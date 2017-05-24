Депутаты гордумы познакомились с новыми резидентами Технопарка Якутии

23 мая состоялось выездное заседание фракции партии «Единая Россия» Якутской городской Думы в здании «Технопарка». Членами фракции являются спикер Александр САВВИНОВ и его первый заместитель Марина СИЛКИНА, депутаты Анатолий КЕРЕГЯЕВ, Алевтина ЭВЕРСТОВА, Сергей ЧЕРНЫХ, Леонид АЛЕКСАНДРОВ, Надежда ТИМОФЕЕВА, Антонина ТИТОВА, Иван ДАНИЛОВ.

Был впервые опробован формат выездного заседания, и вначале руководитель фракции, директор «Технопарка Якутия» Анатолий Семенов ознакомил коллег с новыми проектами, авторы которых не так давно стали резидентами.

При поддержке депутатов гордумы бывшее здание ФАПК «Якутия» два года назад перешло технопарку, в нем проведен ремонт и запущены новые стартапы. Как подчеркнул Анатолий Семенов, всем желающим место не хватило, поэтому ставится вопрос о передаче соседнего пустующего здания.

Первым депутаты посетили предприятие «Сахалайт», которое выпускает энергосберегающие осветительные лампы самого широкого ассортимента, в том числе уличного освещения. В Автодорожном округе обустроен энергоэффективный дом, в котором «Сахалайт» установил солнечные батареи и освещение, в том числе и наружное. Доказано, что в Якутске уличные лампы могутпитаться от солнечных батарей. Продукция «Сахалайта» предназначена для нашего климата, выдерживает перепады температур от + 40 до -60 градусов. Светильники сертифицированы, прошли все технические испытания, с гарантией на 5 лет. Так же фирма разработала проект «Светлый город», который предлагает подсветку зданий зимой. Стоимость и энергозатраты невелики, и это вызвало большой интерес со стороны депутатов, многие из которых являются директорами учреждений и предприятий.

Затем гости ознакомились с работой предприятия, которое занимается рыбоводством. В резервуарах с водой откармливают 3 тысячи мальков мраморного сома, которые должны достигнуть веса 1,5 кгв течение года, всего можно вырастить около 14 тонн. Мясо мраморного сома заменяет угря в рецептах японской кухни. Уже есть предварительные договоренности с ресторанами суши на реализацию продукции. Планируется строительство рыбоводного завода в ТОСЭР «Кангалассы» с мощностью 100 тонн, пока же весь производственный цикл обкатывается в небольшом помещении технопарка. Применяется замкнутый цикл с очисткой воды, используются корма российского производства.Там же ставятся эксперименты по выращиванию большой пресноводной креветки.

Следующее предприятие Технопарка работает над созданием биодобавки из костей северной рыбы, которая восполняет нехватку кальция в организме, что очень актуально для северян. Кстати, в старину кости рыбы мололи и добавляли в пищу. В марте приступили к исследованиям в экспериментальной группе, чтобы определить эффективность использования препарата. Депутат Алевтина Эверстова предложила продолжить эти исследования совместно с поликлиникой № 1, главным врачом которой она является.

О направлениях деятельности биотехнологической лаборатории рассказал резидент технопарка, участник Фонда «Сколково», директор «ЭкселБиотэк» Владислав АЛЕКСЕЕВ. Он представил современное оборудование, которое приобрел технопарк для различных исследований. Депутатам представили биомедицинский материал на основе внеклеточного матрикса сельскохозяйственных животных. «Мы хотим воссоздать систему регенерации поврежденных частей тела у людей, например, пальцев», — сказал молодой ученый.

Рядом другой резидент парка работает над выделением арбутина из сырья растения толокнянка, это препарат очень востребован в фармокологии и косметологии. Анатолий Семенов подчеркнул, что важно развивать производства по глубокой переработке местной продукции, которые имеют высокую стоимость при небольших объемах производства.

Помощь в становлении таких высокотехнологичных предприятий является главной задачей технопарка. «Мы должны помогать оформлять им НИОКР, патенты, и выпускать в самостоятельное плавание. Чтобы резидент зашел к нам с перспективным проектом на бумажке, а вышел уже с готовым производством», — сказал директор «Технопарка Якутия».

— Очень многие наши резиденты получили гранты Окружной администрации. Город много помогает становлению инновационных малых предприятий. Надо подчеркнуть, что своевременная поддержка депутатов способствовала становлению ТОСЭР «Кангалассы». Надо продолжать такую политику. Сейчас республиканский бизнес-инкубатор должны передать городу, предлагаю на его базе создать IT-фонд вместе с фондом Бортника, чтобы создать благоприятную среду для развития IT-фирм, — подчеркнул председатель фракции «Единая Россия» в гордуме.

Затем собравшиеся депутаты обсудили вопросы фракционной работы.