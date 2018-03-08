Депутат Владимир Аммосов вручил якутские тюльпаны студенткам ЯГСХА и жительницам Автодорожного округа

Накануне 8 марта депутат Автодорожного округа Владимир Аммосов вручил прекрасной половине учащихся Якутской государственной сельскохозяйственной академии букеты из тюльпанов, выращенных в Намцах. Цветы в праздничной упаковке получили и жительницы Автодорожного округа.

8 марта – нежный весенний день, когда особенно важно оказать внимание милым дамам. Вот уже третий год депутат Якутской городской думы Владимир Аммосов, дарит цветы женщинам и девушкам Якутска. В этот раз, впервые, букеты из тюльпанов были вручены студенткам ЯГСХА. Ароматные цветы доставили рано утром из Намцев, где они и были выращены.

“21 первый век изменил женщин – вы стали сильные, независимые, успешные. Но в этот натсупающий день 8 марта, позвольте себе быть милыми, нежными, женственными и… слабыми. Чтобы нам, мужчинам, было кого защищать, ухаживать, дарить цветы и улыбки.

Желаю вам больше светлых дней, пусть дети радуют вас своими успехами, а мужчины – вниманием!” – поздравил девушек Владимир Аммосов.

Для жительниц Автодорожного округа поздравления от депутата стали приятным сюрпризом. Владимир Аммосов заходил в магазины и организации, дарил букеты гуляющим мамам с детьми и просто прохожим девушкам и женщинам. Некоторые от неожиданности смущенно благодарили и убегали, другие искренне радовались такому милому знаку внимания. И все не скрывали удивления.

“Призываю всех мужчин почаще дарить женщинам цветы. Просто так. Без повода. Чтобы они принимали их открыто и радостно, без тени смущения. Наши прекрасные половинки достойны такого внимания”, — сказал депутат в заключение своей ежегодной акции.