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Депутаты настаивают: восстановить средства на капремонт детсадов

19 апреля состоялось заседание тридцать пятой (очередной) сессии Якутской городской Думы.

Новый депутат

В самом начале депутаты признали полномочия своего нового коллеги из списка партии «Единая Россия»: вакантный депутатский мандат Марины СИЛИНОЙ был передан Галине АРХИПОВОЙ, специалисту «Торгово-промышленной палаты РС(Я)». После единогласного решения спикер Александр САВВИНОВ вручил ей депутатский значок и удостоверение, и Галина Архипова заняла свое кресло в рядах Якутской городской Думы. Забегая вперед, сообщим, что последний пункт повестки сессии так же касался новоиспеченного депутата – Галина Архипова была включена в состав постоянных комиссий по бюджетно-экономической политике и социальной политике.

Отчет КСП

Затем депутаты заслушали отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты города Якутска за 2016 год из уст ее председателя Иосифа НИКОЛАЕВА. Он сообщил, что в 2016 году проведено 22 контрольных мероприятия.

Общий объем проверенных средств 5 млрд 711 млн 602 тыс. рублей.

Общий объем нарушений, выявленных КСП, на сумму 597 млн. 126 тыс. рублей, из них были восстановлены 273 млн. 118 тыс. рублей или 84,7%.

В 2016 году по итогам проверок КСП привлечено к должностной ответственности 18 сотрудников, в том числе замечания объявлены 14 сотрудникам, выговоры – 3 сотрудникам, уволен – 1.

В 2016 году КСП было подготовлено 94 заключения, дано 46 предложений.

В  целом КСП отмечает низкую исполнительскую дисциплину ДИЗО в части контроля и использования муниципального имущества. Например, было сорвано внедрение в эксплуатацию подсистемы учета и использования недвижимого имущества МИС «ИнМета», было потеряно 3 года рабочего времени (подсистема была введена лишь в 2015 году), а также из-за слабого контроля ДИЗО в 2015 году было выявлено неэффективное управление МУП «Ритуал».  Многие целевые программы нуждаются в серьезной инвентаризации. Практически результативность и эффективность исполнения программ раскрывается не в полной мере.

Депутат Станислав СИВЦЕВ спросил, предоставляются ли результаты проверок в правоохранительные органы, в частности, выявленные  нарушения с целевыми квартирами в деятельности ООО «Товары Саха». Иосиф НИКОЛАЕВ подтвердил, что с правоохранительными  и республиканскими антикоррупционными структурами подписаны соглашения, и все материалы выявленных нарушений, подпадающие под уголовное законодательство, направляются в соответствующие органы.

Председатель Якутской городской Думы Александр Саввинов отметил, что, по сравнению с прошлыми годами, в разы сократились нарушения, что говорит о профессиональной и качественной работе Контрольно-счетной палаты. Отчет КСП был одобрен единогласно.

Исполнение городского бюджета за 2016 год

Алена НЕУСТРОЕВ, начальник департамента финансов, сообщила депутатам, что бюджет г. Якутска 2016 г. исполнен по доходам в сумме 16 млрд. 111 млн. 757 тыс. рублей или на 99%, кассовые расходы составили 16 млрд. 514 млн. 187 тыс. рублей или 96,9%. Дефицит составил 402 млн. 429 тыс. рублей.

Она отметила, что в 2016 году было погашено большое количество кредитов на сумму 649 млн. 999 тыс. рублей, что является хорошим показателем. По состоянию на 1 января 2017 года объем муниципального долга составил 1 млрд. 751 млн. 516 тыс. рублей.

В 2016 году бюджет уточнялся 7 раз. Исполнение расходов составило 96,9% или 16 млрд. 514 млн. 187 тыс. рублей, из них по средствам местного бюджета 96,9% или 7 млрд. 117 млн. 525 тыс. рублей, субсидии и субвенции на 98,9% или 9 млрд. 396 млн.  661 тыс. рублей

Начальник департамента финансов сообщила, что в основном низкое исполнение по расходам происходит из-за недопоступления доходов в местный бюджет в конце года, дефицита бюджета, позднего поступления средств из бюджета республики, экономии средств по произведенным расходам

Спикер Якутской городской Думы, подводя черту под обсуждением, сказал:

— Отмечая совместную качественную работу органов местной власти по исполнению бюджета, обращаю внимание на недостаточное исполнение. Понятно, что есть объективные причины, но есть и резервы. Совсем непонятно, почему  не освоены 25 млн субсидий частным детсадам, неужели нет желающих их получить? Не может не тревожить увеличение муниципального долга . 400 млн. рублей – это достаточно большая сумма. Необходимо срочно принимать меры, чтобы снизить дефицит и муниципальный долг.

