Депутату Тумусову устроили травлю на его пресс-конференции

29 января в конференц-зале гостиницы Тыгын Дархан состоялась пресс-конференция депутата Государственной Думы ФС РФ Федота ТУМУСОВА. Вряд ли можно припомнить более скандальную пресс-конференцию. В последнее время с ним вступали в дискуссии в СМИ и соцсетях по поводу законопроекта о жестоком обращении с животными, фактически запрещающим притравку охотничьих собак на живых зверях. Напомним, что общественности стало известно, что депутаты от Якутии Федот ТУМУСОВ и Галина ДАНЧИКОВА проголосовали за этот законопроект. Законопроект был остановлен в Совете Федерации, в том числе, благодаря резонансному выступлению сенатора Вячеслава ШТЫРОВА.

После этих событий депутат Тумусов впервые приехал на родину, и вот ему устроили «горячий прием».

В первой части пресс-конференции Федот Семенович рассказал о своей деятельности депутата ГД РФ, о законотворческой деятельности политической партии «Справедливая Россия» в 2017 году, об отношении своей партии к кандидатам на должность президента России, о своем видении политического ландшафта в стране и в республике, и о своем отношении к наиболее резонансным законопроектам и событиям. Все это время в помещении, что называется, пахло грозой.

Затем предложили задать вопросы. Стандартный сценарий для всех пресс-конференций.

Не успели журналисты открыть рты, как на депутата обрушили настоящую атаку заинтересованные лица, подтянувшиеся на пресс-конференцию депутата – владельцы притравочных станций, охотники, энтузиасты и т.д. На Тумусова обрушилась лавина вопросов и выступлений, касающихся законопроекта об охоте, то есть «против жестокого обращения с животными».

Казалось бы, Федот Семенович сразу же пояснил ситуацию более чем достаточно, выразив свою точку зрения и мотивы, которыми он руководствовался. Почему же появился этот законопроект? А потому, что жестокость по отношению к братьям нашим меньшим все же допускаются: вырывание клыков, когтей, использование снотворных для обездвиживания и затем – запуск собак. Все это, бесспорно, никак нельзя отнести к гуманному обращению. Чтобы предотвратить подобное насилие, некоторые депутаты принялись за разработку данного законопроекта и при этом, в порыве борьбы они допустили ошибку – прировняв к жестокости всю контактную притраву.

«Можно разрешить контактные притравочные станции, но строго на территории охотничьего хозяйства, далеко от населенного пункта и при этом они не должны быть привязаны».

Не менее важной причиной является не только жестокость к животным, но и ее распространение:

«Сначала снимают этот ужас, затем размещают в интернет, потом уже дети начинают подражать и заниматься тем же, живодеры и т.д. Чтобы этого не допустить, такой закон и принимаем. Я так понимаю».



Следом выступил владелец притравочной станции «Кыымаан» Александр ТАСТЫГИН:

«Я организатор, так называемой, как вы говорите, «притравочной станции», а по-правильному будет тренировочно-испытательная станция. Мы находимся на территории Мегино-Кангаласского района, 7 км от Майи. Мы никому не угрожаем. У нас земли сельхозпользования, но нам разрешили, глава района пошел навстречу. Мы огородили участок, поставили клетки, вольеры ля медведей, и там же держим собак, занимаемся селекцией нашей лайки. Занимаемся не первый год, а 8-9 лет. Начинали сами, нам никто не помогал, государство никаких денег не выделяло, организовали все с помощью охотников, энтузиастов, и вложили туда свои деньги. И вот, получилось так, что все наши начинания в один прекрасный день закрывают одним законом. Федот Семенович, я при всем уважении как к депутату Госдумы хочу задать вопрос: Вы сами часто ходите в лес на охоту? С собаками ходили? Видимо, нет, поэтому вы так быстро согласились. Прошло три чтения, и при этом наши государственные депутаты от нашей республики проголосовали за этот законопроект. Вы как житель нашей республики, как народом избранный депутат, почему так проголосовали? Вы знаете, что Якутия последние три года кишит медведями? У нас 17 тысяч медведей по республике. Вы ни разу не были у нас на станции, по республике их две. Можете в любое время приехать, посмотреть, в каком состоянии наши медведи, раненые или не раненые».

