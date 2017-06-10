Вопиющая несправедливость: Тумусов предлагает консолидироваться, чтоб удешевить авиабилеты

«Вопиющая несправедливость»: летать по Якутии так же дорого, как в Крым

Средняя цена билетов — 20 тысяч рублей в одну сторону

Якутян не перестают беспокоить вопросы стоимости авиабилетов, цена на которые очень высока. При этом не по карману жителям республики не только перелёты в Москву или на юг России, но даже по собственной республике, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Авиабилет Якутск — Москва на 10 июня можно приобрести по цене от 26,8 тыс. рублей, если лететь через неделю — то от 19,2 тыс. рублей в одну сторону. Летние билеты в Симферополь стоят ещё дороже: на 10 июня — от 34 тыс. рублей, в начале июля — от 24,5 — 27 тыс. рублей, далее (вторая половина июля и август) — от 22,7 тыс. рублей.

Ещё больше заплатить придётся якутянам, желающим отдохнуть в Сочи: минимум 30 тыс. в одну сторону, если лететь в ближайшие дни, июнь и июль — не менее 25−27 тыс., чуть дешевле билеты только во второй половине августа. Интересно, что перелёт с юга России обратно в Якутск на 5−7 тыс. рублей дешевле в зависимости от даты. В итоге цена путешествия одного пассажира в Крым или Сочи из Якутска начинается от 40−45 тысяч рублей.

Не намного дешевле перелёты по республике. Так, улететь из Якутска в Тикси этим летом стоит почти столько же, сколько через всю страну в Симферополь, а именно 18 — 22 тыс. рублей, в Саскылах — 22−25 тыс. рублей, в Чокурдах — от 18−20 тыс. рублей, в Депутатский — от 16 тыс. рублей.

По словам депутата Госдумы от Якутии Федота ТУМУСОВА, на встречах с жителями республики он постоянно слышит жалобы на дороговизну авиабилетов.

Это вопиющая несправедливость. В бюджете страны закладывается сумма для субсидирования авиаперевозок, но этих денег недостаточно. Тем более, что география перелётов расширяется, а сумма остаётся прежней», — пояснил парламентарий.

Федот Тумусов называет огромные транспортные расходы одной из проблем, которая мешает развитию экономики региона (вторая — высокие энерготарифы). Депутат обращался к председателю бюджетного комитета Госдумы с просьбой увеличить субсидии на авиаперелёты для якутян, и там готовы это сделать после прорабатывания вопроса правительства Якутии с правительством РФ.

«Но я сомневаюсь, что у региона есть какая-то целостная программа в этом направлении. Надо разрабатывать законопроект, который бы решил эту проблему. А пока она только усугубляется инфляцией и тем, что за те же деньги количество направлений увеличивается. Плюс здесь ещё есть элемент дискриминации — купить субсидированные билеты может только часть населения, и нужно бороться за то, чтобы возможность льготного перелёта распространялась на всех», — пояснил Федот Тумусов.

Что касается внутри региональных перевозок, то решение этой проблемы федцентр всецело перекладывает на плечи республики. Но Федот Тумусов с такой точкой зрения не согласен: если лететь с крайней северной точки Якутии на юг, то фактически пересекаешь всю Россию.

«Нужны законодательные основания для решения этой проблемы. Представителям власти региона нужно консолидироваться и добиться снижения цен на внутрирегиональные перелёты в 2−3-4−5 раз», — уверен депутат Госдумы.

Как сообщало ИА REGNUM, вопрос дальневосточников о дороговизне авиабилетов по России стал одним из самых популярных на сайте «Прямой линии» с президентом Владимиром Путиным, которая состоится в 15 июня. Люди просят президента объяснить, почему в России такие высокие цены на авиабилеты, почему их нельзя снизить, и сделать адекватную для населения стоимость.