Отчет исполнения бюджета за 2016 г. был одобрен депутатами.

По словам Алены НЕУСТРОЕВОЙ, начальника Департамента финансов, сумма проектного уточненного годового плана по доходам составит 13 641 020,2 тыс. руб., безвозмездные поступления – 6 183 206,4 тыс. руб.; общий объем расходов – 14 427 328,2 тыс. руб.; прогнозируемый дефицит бюджета – 786 308 тыс. руб.

В доходной части планируется увеличение в размере 162 млн. 564 тыс. рублей, из них собственные доходы уточняются в размере 36 млн. 021 тыс. рублей (возврат Якутдорстроем неиспользованной субсидии 2016 года), безвозмездные поступления в размере 126 млн. 542 тыс. рублей. Источники финансирования дефицита бюджета уточняются в размере 44 млн. 128 тыс. рублей (это сумма межбюджетных трансфертов, которые должны быть отражены в источниках дефицита бюджета). Расходная часть бюджета уточняется в размере 206 млн. 693 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты в размере 170 млн. 671 тыс. рублей (в том числе восстановление остатков 2016 года 44 млн. 128 тыс. рублей), увеличение расходов по местному бюджету 36 млн. 021 тыс. рублей.

По распоряжению Администрации было произведено сокращение расходов на сумму 210 млн. 220 тыс. рублей.

Депутаты спросили  о мерах, принимаемых для сокращения муниципального долга. Алена Неустроева сообщила, что Окружной администрацией утвержден план на 2017-2019 годы по поэтапному снижению дефицита бюджета: в течение трех лет планируется сократить долг  с 10 % до 8%, затем довести до 4 процентов.

Антонина ТИТОВА спросила, почему не выполнено обещание депутатам Гордумы восстановить средства, снятые с капремонта детсада в Мархе при прошлом уточнении бюджета. Ольга САРГЫДАЕВА, Никита ТИМОФЕЕВ, Станислав СИВЦЕВ, Анатолий КЫРДЖАГАСОВ так же поддержали эту тему. Из объяснений представителей Окружной администрации депутаты не услышали внятного ответа. Анатолий Кырждагасов отметил, что точно так же не исполнено обещание о восстановление средств на строительство пандусов для маломобильных граждан. Поддержал своих коллег и председатель гордумы Александр Саввинов, расценив это как игнорирование решений представительного органа.

В результате обсуждения депутаты проголосовали за предложение Сергея ЧЕРНЫХ —  довести до сведения главы города о неисполнении решений депутатского корпуса. Проект уточнения бюджета был принят с условием направить средства от экономии на восполнения снятых сумм, выделенных ранее на капремонт детсада и строительство пандусов.

Внесены поправки в правила и положения

Главный архитектор Ирина АЛЕКСЕЕВА представила очередные  изменения в Правила землепользования и застройки, которые вызвали много вопросов со стороны депутатов. Касались они перевода участков в другую зону. Если в целом документ был принят за основу, то по поводу двух конкретных пунктов мнения депутатов разошлись. В результате голосования, один пункт, который касался перевода 101 участка в лесную зону, был отправлен на доработку. Затем были принята новая редакция Положения о разработке градостроительной документации на территории ГО «город Якутск».

Так же много вопросов со стороны депутатов вызвали изменения правил установки и эксплуатации рекламных конструкций, которые  устанавливают ограничения с целью улучшить внешний облик города, например, вводятся новые требования для рекламы на пр.Ленина. После дискуссии, документ был одобрен большинством голосов без изменений.

Затем были приняты изменения в «Порядок перехода бесхозяйного движимого имущества в муниципальную собственность ГО «город Якутск», который дополнен  новым абзацем.

Ирина ГАРГАЧ, начальник департамента предпринимательства, потребительского рынка, развития туризма и транспорта представила изменения в «Положение об организации весенне-летней мелкорозничной торговли и пунктов общественного питания» . Например, расширен список услуг, что позволит увеличить доходную часть бюджета города.

В конце сессии были рассмотрены вопросы о награждении почетной грамотой городского округа «город Якутск» и  знаком отличия «За заслуги перед здравоохранением города Якутска».

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Источник: Пресс-служба Якутской городской Думы
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