Депутаты обсудили проблемы строительства и эксплуатации ж/д линии Томмот – Нижний Бестях

11 апреля на станции Нижний Бестях состоялось выездное совещание Государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по проблемам строительства и эксплуатации железнодорожной линии Томмот – Нижний Бестях.

Руководители профильных комитетов и фракций парламента провели осмотр объектов станции Нижний Бестях, в том числе строящиеся подъездные пути АО «Саханефтегазсбыт», АО НК «Туймаада-нефть», посетили завод по производству сжиженного природного газа, энергоцентр. Из окна вагона депутаты смогли увидеть путевое развитие станции, строящийся транспортно-логистический центр, грузовой двор и другие объекты.

После осмотра состоялось рабочее совещание, на котором были заслушаны и обсуждены доклады генерального директора ООО «Еловское-Трансстрой» Александра Дудникова о вопросах дальнейшего строительства пускового комплекса Томмот – Нижний Бестях и генерального директора АО «Акционерная компания «Железные дороги Якутии» Василия Шимохина о текущем состоянии эксплуатации участка Томмот – Нижний Бестях.

В своих выступлениях оба докладчика подчеркнули, что временная эксплуатация участка Томмот – Нижний Бестях Акционерной компанией «Железные дороги Якутии» позволила сегодня не только обеспечить сохранность построенных и строящихся объектов этой стратегически важной для республики стройки, в которую были вложены государственные средства, но и поддерживать сданные в эксплуатацию здания, сооружения, путевое хозяйство в исправном состоянии, неся затраты по их текущему содержанию без привлечения бюджетных средств.

К примеру, пустующий сегодня железнодорожный вокзал полностью отапливается, в нем поддерживается чистота и порядок, что не возникает ощущения запущенности, в чем депутаты смогли убедиться самолично, так как совещание проходило в здании самого вокзала. А вот не переданный «Железным дорогам Якутии» по договору на временную эксплуатацию объект – станция Рассолода — сегодня полностью разграблен. Такая участь могла постигнуть и другие раздельные пункты на всем протяжении четырехсоткилометрового участка.

Следует отметить, что одной из главных задач, которая решается при временной эксплуатации, является обкатка линии, подготовка персонала, устройств и оборудования к запуску регулярного грузового и пассажирского движения по завершению строительства. Немаловажным фактором является и спасительная для «северного завоза» альтернатива в связи с устойчивым в последние годы низким уровнем воды в верховьях Лены, а также создание новых рабочих мест для жителей близлежащих улусов.

Василий Шимохин ознакомил депутатов с итогами деятельности компании за 2016 год, отметив при этом, что достижению положительного эффекта работы способствовал ряд факторов, в том числе увеличение объема и дальности перевозки, что было связано с возможностью перевозки грузов до станции Нижний Бестях и частичного переключения грузопотоков основных номенклатур грузов для «северного завоза» с автомобильного и речного видов транспорта. Наибольшая положительная динамика сложилась в перевозках строительных грузов (+ 42,5%) , контейнеров (+ 30,3 нефтепродуктов (+ 49,6%). Также компания значительно улучшила и ряд качественных показателей. Например, производительность труда выросла на 6,84%, это больше, чем по сети российских железных дорог.

Однако, особое внимание в докладе генерального директора ЖДЯ было уделено проблемам временной эксплуатации участка Томмот – Нижний Бестях, вокруг которого в последнее время возникает много вопросов и дискуссий.

В первую очередь, это невозможность на сегодняшний день включения станции Нижний Бестях в Тарифное руководство №4 с присвоением ей кода единой сетевой разметки и открытия ее для выполнения грузовых и коммерческих операций. Связано это с тем, что сегодня отсутствуют готовые объекты станции, необходимые для полноценного выполнения технологических операций по обслуживанию поездов по прибытию и отправлению, объекты грузового хозяйства, контейнерной площадки, склады открытого и закрытого типов, грузоподъемные механизмы, гараж для техники и автомобилей, помещения для производственного персонала. Соответственно, без кода станции невозможно оформление единого перевозочного документа с сети железных дорог до станции Нижний Бестях.

Второй, но вытекающей из первой, очень острой проблемой является отсутствие утвержденных тарифов на участке Томмот – Нижний Бестях, поскольку линия не сдана в постоянную эксплуатацию, следовательно, тарифы не регулируется Федеральной антимонопольной службой. На сегодняшний день свою деятельность на этом участке ЖДЯ осуществляет на основании договоров на оказание услуг локомотивной тяги, что не противоречит действующему законодательству. К слову, проведенный в 2016 году Государственным комитетом по ценовой политике – РЭК РС(Я) сравнительный анализ стоимости перевозки и переработки грузов на участке Беркакит-Томмот-Якутск показал, что перевозка грузов с переработкой через станцию Нижний Бестях почти в 2 раза дешевле по многим номенклатурным позициям, чем перевозка автомобильным транспортом со станции Беркакит и на 30-50% дешевле, чем перевозка грузов по смешанной ж.д-авто схеме Беркакит-Томмот-Якутск.

Также Василий Шимохин обратил внимание депутатов на правовой вакуум в правилах перевозки грузов по строящимся железнодорожным линиям, которые были упразднены еще в 2003 году в связи с принятием нового устава железнодорожного транспорта. И это, пожалуй, является самой главной проблемой, кстати, носящей общесетевой характер, и из которой сегодня вытекают все остальные проблемы, возникают недопонимания и претензии со стороны контролирующих органов.

К слову, АО «АК «ЖДЯ» уже выступило с инициативой в ОАО «РЖД» о создании рабочей группы, данный вопрос был вынесен на Парламентские слушания в Совете Федерации РФ 15 марта 2017 года на тему «Состояние, проблемы и перспективы развития железнодорожной отрасли. Партнерство государства и ОАО «РЖД»: региональный аспект».

В рамках рабочей группы ОАО «РЖД» и АО «АК «ЖДЯ» приступили к формированию предложений в Министерство транспорта РФ по внесению дополнений в действующий свод правил перевозки грузов железнодорожным транспортом.

Проблемы, которые были затронуты докладчиками, вызвали заинтересованность со стороны народных депутатов, было задано много вопросов, в том числе и по тарифной политике с вводом в постоянную эксплуатацию. После осмотра объектов станции Нижний Бестях и выслушанной информации в одном депутаты точно были единодушны — они выразили благодарность строителям и компании «Железные дороги Якутии» за обеспечение сохранности объектов пускового комплекса Томмот – Нижний Бестях.

Подводя итоги совещания, первый заместитель председателя Государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Анатолий Добрянцев, резюмировал, что необходимо во время весенней сессии провести парламентские слушания по этому вопросу с участием руководства Правительства Республики Саха (Якутия), представителей министерства транспорта и дорожного хозяйства, госкомцен республики для выработки конструктивных предложений по нормативной базе и рекомендаций для их решения.