АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS
ПОГОДА
-9
Слегка облачно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  56.76
 60.26
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
12.04.2017, 21:37
Культура & Образование
«Я рожден, чтобы защищать»: В школе-интернате для неслышащих прошел День сына
12.04.2017, 21:22
Республика
13 апреля будут временные ограничения электроснабжения
12.04.2017, 20:25
Столица
Агропояс столицы: поддержка местных сельхозпроизводителей
12.04.2017, 20:23
Столица
«Поехали!»: в День космонавтики стартует отбор на «Форсайт-флот 2017» Якутск
12.04.2017, 18:57
Республика
Депутаты обсудили проблемы строительства и эксплуатации ж/д линии Томмот – Нижний Бестях
12.04.2017, 18:34
Республика
Энергосбыт ПАО «Якутскэнерго» напоминает!
12.04.2017, 18:28
Культура & Образование
Анонс
Первому народному ансамблю «Сарыал» — 45!
12.04.2017, 18:21
Культура & Образование
Объявлен конкурс мультфильмов на языке саха
12.04.2017, 18:15
Общество
Профсоюзы Якутии — за информационное взаимодействие
12.04.2017, 18:06
Происшествия
В Олекминске мужчина ответит в суде за драку с представителями власти
12.04.2017, 17:58
Республика
37 миллионов на противопожарные мероприятия ООПТ Якутии
12.04.2017, 17:50
Республика
О понижении грузоподъемности на Моме
12.04.2017, 17:43
Культура & Образование
Кыл души Руслана Габышева
12.04.2017, 17:34
Общество
В Якутии назначены единовременные выплаты ко Дню Победы
12.04.2017, 17:26
Республика
Противопаводковые мероприятия на малых реках Якутии
12.04.2017, 17:20
Культура & Образование
Чей кабинет детского движения — лучший?
12.04.2017, 17:11
Культура & Образование
Программа «Золотые купола 2017»
12.04.2017, 16:57
Культура & Образование
Позитив
Школьник из Якутска стал вторым на Международной олимпиаде
12.04.2017, 16:36
Культура & Образование
Не простая музыка от Галии Жаровой и «Symphonica ARTica»
12.04.2017, 16:22
Происшествия
Вопрос о председателе ЖСПК «Субурусский» будет решен
12.04.2017, 16:07
Общество
Егор Борисов посетил многодетную семью в Мохсоголлохе
12.04.2017, 16:06
Желток
ВИП-селфи: Глава Якутии участвует в российском флеш-мобе #ПОДНИМИГОЛОВУ
12.04.2017, 16:01
Красота & Здоровье
В чём тайна долголетия?
12.04.2017, 15:33
Столица
Часть улицы Петра Алексеева будет перекрыта
12.04.2017, 15:25
Республика
«РобоSkaрт» задал тон робототехнике Якутии
12.04.2017, 15:10
Столица
В Якутске проходит II Пленум городского Совета ветеранов
12.04.2017, 14:46
Культура & Образование
Видео
Эксклюзив
Певица Саина: Я ухожу со сцены!
12.04.2017, 12:51
Экономика
Мебельный салон «Ротанг»: Кухни из массива
12.04.2017, 12:41
Политика
Резонанс
В Якутске возбудили дело против организатора Воскресного митинга
12.04.2017, 12:35
Происшествия
Скандал
Палестинские хакеры взломали якутские новостные сайты
12.04.2017, 12:31
Политика
Егор Борисов: Обыски в АЛРОСА — обычное дело
12.04.2017, 12:27
Столица
Пенсионерка наказала Водоканал Якутска
12.04.2017, 12:04
Культура & Образование
Афиша
Самый известный органист России даст концерт в Якутске 22 апреля
12.04.2017, 11:58
Общество
Пасха 2017: какого числа, традиции, обычаи и приметы праздника
12.04.2017, 11:43
Экономика
Агропояс столицы: подготовка к весенне-полевым работам
12.04.2017, 11:36
Происшествия
Осторожно! В обороте поддельные купюры
12.04.2017, 11:32
Происшествия
МЧС напоминает: не допускайте несанкционированный выезд автотранспорта на лед!
