 2017, 12:46
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Депутаты утвердили Бюджет-2016 год в окончательном чтении

Народные депутаты приняли в окончательном чтении проект закона Республики Саха (Якутия) «Об утверждении отчета об исполнении государственного бюджета Республики Саха (Якутия) за 2016 год», внесенный на рассмотрение Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) главой Республики Саха (Якутия).
Председатель профильного Юрий НИКОЛАЕВ отметил, что за 2016 год государственный бюджет Республики Саха (Якутия) был уточнен два раза. Это было сделано «в целях обеспечения выполнения социальных обязательств, приоритетных решений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Главы Республики Саха (Якутия) в области социального и экономического развития, также в связи с дополнительным поступлением федеральных и целевых безвозмездных средств, изменением источников финансирования дефицита государственного бюджета», — отметил Юрий Николаев.
С начала 2016 года доходы увеличились на 11,56 млрд руб., расходы — на 12,56 млрд руб., дефицит бюджета — на 1 млрд руб. В сравнении с первоначальным прогнозом доходов на 2016 год уточненные бюджетные назначения возросли на 11,56 млрд руб., что обусловлено ростом прогноза по налогу на прибыль – 1,49 млрд руб., безвозмездных поступлений – 10,06 млрд руб.
По итогам исполнения 2016 года в доходную часть государственного бюджета Республики Саха (Якутия) поступило 175,1 млрд руб. или 99,5% к годовым бюджетным назначениям, что по сравнению с 2015 годом выше на 8,7 % или на 8,05 млрд руб. Основными налогами, формирующими доходную часть государственного бюджета Республики Саха (Якутия), продолжают оставаться налог на прибыль организаций, налог на доходы физических лиц, налог на имущество организаций и налог на добычу полезных ископаемых, доля которых в общем объеме налоговых доходов составила 95,3%.
Неналоговых доходов в 2016 году поступило 11,64 млрд руб. или 111% от годовых бюджетных назначений, что превышает уровень предшествующего года на 17,3%. В их структуре наибольший удельный вес занимают: дивиденды акционерных обществ – 49%; платежи при пользовании природными ресурсами – 29%; компенсационные платежи ОАО «Алроса-Нюрба» – 10%. Безвозмездные поступления в государственный бюджет республики составили 63,12 млрд руб. или на 103,4% к годовым назначениям.
Бюджетам муниципальных образований из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) предоставлено межбюджетных трансфертов на общую сумму 74,93 млрд руб.
Уточненный план по источникам покрытия дефицита государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на 2016 год был предусмотрен в сумме 9,28 млрд руб. В ходе исполнения государственного бюджета Республики Саха (Якутия) за отчетный год дефицит составил 7,496 млрд руб.
По состоянию на начало 2017 г. государственный долг республики составил 44,898 млрд руб. и не превысил установленный законом Республики Саха (Якутия) «О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2016 год» верхний предел государственного долга Республики Саха (Якутия) в сумме 44,979 млрд руб.
Основным источником доходов от использования имущества, находящегося в собственности Республики Саха (Якутия), стали дивиденды акционерных обществ, их доля за анализируемый период составила 92,7%. В 2016 году перечислены дивиденды на общую сумму 5 704 296,4 тыс. рублей.
В сумме дивидендов наибольший удельный вес составляют дивиденды АК «АЛРОСА» (ПАО) – 3 848 232,92 тыс. рублей, ПАО «АЛРОСА-Нюрба» — 1 772 800 тыс. рублей, АО «Саханефтегазсбыт» — 24 303 тыс. рублей, АКБ «Алмазэргиэнбанк» (АО) – 27 655,83 тыс. рублей, АО АК «Полярные авиалинии» – 4 058,67 тыс. рублей.
АО «Сахатранснефтегаз» уплачены проценты за пользование денежными средствами, начисленными вследствие просрочки уплаты дивидендов за 2012 год в сумме 7 067,41 тыс. рублей.
Народный депутат Александр УАРОВ задал уточняющий вопрос министру финансов Валерию Жондорову об объемах финансирования инвестиционной программы по итогам 2016 года. По словам министра, инвестпрограмма выполнена в полном объеме. Парламентарий Владимир ФЕДОРОВ задал вопрос об объемах переходящих остатков инвестпрограммы. Депутат высказал мнение, что правительству не следует подходить к отчетам бюджета формально, предоставлять более детальные данные по инвестиционной программе. По предложению народного депутата законопроект принят в первом чтении.

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Источник: Пресс-служба Ил Тумэна
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