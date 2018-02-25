Депутаты Ил Тумэна потерпели поражение

Сегодня, 24 февраля, в спортивном комплексе «Стерх» состоялось торжественное закрытие VII Спартакиады депутатов Республики Саха (Якутия), организаторами которой являются Ассоциация представительных органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Саха (Якутия) и Якутское региональное отделение Всероссийского Совета местного самоуправления.

Стоит сразу отметить, что на прошлых двух Спартакиадах команда Государственного Собрания (Ил Тумэн) стабильно занимала 14 место. В этом году произошел настоящий прорыв, и сплоченная, организованная команда, собранная из народных депутатов республики и членов Молодежного парламента при Госсобрании (Ил Тумэн), достойно выступив во всех четырех видах состязаний, из 12 команд улусов и районов 1 группы заслуженно стала серебряным призером Спартакиады депутатов Республики Саха (Якутия) 2018 года.

Во второй день турнира команды соревновались в плей-офф волейбола, а также в дартсе, прыжках в длину с места и бросках баскетбольного мяча в корзину. Напомним, что волейболисты Ил Тумэна в первый день Спартакиады на групповом этапе весьма неожиданно для себя и для всех заняли 1 место и вышли в серию плей-офф. По итогам всех игр наша команда заняла достойное 6 место по волейболу.

Далее парламентариев ждал настоящий триумф в дартсе (2 место) и бросках мяча в баскетбольную корзину (1 место). К сожалению, в прыжках наша команда выдала 8-й результат, но и эти набранные очки в итоге обеспечили серебряное чемпионство.

Призерами VII Спартакиады депутатов республики стали председатель постоянного комитета по делам семьи, детства, молодежи, физической культуре и спорту Юрий Баишев, председатель постоянного комитета по бюджету, финансам, налоговой, и ценовой политике, вопросам собственности и приватизации Юрий Николаев, председатель постоянного комитета по государственному строительству и законодательству Алексей Еремеев, заместитель председателя постоянного комитета по строительству и ЖКХ Юрий Садовников, народные депутаты республики Гаврил Алексеев, Гаврил Парахин, Алексей Филиппов, а также члены Молодежного парламента Вера Дягилева, Саргылана Степанова, Леонтий Еремеев, Илья Оконешников, Михаил Дьячковский.

Призеры 1 группы общекомандного первенства:

Сунтарский улус; Госсобрание (Ил Тумэн); Намский улус.

Призеры 2 группы (северные и арктические МО):

Оленекский эвенкийский национальный район; Кобяйский улус; Томпонский район.

На церемонии награждения победителей почетная грамота «За верность спорту» была вручена капитану сборной команды Ил Тумэна, председателю постоянного комитета по делам семьи, детства, молодежи, физической культуре и спорту Юрию Баишеву.