12.04.2017, 11:26
Происшествия
Уважаемый человек Чурапчинского улуса попался на коррупции?
12.04.2017, 11:21
Культура & Образование
Анонс
Закрытие театрального сезона Театра эстрады 23 и 28 апреля 2017
12.04.2017, 10:35
Экономика
Руководители РусГидро и Якутии проинспектировали строительство Якутской ГРЭС-2
12.04.2017, 10:26
Финансы
АКРА присвоило Россельхозбанку кредитный рейтинг на уровне АА(RU)
12.04.2017, 9:30
Республика
Форум «Золото Якутии. Современность и пути развития» собрал золотопромышленников Якутии.
12.04.2017, 9:25
Культура & Образование
Завершился IX Республиканский конкурс по бизнес проектированию
12.04.2017, 9:24
Культура & Образование
Афиша
Театр Актера и Куклы Якутии готовит премьеру спектакля «Мышеловка» по Агате Кристи
12.04.2017, 9:24
Общество
Великий четверг 2017: подготовка к Пасхе, приметы, традиции и заговоры Чистого четверга
12.04.2017, 9:21
Общество
Сегодня день рождения руководителя и баритона
12.04.2017, 9:19
Культура & Образование
Учитель из Якутска примет участие во Всероссийском конкурсе «Учитель года»
12.04.2017, 9:14
Спорт
В Якутске пройдут соревнования по кроссфиту – «Bootur Games-2017»
12.04.2017, 9:10
Происшествия
В центре Якутска произошел пожар
12.04.2017, 7:40
Общество
Великая среда 2017 — что нельзя делать 12 апреля, пост, традиции и обычаи
12.04.2017, 7:04
Общество
Cтрастная неделя 2017: что нельзя делать, подготовка к Пасхе, обычаи, традиции страстной седмицы
12.04.2017, 0:10
Общество
Концерт – в подарок в доме инвалидов и престарелых в Якутске
11.04.2017, 23:59
Путешествия
Виктор Федоров: Ралли «Полюс Холода — 2017» стал брендом Якутии
11.04.2017, 23:35
Красота & Здоровье
Эксклюзив
«Киэргэ» открыла EstetFashion-2017 вслед за Вячеславом Зайцевым!
11.04.2017, 21:57
Политика
В верхушке якутского КПРФ началось омоложение кадров
11.04.2017, 21:43
Культура & Образование
Михаил Николаев почтил присутствием круглый стол
11.04.2017, 21:33
Культура & Образование
Итоги семинара о внедрение персонифицированного финансирования в допобразовании
11.04.2017, 21:29
Культура & Образование
Свыше 60 тысяч школьников принимают участие в НИКО по ОБЖ
11.04.2017, 21:22
Культура & Образование
Мысли вслух…
11.04.2017, 18:15
Республика
Грузоподъемность понижена еще на 4 переправах
11.04.2017, 18:11
Общество
Резидент бизнес-инкубатора Якутска к Пасхе изготовил свечу весом 6 килограммов
11.04.2017, 18:09
Культура & Образование
 Аншлаг на «Поющей Туймааде» — 2017
11.04.2017, 17:19
Культура & Образование
В День Республики выступит ансамбль «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета
11.04.2017, 17:14
Культура & Образование
Афиша
Репертуар ТЮЗа на апрель
11.04.2017, 17:10
Общество
Всероссийская общественная премия за сохранение языкового многообразия «Ключевое слово»
11.04.2017, 17:04
Происшествия
В Верхневилюйском улусе по факту мертворождения возбуждено уголовное дело
11.04.2017, 16:53
Спорт
Волейбольные баталии в «Железных дорогах Якутии»
11.04.2017, 16:38
Республика
Итоги III Инвестиционного форума
11.04.2017, 16:32
Республика
О грузоподъемности на ледовых переправах Якутии
11.04.2017, 16:19
Культура & Образование
Позитив
Дирижер Якутской филармонии — стипендиат Правительства РФ!
11.04.2017, 15:37
Столица
Планы благоустройства Якутска стоимостью 141 миллион
11.04.2017, 15:25
Происшествия
Чем грозят медные трубы?
Архив новостей
Республика
12 апреля 2017, 18:57
200

