Депутат Ил Тумэна отметил свой день рождения в компании с Мироновым и Жириновским

Необычно отметил свой 45-ый день рождения депутат Ил Тумэн Михаил ГАБЫШЕВ — в стенах Государственной Думы в Москве, где находится с рабочим визитом.
Перед обсуждением работы законодательного органа Ил Тумэн, составлением планов по дальнейшему сотрудничеству двух парламентов депутата Михаила Габышева поздравили лидер фракции Сергей МИРОНОВ, депутат Госдумы от Якутии Федот ТУМУСОВ.
К слову сказать, в этот же день отмечает свой 71-й день рождения лидер фракции ЛДПР Владимир ЖИРИНОВСКИЙ. Именинники обменялись взаимными поздравлениями и сфотографировались на память, сообщает помощник депутата Государственной Думы Федор ГОРЮНОВ.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU