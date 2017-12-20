Депутаты Ил Тумэна в Совете Федерации

В рамках Дней Якутии в Москве 14-15 декабря официальная делегация Государственного Собрания (Ил Тумэн) и правительства Якутии работала в Совете Федерации в Москве.

В первый день работы вице-спикер Ил Тумэна Ольга Балабкина, председатель постоянного комитета по здравоохранению, социальной защите, труду и занятости Александр Корякин, народные депутаты Якутии Александр Кошуков и Гаврил Парахин, министр по развитию институтов гражданского общества республики Анатолий Бравин и замминистра здравоохранения Людмила Вербицкая приняли участие в расширенном заседании Комитета Совета Федерации по социальной политике под руководством сенатора Валерия Рязанского.

Как рассказал нашему корреспонденту принимавший участие в заседании народный депутат Якутии от Нерюнгринского района Александр Кошуков, на этой встрече перед сенаторами с докладами выступили Ольга Балабкина и Александр Корякин.

Вице-спикер Ольга Балабкина отметила, что Якутия является лидером на Дальнем Востоке по показателю ожидаемой продолжительности жизни (71 год). Уровень рождаемости в Якутии выше среднероссийского в 1,3 раза, общая смертность — ниже в 1,5 раза. Это стало возможны благодаря успешному внедрению новых видов высокотехнологичной медицинской помощи в кардиохирургии, нейрохирургии, онкологии, офтальмологии и других областях медицины.

В то же время, отметила вице-спикер Ил Тумэна, в связи с переходом на трехуровневую систему оказания медицинской помощи в Якутии стала актуальной проблема обеспечения медицинской помощи на отдаленных территориях. Вопрос решается, благодаря положениям Стратегии национальной безопасности, утвержденной президентом РФ 31 декабря 2015 года № 683 и ряду принятых Минздравом РФ нормативных правовых актов и республиканским законам. Ил Тумэн выступил с инициативой о внесении изменения в статью 34 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». Согласно поправкам, специализированная медицинская помощь, в случае отсутствия транспортной доступности и при наличии показаний срочности может оказываться медицинскими организациями первичной медико-санитарной помощи.

Председатель постоянного комитета Ил Тумэна по здравоохранению, социальной защите, труду и занятости Александр Корякин обратил внимание сенаторов на вопрос организации лекарственного обеспечения для населения, проживающего в труднодоступных и отдаленных сельских населенных пунктах. Существующая предельная розничная надбавка на указанные препараты не покрывает расходов аптечных организаций на их доставку. В связи с этим депутаты Ил Тумэна предлагают внести изменения в федеральное законодательство.

Сенатор Валерий Рязанский дал высокую оценку инициативам законодателей из Якутии. Предложения народных депутатов Якутии поддержали первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Каграманян, член Комитета Владимир Круглый и другие сенаторы.

На «круглом столе» «Исполнение решений органов конституционной юстиции: состояние законодательства и перспективы его развития» с основным докладом выступил председатель Конституционного суда Республики Саха (Якутия) Александр Ким-Кимэн. Он рассказал о деятельности Конституционного суда, который в октябре 2017 года отметил свое 25-летие.

По словам председателя постоянного комитета Ил Тумэна по государственному строительству и законодательству Алексея Еремеева, с 1992 года Конституционный суд Якутии вынес 140 постановлений, 27 определений, семь раз пользовался своим правом законодательной инициативы. Заявители, в основном, обращаются за толкованием норм в сфере социального обеспечения и земельных отношений, добавил председатель комитета.

Депутаты Ил Тумэна, включая Александра Кошукова, приняли участие в презентации республики в Совете Федерации и в «Часе субъекта» в верхней палате парламента. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, отметив, что ключевым направлением в развитии экономики республики является добывающая отрасль, подчеркнула, что руководство Якутии делает верный акцент на привлечении инвестиций и создании благоприятных условий ведения бизнеса. В то же время спикер верхней палаты обратила внимание на необходимость более активной поддержки высокотехнологичных производств, на которые нацелены федеральные программы развития Дальнего Востока.

Валентина Матвиенко подчеркнула позитивные изменения в развитии региона и обратила внимание на то, что республике нужны современные автомобильные дороги, мосты, необходимо завершить строительство железнодорожного пускового комплекса Томмот-Якутск с софинансированием из федерального бюджета строительства ключевых транспортных объектов в регионе. Она добавила, что суровый якутский климат повлиял на социальную политику республики, и отметила, что руководители республики с особой заботой относятся к богатому культурному наследию Якутии.

Глава Якутии Егор Борисов рассказал, что в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Якутии до 2030 года с целевым видением до 2050 года, в республике будут реализованы более 400 значимых проектов, включая формирование крупного транспортно-логистического центра в районе города Якутска.

Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Александр Жирков познакомил с работой законодателей региона. В работе находится несколько законодательных инициатив республики. В ближайшее время будут внесены законопроекты «Об охране и рациональном использовании вечной мерзлоты» и «Об этнологической экспертизе».

По итогам обсуждения сенаторы приняли за основу проект постановления Совета Федерации «О государственной поддержке социально-экономического развития Республики Саха (Якутия)». Представленный проект постановления с учетом поступивших предложений будет принят в окончательном виде на следующем пленарном заседании 26 декабря 2017 года, сказала Валентина Матвиенко.

«Оба дня работы делегации Ил Тумэна в Совете Федерации были очень насыщенными и плодотворными. Выступления главы нашей республики Е.А. Борисова и председателя Государственного Собрания А.Н.Жиркова ярко представили членам Совета Федерации успехи и достижения Якутии, и в то же время не обошли стороной актуальные проблемы региона. Нас порадовала высокая оценка спикера Совета Федерации В.И. Матвиенко и сенаторов, которую они дали нашей законодательной работе. Встречи были не только очень насыщенными, но и крайне полезными для нас. Итогом нашей работы в Совете Федерации станет постановление о государственной поддержке социально-экономического развития Республики Саха (Якутия), которое, несомненно, придаст новый импульс движения вперед нашему динамично развивающемуся региону», — прокомментировал итоги поездки в столицу народный депутат Якутии Александр Кошуков.