Федот Тумусов собрался было ответить на этот развернутый вопрос, вернее, выступление. Но такой возможности ему не предоставили, последовал шквал реплик. Депутата перебивали, заглушали, перекрикивали. Заинтересованные лица напомнили, что при чтениях ему присылали множество писем от охотников, от работников и т.д.

— Вопрос прозвучал очень четко: почему я три раза подряд проголосовал против. Почему? Вопрос был о жестоком отношении животных, — предпринял депутат вторую попытку.

Но собравшиеся снова начали перебивать:

«А вы видели жестокое обращение»?

На что Тумусов заявил, что интернет этим полон.

— Вы представляете нашу республику!

— Я же вас не перебиваю, почему вы меня перебиваете? Давайте я отвечу, а потом вы сможете высказывать свою точку зрения. Еще раз повторяю: Были жестокости, есть такие притравочные станции в России. А Россия — большая страна. Я уже подчеркнул, что, возможно, у нас в республике этих жестокостей нет. Я не видел, хотя слухи разные, а интернет полон этих жестокостей, поэтому закон принимается не для РС(Я), закон принимается для всей РФ. Мы уже признали, что допустили ошибку, когда к жестокости приравняли всю контактную притраву. Сейчас принято решение исправить эту ситуацию. Закон, скорее всего, разрешит контактную притравку только в охотничьих хозяйствах. Если вы находитесь на земле сельхозугодий, вы можете там заниматься собаководством и другими тренировками, но контактных там не должно быть. Закон просто наводит порядок, раньше его просто не было. Вот и все.

Федот Семенович заявил, что никаких писем до принятия закона не получал: «Было письмо в мессенджере, но к этому закону никакого отношения не имело, там было сказано «это неправильно» и т.д. и т.п., но никак не касалось закона. Я предметно поработал и переписывался с вами. И, кстати, от вас я ничего не получил. Я вам специально письмо написал. Несколько раз переписывался с вами, но ни одного документа от вас я не получил. ГОРОДИЛОВ мне да, писал конкретные поправки, я это направил членам комиссии, там очень грамотно все прописано. Я не знаю, сколько поправок комиссия примет, не могу сказать. Но, думаю, что они готовы согласиться на контактные притравки, но только на территории охотничьих хозяйств. И без привязки зверей, медведей на цепях не должно быть. Пожалуйста, занимайтесь, никто ведь не запрещает. И еще ни в России, ни в Якутии притравок не было, охотничьи собаки тренировались в процессе охоты, это все мы знаем, поэтому на этом не надо спекулировать, тут нет никаких исторических оснований».

Петр ПЕТРОВ сослался на опыт предков:

«В старину было еще жестче! Медведей ловили на петлю, травили на них собак или специально ранили, и на них травили. Это более жестоко. Это было действительно жестокое обращение. А в нашем положении, мы все это в разумных, воспитательных, тренировочных целях держим, племенная, селекционная работа».

Тумусов продолжал обороняться, ему приходилось повышать голос:

«Не путайте племенную работу и притравку. При чем тут племенная работа, это совсем другое. Речь идет о контактной притравке. Вы все путаете, когда 99% информации, которую пишут, в ней говорится о племенной работе, собаководстве, но никак не про контактную притравку. Еще раз повторяю, я категорически против жестокости, от этой позиции я никогда не собираюсь отходить. Мои избиратели — вся Якутия, а ни один Тастыгин, вся Якутия! И 90% избирателей против жестокости, а 10% – да, за жестокость. Ну, это нормально, естественно, я должен выражать мнение всех, опираясь на мнение большинства, и при этом пытаться учитывать мнение меньшинства. В данном случае, я думаю, что свои обязательства я выполнил добросовестно. Все ваши поправки взял, направил, проводил переговоры, и из ваших поправок самое главное — разрешение контактной притравки, скорее всего, будет принято. Я буду голосовать за то, чтобы контактная притравка была принята, но при определенных условиях на территории охотничьих хозяйств».

После этих слов Тумусова разразились аплодисменты, ведь он так ловко отбивался.

Но вопрос все еще оставался открытым. Часть присутствующих продолжала критиковать регионального лидера оппозиционной партии, как не способного понять суть проблемы. В ход пошла даже якутская притча о медведе и собаке. Не обошлось и без упоминания имени сенатора Вячеслава ШТЫРОВА:

«Штыров очень хорошо подметил, что эта проблема не для «гламурных», это вопрос выживания в Якутии. Нашим охотникам понравились его слова, мол, наш человек говорит за нас, за наши интересы. И таких же действий мы ожидали от нашего Феди. Но когда ты оказался на противоположной стороне, все были разочарованы».

