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22 ноября 2018, 17:00
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Депутаты приняли бюджет Якутска на 2019 год

Депутаты приняли городской бюджет на 2019 год и на плановый период 2020-2021 года в первом чтении.

21 ноября состоялось заседание третьей (очередной) сессии Якутской городской Думы IV созыва, на котором был принят главный финансовый документ столицы – проект бюджет городского округа «город Якутск» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов в первом чтении.

Заседание третьей сессии прошло под руководством председателя Якутской городской Думы Альберта Семенова, в котором приняли участие глава города Якутска Сардана Аквсентьева, исполняющий обязанности заместителя прокурора города Якутска Юлиана Данилова, заместители главы городского округа «город Якутск», руководители структурных подразделений Окружной администрации г. Якутска, начальники управлений округов и пригородов.

Повестка заседания включала в себя рассмотрение 18 вопросов, среди которых были обсуждены внесения изменений в Устав городского округа «город Якутск», в Положение об установлении ставок земельного налога, порядка и сроков его уплаты на территории города Якутска и других, а также о награждении знаками отличия.

Но самым основным вопросом повестки стало принятие проекта бюджета города Якутска на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы. По словам Председателя представительного органа столицы Альберта Семенова, документ вызвал большое количество вопросов у депутатов, так как произошло резкое сокращение по многим отраслям.

— В связи с повышением фонда оплаты труда и минимального размера оплаты труда работников бюджетной сферы, вводом и выкупом новых объектов социальной сферы, увеличением расходов по строительству и опережающим вводом объектов государственно-частного партнерства и расходов на ремонт, строительство автомобильных дорог, планируется уменьшить часть текущих расходов бюджета города Якутска. Несмотря на сжатые сроки, вызванные с поздним внесением документа администрацией, депутатский корпус провел планомерную работу по обсуждению и согласованию внесенного проекта бюджета на всех девяти профильных постоянных комиссиях, на заседании Президиума Гордумы и депутатских слушаниях. На депутатских слушаниях, которые состоялись 19 ноября, было предложено рассмотреть возможность увеличения дефицита бюджета в размере 8%, чтобы предусмотреть необходимые средства для финансирования урезанных статей расходов. Данную рекомендацию поддержал президиум, который также уточнил сроки внесения проекта решения по уточнению бюджета в январе 2019 года,- подчеркнул Альберт Никандрович.

Перед депутатами с основным докладом по бюджету выступила начальник департамента финансов Окружной администрации города Якутска Ольга Максимова.

— Основные параметры бюджета к первому чтению составляет в сумме доходов — 8 млрд 116 млн. рублей, расходы будут равны 8 млрд 522 млн. руб., планируемый дефицит бюджета — в размере 406 млн. рублей, учитывая 5% от собственных доходов городского бюджета.

В ходе обсуждения проекта бюджета были обозначены пять направлений расходов, которые определены как приоритетные:

1. Безусловное выполнение «майских указов» Президента Российской Федерации, в том числе обеспечение повышения заработной платы целевых категорий работников социальной сферы, а также ликвидация второй смены в общеобразовательных учреждениях;

2. Ввод новых и дополнительных объектов образования и культуры;

3. Строительство социальных объектов, в том числе дальнейшее исполнение обязательств по реализации государственно-частного партнерства;

4. Строительство и ремонт улично-дорожной сети города Якутска.

5. Улучшение транспортного обслуживания.

По ее словам, основные направлении налоговой и бюджетной политики на следующие три года будут осуществляться через обеспечение увеличения налоговой базы, повышение уровня собираемости налогов и эффективности налогового администрирования, повышение качества жизни населения и дальнейшее укрепление социальной и экономической стабильности.

Председатель постоянной комиссии по бюджетно-экономической политике Якутской городской Думы Сергей Черных отметил, что сегодня при рассмотрении бюджета в первом чтении утверждены основные параметры – доходная и расходная части, а также ее дефицит.

— В следующем году перед нами стоят очень сложные задачи. Финансирование в отрасли ЖКХ сокращено на 510 млн. рублей. Окружная администрация предлагала установить предел дефицита на уровне 5%, а депутаты предложили увеличить его до 8%. В конечном итоге мы приняли предложенный проект и договорились в январе следующего года вернуться к этому вопросу. Каждый процент бюджета – большая сумма, которая может решить многие задачи, — подчеркнул Сергей Викторович.

Во время обсуждения проекта наибольшее количество вопросов касалось сокращения финансирования ряда направлений в отрасли жилищно-коммунального хозяйства, а также капитального ремонта образовательных учреждений. В итоге большинством голосов проект бюджета был принят в первом чтении.

В завершении сессии глава города Якутска Сардана Авксентьева поблагодарила депутатов за плодотворную работу и подчеркнула, что в части подготовки ко второму чтению на рассмотрению депутатов будет внесен план мероприятий по повышению доходности местного бюджета.

Четвертая (очередная) сессия Якутской городской Думы, на которой будет рассмотрен проект бюджета городского округа «город Якутск» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов во втором чтении состоится 25 декабря 2018 года.

 

Источник: Пресс-служба Якутской городской Думы
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