Депутаты обсудили проблемы строительства и эксплуатации ж/д линии Томмот – Нижний Бестях

11 апреля на станции Нижний Бестях состоялось выездное совещание Государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по проблемам строительства и эксплуатации железнодорожной линии Томмот – Нижний Бестях.

Руководители профильных комитетов и фракций парламента провели осмотр объектов станции Нижний Бестях, в том числе строящиеся подъездные пути АО «Саханефтегазсбыт», АО НК «Туймаада-нефть»,   посетили  завод по производству сжиженного природного газа, энергоцентр. Из окна вагона депутаты  смогли увидеть путевое развитие станции, строящийся транспортно-логистический центр, грузовой двор и другие объекты.

После осмотра состоялось рабочее совещание, на котором были  заслушаны и обсуждены доклады генерального директора ООО «Еловское-Трансстрой» Александра Дудникова о вопросах  дальнейшего строительства пускового комплекса Томмот – Нижний Бестях и генерального директора  АО «Акционерная компания «Железные дороги Якутии» Василия Шимохина о текущем состоянии эксплуатации участка Томмот – Нижний Бестях.

В своих выступлениях оба докладчика подчеркнули, что временная эксплуатация участка Томмот – Нижний Бестях  Акционерной компанией «Железные дороги Якутии» позволила сегодня не только обеспечить сохранность построенных и строящихся объектов этой стратегически важной для республики стройки, в которую были вложены государственные средства,  но и поддерживать сданные в эксплуатацию здания, сооружения,  путевое хозяйство   в исправном состоянии, неся затраты по их текущему содержанию без привлечения бюджетных средств.

К примеру, пустующий сегодня железнодорожный вокзал полностью отапливается, в нем поддерживается чистота и порядок, что не возникает ощущения запущенности, в чем депутаты смогли убедиться самолично, так как совещание проходило в здании самого вокзала. А вот не переданный «Железным дорогам Якутии» по договору на временную эксплуатацию объект – станция Рассолода — сегодня полностью разграблен. Такая участь могла постигнуть и другие раздельные пункты на всем протяжении четырехсоткилометрового участка.

 Следует отметить, что одной из главных задач, которая решается при временной эксплуатации, является  обкатка линии,  подготовка персонала, устройств и оборудования к  запуску регулярного грузового и пассажирского движения по завершению строительства. Немаловажным фактором является и спасительная для «северного завоза» альтернатива в связи с устойчивым в последние годы низким уровнем воды в верховьях Лены, а также  создание новых рабочих мест для жителей близлежащих улусов.

Василий Шимохин ознакомил депутатов с итогами деятельности компании  за 2016 год, отметив при этом, что достижению положительного эффекта работы способствовал ряд факторов, в том числе увеличение объема и дальности перевозки, что было связано с возможностью перевозки грузов до станции Нижний Бестях и частичного переключения грузопотоков основных номенклатур грузов для «северного завоза» с автомобильного и речного видов транспорта. Наибольшая положительная динамика сложилась  в перевозках строительных грузов (+ 42,5%) , контейнеров (+ 30,3 нефтепродуктов (+ 49,6%). Также компания значительно улучшила и ряд качественных показателей. Например, производительность труда выросла на 6,84%, это больше, чем по сети российских железных дорог.

Однако, особое внимание в докладе генерального директора ЖДЯ было  уделено проблемам временной эксплуатации участка Томмот – Нижний Бестях, вокруг которого в последнее время возникает много вопросов  и дискуссий.

В первую очередь, это невозможность на сегодняшний день включения  станции Нижний Бестях в Тарифное руководство №4   с присвоением ей кода единой сетевой разметки и открытия ее для выполнения грузовых и коммерческих операций. Связано это с тем, что  сегодня  отсутствуют готовые объекты станции, необходимые для полноценного выполнения технологических операций по обслуживанию поездов по прибытию и отправлению, объекты грузового хозяйства, контейнерной площадки, склады открытого и закрытого типов, грузоподъемные механизмы, гараж для техники и автомобилей, помещения для производственного персонала.  Соответственно, без кода станции невозможно оформление единого перевозочного документа с сети  железных дорог до станции Нижний Бестях.

Второй, но вытекающей из первой, очень острой проблемой является отсутствие утвержденных тарифов на участке Томмот – Нижний Бестях, поскольку линия не сдана в постоянную эксплуатацию, следовательно, тарифы  не регулируется Федеральной антимонопольной службой. На сегодняшний день свою деятельность на этом участке  ЖДЯ осуществляет на основании договоров на оказание услуг локомотивной тяги, что не противоречит действующему законодательству. К слову, проведенный в 2016 году Государственным комитетом по ценовой политике – РЭК РС(Я) сравнительный анализ стоимости перевозки и переработки грузов на участке Беркакит-Томмот-Якутск показал, что перевозка грузов с переработкой через станцию Нижний Бестях почти в  2 раза дешевле по многим номенклатурным позициям, чем перевозка автомобильным транспортом со станции Беркакит и на 30-50% дешевле, чем перевозка грузов по смешанной ж.д-авто схеме Беркакит-Томмот-Якутск.

