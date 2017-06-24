Депутат Васильев поздравляет с Ысыахом Туймаады

Уважаемые жители Якутска и гости столицы!

С большим удовольствием поздравляю вас с прекрасным летним праздником Ысыах! Этот удивительный праздник жизни одновременно и древний, и вечно юный; он наполняет сердце каждого, кто пришел на Ысыах, радостью от красоты родной земли, от красочных зрелищ и щедрых угощений, от веселого общения с празднующими, дарит молодость и энергию, перенастраивает тонкие струны нашей души на изначальный, правильный, природный лад.

Так же, как прекрасна и многообразна жизнь, во всех ее проявлениях, так же многогранен и многозначен якутский ысыах. Как гласят легенды, наш предок Элляй, основал этот праздник в знак единства людей и светлых божеств айыы, как символ надежды на доброе будущее. В начале лета, когда божество Иэйэхсит обновляет природу, когда божество Айыысыт приумножает стада, собирал Элляй людей, угощал всех: и старых, и малых, и сирых и убогих, устраивал на 10 дней и ночей увеселения и игры, говоря при этом заветные слова: «Пусть таков будет удел наших детей».

С тех пор прошли века, наш народ размножился и во многом добился огромных успехов и достижений, как мечтал наш прародитель Элляй. Во исполнение его завета, как и много столетий назад, во время празднования ысыаха мы благодарим божеств природы, разбрызгивая священный кумыс в честь солнца, неба, земли и воды, выражаем признательность своим предкам, принимаем в свою семью народов все новых членов. Ведь каждый, отпивший из чорона благодатный кумыс, прошедший и пропевший в едином ритме с остальными в ритуальном хороводе осуохай, по завету Элляя, становится нашим соплеменником.

Как и прежде, богат наш ысыах на красоту девушек и женщин, на силу и ловкость юношей и мужчин, на быстроту бега великолепных лошадей. Считается, что в древности каждое состязание было ритуальным обрядом, своеобразным спором с судьбой, поскольку победа была волшебным и бескровным способом вырвать у соперника и привлечь в свой род удачу, благосостояние, счастливую долю. То есть, как завещал первопредок Элляй, именно на ысыахе сильному, ловкому и энергичному человеку, с молчаливого согласия божеств айыы, можно было кардинально изменить судьбу своего рода, своих близких, в лучшую сторону. Сейчас, конечно, соревнование – это только спорт и удовольствие для от души болеющих зрителей. Но, как и прежде, ысыах – это лучшее время, когда можно загадать заветное желание, чтобы сама матушка природа помогла нам в осуществлении нашей мечты. В тот волшебный момент, когда долгожданное утреннее солнце брызнет вам в лицо своими золотыми лучами, загадайте желание и будьте счастливы!

Одной из важных составляющих ысыаха является праздничная, нарядная одежда. Даже в старинные времена, когда с нарядами все было сложно, и одежда с украшениями передавалась из поколения в поколение, прийти на праздник в повседневном было не принято. И сегодня, нарядная национальная одежда – это признак культуры и знак уважения народным обычаям и традициям. Поэтому призываю якутян и гостей столицы прийти на празднование ысыаха в своей национальной одежде. Пусть летний праздник обновления природы ысыах будет так же многоцветен, и разнообразен, как разнообразен и интернационален наш родной город Якутск.

Дорогие друзья, желаю вам здоровья, прекрасного душевного самочувствия, признательности и любви, успехов и достижений! Веселого и радостного вам Ысыаха Туймаады 2017!

Дьоһун мааны дьонум! Дьоллоох буолуҥ! Уруй-Айхал!

Депутат от Алексеевского округа № 6, председатель Постоянной комиссии ЯГД по местному самоуправлению, законности и регламенту ВАСИЛЬЕВ Николай Николаевич.