Депутаты Ил Тумэна взялись за посадки

Сегодня, 19 мая 2017 года, народные депутаты республики под руководством спикера Ил Тумэна Александра Жиркова вместе с трудовыми коллективами города Якутска вышли на посадку деревьев.

Ежегодно весной в нашей стране проходят субботники по посадке деревьев в рамках экологической акции «Всероссийский День посадки леса», организованной впервые 14 мая 2011 года по инициативе Федерального агентства лесного хозяйства.

В этом году Ил Тумэну достался участок на перекрестке улиц Петровского и Белинского со стороны Северо-Восточного Федерального университета имени М.К. Аммосова. Народные депутаты очистили территорию, прилегающую к участку, и посадили саженцы берез.

Спикер Ил Тумэна Александр Жирков отметил, что он относится к тем людям, которые в своей жизни посадили много деревьев, и в основном в городе Якутске, но иногда по прошествии нескольких лет приходилось сажать деревья на одном и том же месте. “Самое главное в том, чтобы все посаженные горожанами деревья прижились, в обозримом будущем оставались нетронутыми, хорошо вписались в ландшафт и наш Якутск превратился бы в цветущий зеленый город”, — сказал спикер Ил Тумэна.

Александр Жирков обратил внимание на то, что народные депутаты сегодня посадили деревья на улице, которая ведет в родной университет, что символично. «Надеюсь, что эти деревья дадут всходы и наши дети, внуки, мы сами будем любоваться ими», — сказал он.

Первый вице спикер паламента Якутии Анатолий Добрянцев, указывая на то, что наш город является одним из самых неозелененных городов России, заметил: “Много лет озеленяют город, но технологического, агрономического подхода к высаживании деревьев и нормального ухода за ними не было. Поэтому саженцы приживается очень слабо, особенно березы. На самом деле при добавке чернозема в почву, подкармливании и регулярном поливе в первые два-три года деревья могут расти. Сотрудникам городского хозяйства следует детально проработать этот вопрос, привлекая агрономов, садоводов, лесоводов, представителей науки”.

Заместитель председателя Ил Тумэна Ольга Балабкина подчеркнула, что такие акции объединяют горожан и являются хорошим поводом обратить внимание молодежи на важность сбережения и приумножения экологически чистых зеленых зон в Якутске, чтобы мы могли гордиться своим городом.

Председатель постоянного комитета Ил Тумэна по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии Владимир Прокопьев напомнил, что этот год в России объявлен Годом экологии и то, что в конце апреля народные депутаты дружным коллективом вышли на Всероссийский экологический субботник и в дальнейшем летом, осенью будут принимать участие в работах по очистке, озеленению территорий. «Каждый из нас, участвуя в субботниках, которые стали доброй традицией еще с советских времен, вносит свой вклад, чтобы окружающий нас мир стал лучше», – подчеркнул Владимир Прокопьев.

Глава Октябрьского округа г. Якутска Александр Ильин сообщил, что в этом году работу разделили на два этапа: осенний и весенний, по округу планируется посадка 1200 саженцев и поблагодарил народных депутатов во главе с Александром Жирковым за призыв населению принимать активное участие в озеленении города.

Официально мероприятия по посадке деревьев в рамках Всероссийской акции проходят в течении месяца по всей стране.