Также Василий Шимохин обратил внимание депутатов на правовой вакуум в правилах перевозки грузов по строящимся железнодорожным линиям, которые были упразднены еще в 2003 году в связи с принятием нового устава железнодорожного транспорта. И это, пожалуй, является самой главной проблемой, кстати, носящей общесетевой характер, и из которой сегодня вытекают все остальные проблемы,   возникают недопонимания и претензии со стороны контролирующих органов.

К слову, АО «АК «ЖДЯ» уже выступило с инициативой в ОАО «РЖД» о создании рабочей группы, данный вопрос был вынесен на Парламентские слушания в Совете Федерации РФ 15 марта 2017 года на тему «Состояние, проблемы и перспективы развития железнодорожной отрасли. Партнерство государства и ОАО «РЖД»: региональный аспект».

В рамках рабочей группы ОАО «РЖД» и АО «АК «ЖДЯ» приступили к формированию предложений в Министерство транспорта РФ по внесению дополнений в действующий свод правил перевозки грузов железнодорожным транспортом.

Проблемы, которые были затронуты  докладчиками, вызвали заинтересованность со стороны народных депутатов, было задано много вопросов, в том числе и по тарифной политике с вводом в постоянную эксплуатацию. После осмотра объектов станции Нижний Бестях и выслушанной информации в одном депутаты точно были единодушны — они выразили благодарность строителям и компании «Железные дороги Якутии» за обеспечение сохранности объектов пускового комплекса Томмот – Нижний Бестях.

Подводя итоги совещания, первый заместитель председателя Государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Анатолий Добрянцев, резюмировал, что необходимо во время весенней сессии провести парламентские слушания по этому вопросу с участием руководства Правительства Республики Саха (Якутия), представителей министерства транспорта и дорожного хозяйства, госкомцен республики  для выработки конструктивных предложений по нормативной базе и рекомендаций для их решения.

comments powered by HyperComments
Источник: Пресс-служба АО «АК ЖДЯ».
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
07.04.2017, 21:20
Происшествия
Экстра
Гендиректор РФА-Инвест объявлен в розыск
06.04.2017, 1:22
Происшествия
Видео
Вот так прилетело! Кусок глины с самолета «Якутии» повредил только что купленный автомобиль в Иркутске
10.04.2017, 19:03
Политика
Резонанс
МВД прокомментировало слухи об аресте Афанасия Максимова
09.04.2017, 23:14
Политика
Акции протеста докатились до Якутска: Стартовали выборы в Ил Тумэн
08.04.2017, 20:33
Происшествия
Экстра
В Якутии завершилась драма с захватом заложников  
07.04.2017, 20:52
Политика
Экстра
На праймериз по мэру Якутска идет должник с низкой партийной ответственностью?
07.04.2017, 9:38
Политика
Экстра
Прокуратура разгоняет депутатов Ленска?
08.04.2017, 13:49
Происшествия
Экстра
В Алдане взяли заложников
07.04.2017, 16:20
Политика
Эксклюзив
Министр опроверг информацию о назначении Чокуура Гаврильева
09.04.2017, 20:54
Политика
Избран глава Абыйского улуса
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Республика
12.04.2017

13 апреля будут временные ограничения электроснабжения

Общество
12.04.2017

В Якутии назначены единовременные выплаты ко Дню Победы

Позитив
Культура & Образование
12.04.2017

Школьник из Якутска стал вторым на Международной олимпиаде

Желток
12.04.2017

ВИП-селфи: Глава Якутии участвует в российском флеш-мобе #ПОДНИМИГОЛОВУ

Экономика
12.04.2017

Мебельный салон «Ротанг»: Кухни из массива

Происшествия
12.04.2017

Осторожно! В обороте поддельные купюры

Путешествия
11.04.2017

Виктор Федоров: Ралли «Полюс Холода — 2017» стал брендом Якутии

Политика
11.04.2017

В верхушке якутского КПРФ началось омоложение кадров