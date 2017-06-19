Назначена дата выборов мэра Якутска

Депутаты Якутской городской Думы на 36-й (очередной) сессии рассмотрели вопрос о назначении выборов главы городского округа «город Якутск» 10 сентября 2017 года.

Общее пояснение по проекту решения дал председатель постоянной комиссии Якутской городской Думы по местному самоуправлению, законности и регламенту Николай ВАСИЛЬЕВ. Было отмечено, что днем окончания срока, на который избираются органы местного самоуправления, является второе воскресенье сентября года, в котором истекает срок полномочий указанных органов или депутатов.

Проект решения Якутской городской Думы «О назначении выборов главы городского округа «город Якутск» был внесен в связи с окончанием во второе воскресенье сентября 2017 года, срока на который был избран глава городского округа «города Якутск» Айсен НИКОЛАЕВ. Полномочия главы городского округа «город Якутск», избранного на выборах 4 марта 2012 года сроком на 5 лет, истекают 10 сентября 2017 года. Согласно статье 81.1 Федерального закона №67-ФЗ, если срок, на который был избран орган местного самоуправления истекает после 31 декабря 2012 года, следующие выборы проводятся во второе воскресенье сентября года, в котором истекает указанный срок.

Николай Васильев пояснил, что голосование на выборах может быть назначено только на воскресенье. Решение о назначении выборов в орган местного самоуправления должно быть принято не ранее чем за 90 дней и не позднее чем 80 дней до дня голосования.

Представительный орган муниципального образования, назначивший муниципальные выборы, в течение трех дней со дня принятия соответствующего решения уведомляет избирательную комиссию муниципального образования о назначении муниципальных выборов. Проект был согласован в Прокуратуре города Якутска.

Депутаты гордумы приняли Проект «О назначении выборов главы городского округа «город Якутск» единогласно.