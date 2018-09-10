Депутатом Ил Тумэн от Сунтарского улуса стал Андрей Николаев

На выборах депутатов Ил Тумэн по Сунтарскому одномандатному округу №13 побеждает кандидат от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», генеральный директор ООО «Арктик Капитал» Андрей НИКОЛАЕВ.

По данным, полученным после обработки 83,7% протоколов, за него отдали свои голоса 58,5% пришедших на избирательные участки жителей Сунтарского улуса. Его ближайший соперник от партии КПРФ Александр ЯКОВЛЕВ набрал 30,9%. Явка составила 70,5% от зарегистрированного числа избирателей.