«Тумусов вместо того, чтобы придираться к отсутствию каких-либо официальных писем и документов, мог бы, а точнее должен был серьезнее и глубже подойти к вопросу, в котором он недостаточно компетентен, чтобы принимать решение. Надо было озадачиться: кто у нас в республике этим занимается? И посоветоваться с нами, в подобных щепетильных вопросах нужно хорошенько вникнуть, без ложных принципов и задуматься о том, что отличает нас как этнос».

Дискуссии, казалось, не будет конца. И тут вмешалась шеф-редактор портала «Блокнот Якутск» Айталина НИКИФОРОВА:

«Мы пришли на пресс-конференцию журналистов, у нас много вопросов по государственной, депутатской деятельности. Я вижу здесь политтехнологов «Единой России», обилие госСМИ, камеры и т.д. Я понимаю, что будет устраиваться очередное шоу, меня через день кормят по НВК Саха этими притравочными станциями. Здесь задеты интересы всего двух зарегистрированных в республике испытательно-тренировочных станций. Но есть и другие вопросы к депутату, правильно? Если бы вы просто организовались, подошли к депутату и задали бы свои вопросы, не ущемляя наши права журналистов, нормально бы поговорили, не на камеру, не с политтехнологами. У вас нет вопросов, одни выступления»!

Но пришедшие продолжали вести себя довольно вызывающе, и выкрикивали:

«Ну и задавайте ваши вопросы»!, «Я издалека приехал специально…», «У нас есть права!» и т.д.

Когда Тумусов отвечал на вопрос Айталины Никифоровой по поводу государственных языков, и вовсе воцарился гул как в пятом классе.

И далее инициативу вновь перехватили брутальные гости мероприятия. Микрофоном завладел молодой человек из Верхневилюйского района, который специально приехал в Якутск по этому поводу. По его словам, он регулярно тренирует своих собак и в Якутске, и в Мегино-Кангалассе, и более чем доволен результатом. Далее он рассказал, что весной к ним в деревню заявился медведь:

«Вы, городские, наверняка ничего не почувствовали, а ведь удар прошелся по нам. Я считаю, что притравочным станциям нужна поддержка».

Охотники и энтузиасты с жаром опровергали, что в притравочных станциях крутятся большие деньги:

«Эти две станции — общественные организации, в деревне у людей денег нет, без охотничьей собаки можно и пропасть, энтузиасты чтобы помочь охотникам иногда стараются бесплатно или же за символическую цену, здесь нет интереса наживы. Вы ведь все знаете, как много стало медведей, и причину, почему они вдруг так вывелись, тоже знаете: это запреты, штрафы, тюрьма. Их рождается очень много, и никто не охотится за ними, лицензия стоит дорого. В Булунском районе медведь убил семью: съел мальчика, а отца убил. В Кобяйском улусе в деревне Кальвица каждую весну жители сидят «в обнимку» с собаками, окруженные десятком медведей. Такая вот осада, до такой степени их стало много».

И это лишь часть вопросов, касающихся скандального законопроекта.

В общем, порадуемся, что охотники и собаководы умеют постоять за свои интересы. И что они столь требовательны к депутату.

С другой стороны, журналисты лишь день в день узнали о пресс-конференции депутата. Тогда как у охотников информация имелась, видимо, заранее, во всяком случае, некоторые из них утверждали, что специально приехали в Якутск из улусов на это мероприятие. Видимо, утечка информации пошла на стадии бронирования конференц-зала гостиницы «Тыгын Дархан».

Так что можно предположить, что охотники были организованы некими политсилами. Либо близкими к сенатору Вячеславу ШТЫРОВУ, нарабатывающему очки на этом законопроекте, либо к АГиПу, ведь Федот ТУМУСОВ давний аллерген власти. А тут такой удобный повод напасть на него от имени народа.

Что ж, депутат Госдумы пусть делает выводы и чувствует градус общения с народом. Законопроект еще будет рассматриваться, так что встречи эти пойдут на пользу.

Ну и напомним, что депутат Госдумы от республики по линии «Единой России» Галина ДАНЧИКОВА голосовала так же, как и Тумусов. По идее, ей тоже должны предъявить те же доводы и со столь же горячей риторикой. Но что-то подсказывает, что травли Данчиковой не будет…