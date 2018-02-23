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22 февраля 2018, 22:13
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Депутат Васильев: 23 февраля – подлинно народный праздник!

Уважаемые жители Якутска!

Примите искренние поздравления с 23 февраля – Днем защитника Отечества! Этот праздник является олицетворением героической славы наших предков, символом побед российского оружия, отваги и мужества, долга и чести защитников нашего государства.
В этот праздничный день, мы, в первую очередь, отдаем дань памяти всем тем, кто самоотверженно сражался за родную землю во всех войнах и отстоял свободу и независимость нашей страны, всем, павшим смертью храбрых, умершим от ран и преклонного возраста после войны, а также нашим дорогим ветеранам!
23 февраля – это праздник всех, кто отважно и профессионально защищал и продолжает защищать интересы Родины в вооруженных конфликтах стран дальнего и ближнего зарубежья, в горячих точках России, а также всех тех, кто ныне на боевом посту или уже прошел суровую службу в Вооруженных силах нашего государства.
Поскольку в нашей стране защита Отечества – священная обязанность каждого мужчины, то 23 февраля – это главный праздник всех мужчин России. В современных условиях в нашей стране, как никогда важны и необходимы самые лучшие проявления мужского характера – надежность, трудолюбие, стойкость, ответственность и благородство. Истинное достоинство каждого настоящего мужчины – это быть надежной защитой своей семье, отстаивать свои жизненные принципы, беречь родную землю, заступаться за слабых, служить добру и справедливости.
День защитника Отечества – это знаменательный день для каждого, кто чувствует себя настоящим патриотом России, для кого важны честь и слава нашей страны.
Кстати, в этом году многие отпраздновали столетие славной героической победоносной Советской Армии, долгие годы защищавшей мирный труд нашего государства, разбивавшей наголову любого агрессора, и бывшей подлинным гарантом мира и спокойствия на всей планете. И сегодня армия России, продолжая славные традиции предшествующих поколений, надежно стоит на страже суверенитета нашей Родины и всегда готова отстаивать ее интересы самым современным оружием.
23 февраля – это подлинно народный праздник, который объединяет и убеленных сединами почтенных ветеранов и современных профессиональных военных, и воинов запаса, и тех, кто еще только готовится встать в строй защитников Отечества. Мы – сильная половина, поэтому вся надежда на нас, мужчин, всех возрастов и званий! Именно мы должны обеспечить мирное небо, надежное, светлое, обеспеченное будущее всей России, только на нас с доверием и любовью смотрят наши обожаемые жены, подруги, дочери, сестры, матери, бабушки. Так что не подведем же тех, кого любим, кто дорог нашему сердцу, будем трудиться и стараться на совесть.
Желаю всем защитникам Отечества богатырского здоровья, успехов в мирном труде и в военном ремесле, надежной семейной поддержки, любви и согласия, благополучия и благосостояния. Счастья и удачи вам и вашим близким!

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Источник: Депутат Якутской городской Думы, председатель Постоянной комиссии ЯГД по местному самоуправлению, законности и регламенту ВАСИЛЬЕВ Николай Николаевич.
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