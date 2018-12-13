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Общество
13 декабря 2018, 14:44
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Депутаты Гордумы Николай Васильев и Наталья Пахомова провели прием граждан

12 декабря в День Конституции Российской Федерации депутат Якутской городской Думы по Алексеевскому избирательному округу №6, председатель Постоянной комиссии по местному самоуправлению, законности и регламенту Николай Николаевич ВАСИЛЬЕВ с 15:00 провел депутатский прием граждан по адресу: Пушкина, 31. Выбор места приема граждан был неслучаен. Именно там расположен Специальный дом для граждан пожилого возраста и инвалидов Республиканского комплексного Центра специального обслуживания. 

Многие его жильцы по состоянию здоровья маломобильны, поэтому посещение депутатского приема по другому адресу для них было бы затруднительно. Николая Николаевича жильцы Специального дома хорошо знают и между собой называют «человеком с большим сердцем», поэтому день приема они ждали с нетерпением.

Одновременно с Николаем Васильевым депутатский прием проводила и депутат Якутской городской Думы ПАХОМОВА Наталья Николаевна. Также в работе депутатов принял участие председатель Республиканского Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов РС(Я) ИВАНОВ Вильям Очирович.

Люди обращались, в основном, по поводу медицины и здоровья, был вопрос о проблеме навязывания торговыми представителями кредитов пожилым людям, а также земельный вопрос. Николай Николаевич – главный врач Якутской городской клинической больницы, гуманная профессия и благородное призвание которого помогать заболевшим людям, сохранять здоровье населения. Поэтому вопросы, касающиеся госпитализации, консультации врачей для инвалида на дому, проблемы с изменением адреса медобслуживания, диализного лечения и т.д., Николай ВАСИЛЬЕВ решил сразу же. По остальным вопросам даны подробные консультации, часть вопросов поступило в дело, и будет решаться в течение ближайших месяцев. 

За 3 часа депутаты приняли 11 жителей Специального Дома для граждан пожилого возраста и инвалидов. Перефразируя известную поговорку, можно сказать: «Когда человек не может прийти к депутату, депутат приходит к человеку».

И, если ПАХОМОВА Наталья Николаевна начала работу депутатом с этого года, то Николай Николаевич ВАСИЛЬЕВ уже много лет является одним из самых деятельных депутатов Якутской городской Думы, со стабильно высокой результативностью выполнения обращений граждан. Замечательно, когда люди, которым избиратели доверили защищать свои интересы, всегда ответственно и профессионально выполняют свои обязанности. 

Источник: С.С. АНДРЕЕВ.
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