Депутат Тумусов об остром вопросе по государственным языкам в национальных республиках

Депутат Госдумы Федот ТУМУСОВ на своей пресс-конференции 29 января высказался на актуальную для национальных республик, тему.

«Вопрос о государственных языках субъектов РФ. Все мы помним, как осенью во всех национальных республиках очень бурно обсуждался этот вопрос, когда президент страны Владимир ПУТИН поручил прокуратуре провести проверку добровольности изучения языков. На самом деле, слов «государственных» там не было. С конституционно-юридической точки зрения, никаких проблем в этом вопросе нет. И в Конституции РФ, и в Конституции субъектов РФ, государственные языки субъектов прописаны, то есть они юридически существуют. Но сегодня образовательная система работает по, так называемым, ФГОС (федеральным государственным образовательным стандартам). И так получилось, что министерство образования науки РФ разрабатывает, утверждает эти стандарты. Но на изучение государственных языков субъектов РФ они не были разработаны.

Тут усматривается два вектора деятельности: сделали вид, что такого предмета нет, или специально придерживали, чтобы дождаться определенного момента. Тем не менее, президент РФ поручил. С одной стороны, не очень объективно, а с другой стороны, прошло объективное разбирательство. И насколько я понимаю, по этому вопросу найден консенсус. Государственные языки имеют право изучаться в школах по ФГОС и будут носить добровольный характер, все это будет постепенно внедряться».