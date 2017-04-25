Депутат Ил Тумэна отметил свой день рождения в компании с Мироновым и Жириновским

Необычно отметил свой 45-ый день рождения депутат Ил Тумэн Михаил ГАБЫШЕВ — в стенах Государственной Думы в Москве, где находится с рабочим визитом.



Перед обсуждением работы законодательного органа Ил Тумэн, составлением планов по дальнейшему сотрудничеству двух парламентов депутата Михаила Габышева поздравили лидер фракции Сергей МИРОНОВ, депутат Госдумы от Якутии Федот ТУМУСОВ.



К слову сказать, в этот же день отмечает свой 71-й день рождения лидер фракции ЛДПР Владимир ЖИРИНОВСКИЙ. Именинники обменялись взаимными поздравлениями и сфотографировались на память, сообщает помощник депутата Государственной Думы Федор ГОРЮНОВ.

comments powered by HyperComments Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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