Депутатский корпус столицы в полном составе отчитался о своих доходах 

ИА YakutiaMedia опубликовала 10 мая информацию «Всего три депутата Якутской городской думы отчитались о своих доходах», в которой сообщалось, что «не все депутаты Якутской городской думы предоставили сведения о доходах за 2016 год», что не соответствуют действительности.

Да, на официальном сайте Якутской городской Думы были размещены сведения о доходах только двух народных избранников из 29 – председателя Якутской городской Думы Александра САВВИНОВА, первого заместителя Марины СИЛКИНОЙ, а так же руководителя аппарата гордумы Анатолия ВАСИЛЬЕВА, но это не означает, что остальные депутаты не предоставили сведения о доходах, как положено по закону.

Виталий ИВАНОВ, руководитель правового управления Якутской гордумы разъяснил ситуацию:

— На официальном сайте Якутской городской Думы были размещены сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов, замещающих муниципальные должности на постоянной основе, то есть получающих зарплату за работу в представительном органе. Таких депутатов два — председатель и первый заместитель Якутской городской думы.

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера были представлены в Якутскую городскую Думу до 1 апреля 2017 года всеми депутатами Якутской городской Думы в полном объеме.