Депутат в новогоднем образе

Депутат Якутской городской Думы Павел ПЕТРОВ готовится к новогодним праздникам. Вот что он написал в своем фейсбуке.

Друзья всех с наступающим! Подготовка на работе к мероприятиям и отчетам идет полным ходом. Все в режиме «срочно», в то же время всю работу нужно сделать качественно. Раскрою тайну, мероприятия в этом году делаю для детей, поэтому мы с моей командой специалистов побудем немного волшебниками. Ну что сказать,терпения нам и добра в предновогодней суете! Спасибо за фото Михаилу Луговому, настоящий профессионал своего дела! Снимки отличные.