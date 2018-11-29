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29 ноября 2018, 20:36
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Депутаты рассказали про банкет с мэром

Вчера, 28 ноября в ресторане «Мацури» состоялся банкет, на который мэр Якутска Сардана АВКСЕНТЬЕВА пригласила отдельных депутатов Якутской городской Думы и Ил Тумэна. Сегодня отдельные депутаты об этом рассказали в соцсетях.

Мероприятие позиционируют как неформальное. Хотя некоторые административные ресурсы все же были задействованы. Так, Сардана Владимировна не обзванивала депутатов лично, от ее имени действовал ее заместитель. Похоже, чиновник несколько перестарался и оформил приглашения народным избранникам на фирменном бланке Окружной администрации и действовал, скорее всего, в рабочее время. На Западе это стало бы темой для коррупционного скандала, но у нас общество в этом плане куда как лояльное.

Встреча была назначена в ресторане «Мацури», хозяева которого, как считает Тайга.пост – спонсоры предвыборной кампании Сарданы Авксентьевой. В связи с этим в информационном поле появились публикации о том, что в ресторане будет подан исключительно чай, за который лично заплатит из собственного кармана Сардана Владимировна. Издание предположило, что мэр заведет разговор о бюджете города, второе чтение которого будет вынесено на сессию гордумы в декабре.

Сегодня депутаты немного рассказали в соцсетях о тусовке. Депутат Ил Тумэна и рейтинговый блогер Виктор ФЕДОРОВ разместил фото, сопроводив его надписью, что мэр предпочла сесть между двумя тезками – Викторами Николаевичами, чтоб все ее желания сбылись. Читатель узнал и Виктора ГУБАРЕВА, вице-спикера Ил Тумэна, лидера якутских коммунистов.

И этот гость опровергает опасения Айаана ВАСИЛЬЕВА, депутата-коммуниста Якутской городской Думы, который предположил, что его не пригласили в «Мацури» из-за его партийной принадлежности. Как видим, КПРФ на банкете был представлен.

Другой депутат Ил Тумэна Павел КСЕНОФОНТОВ разметил общее фото с мероприятия, на котором запечатлены мэр города, ее первый заместитель Владимир ФЕДОРОВ, руководство Якутской городской Думы в лице спикера Альберта СЕМЕНОВА и его первого заместителя Евдокии ЕВСИКОВОЙ и депутаты Ил Тумэна от города – уже названные Виктор ФЕДОРОВ и Виктор ГУБАРЕВ, Александр СЛОИК, Иван СЛЕПЦОВ, Мария ХРИСТОФОРОВА, Павел КСЕНОФОНТОВ и спикер Ил Тумэна Петр ГОГОЛЕВ со своей политической патронессой Евгенией МИХАЙЛОВОЙ.

Павел Ксенофонтов написал в соцсети:

— Думаю, ничего такого нет в неформальной встрече руководителя города с народными депутатами. Ужин был не за счет средств налогоплательщиков. Меню было стандартное, ресторанное.
В своей речи, я отметил, что исполнительная власть всех уровней и законодательные органы всех уровней, это разные ветви власти. Всегда будут нестыковки, трения. Местами и конкуренция за внимание и одобрение граждан. Депутаты всегда требовали и будут требовать немого больше того, что может себе позволить исполнительная власть. Но и в этом, никакой трагедии нет. Стремление сделать мир лучше — это не грех. Самое главное в этой работе — это конструктив. И меньше злобы. Так как злость и злоба — это разрушители нашего общества.
Касательно, становления Сарданы Владимировны сторонником партии «Единая Россия», никаких минусов не вижу. Народ ее избрал, чтобы она решала проблемы города, и если она посчитала, что для этого «инструментов» у партии ЕР больше, то в чем проблема? Главное, мне как горожанину, чтобы решались вопросы житейского характера: дороги, мусор, водоотведение, газификация, ветхе жилье итд.
Общение мне понравилось. Действительно у нас появилась — Железная Леди.

И хотя народный депутат не видит в сотрудничестве с «Единой Россией» ничего страшного, сама Железная Леди постаралась дистанцироваться от партии власти. Вот как она преподносит события в соцсети.

— Нет, друзья, в партию я не вступила, и не планирую. Как была, так и остаюсь беспартийным человеком! Мой избиратель, мой работодатель нацелил меня на то, чтобы я выстраивала конструктивный, плодотворный диалог со всеми, руководствуясь только лишь интересами родного города. Наш Якутск не оппозиционный, он — самостоятельный и думающий.
Для людей, интересующихся политикой, известно, что партия «Единая Россия» имеет большинство депутатов и в городской думе, и в Ил Тумэне. Фракция «ЕР» в парламенте республики утверждает руководство и ключевых министров правительства. То есть, они тоже часть существующего государственного строя. Уверена, что статус «сторонника партии», позволит легче находить язык и с депутатами, и с правительством республики по решению актуальных вопросов развития города.
Изменит ли мое вхождение в ряды сторонников меня, мои принципы и взгляды? Нет. Черное останется черным, а белое – белым. Смогу ли я привнести что-то новое в деятельность сторонников, повлиять на решения партии в открытых дискуссиях? Думаю, это возможно. Тем более в самом Якутском отделении «Единой России» сегодня большой запрос на внутреннее реформирование и перестройку работы в интересах большинства людей, укрепления доверия к «единороссам».

Хотя сейчас в партию парламентского большинства практически невозможно вступить сразу. Для всех желающих необходимо пройти «стажировку», побыть определенное время сторонником «Единой России».

В соцсетях люди активно обсуждают сближение мэра Якутска с единороссами. Одни расценивают это как ее слабость, другие считают, что это тактика градоначальника в интересах избирателей.

А за чей счет банкет? SakhaLife связался с управляющей рестораном «Мацури» Александрой УАРОВОЙ.

— Они в частном порядке забронировали столик в помещении, и в частном же порядке оплатили. Никакого движения денежных средств официально не было. Так что конкретно кто оплатил, сказать не могу. Никаких преференций у нас не просили. Гости спокойно поужинали и разошлись, все было чинно и благородно. У нас часто бывают высокие гости, известные люди.

В общем, Якутск зафиксировал банкет в «Мацури», данный мэром в честь отдельных депутатов. Сама мэр получила известность как активная противница банкетов за счет бюджета.

Источник: София БУЛЧУКЕЙ, Сетевое издание SAKHALIFE.RU. Фото из соцсети.
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