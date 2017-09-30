Депутат Тумусов о трагедии на руднике «Мир»: Я не жажду крови, но причина в жадности?

Сегодня, 29 сентября депутат Государственной Думы ФС РФ Федот ТУМУСОВ выступил с трибуны парламента страны. Текст выступоения он разместил в своем фейсбуке.

Уважаемый Вячеслав Викторович!

Уважаемые депутаты Государственной Думы!

У меня для Вас сегодня две новости. Одна хорошая. Другая плохая. Начнем с хорошей новости.

Сегодня, в эти дни, в моей родной Якутии , в Республике Саха ( Якутия) отмечают 385-летие вхождения Якутии в состав российского государства.

Якутия самый большой по территории, но не по численности населения, субъект Российской Федерации. Якутия — пятая часть нашей великой державы. Вот если полететь с самой северной точки Якутии до самой южной ее точки, то это, считай, перелететь всю Россию с севера на юг.

Республика Саха (Якутия) всегда была приверженцем укрепления российской государственности. Сбережения, сохранения, развития могущества России!

Так, давайте поздравим, друг друга с этой знаменательной датой — 385-летием воссоединения Якутии и России!

Это была хорошая новость.

А теперь плохая новость.

Про август 17-го года.

Как вы все наверняка знаете, 4-го августа на руднике «Мир», в городе Мирном Республики Саха (Якутия) случилась трагедия.

В шахту, в которой работали люди, прорвалась вода из чаши карьера,расположенного над ней.

По данным МЧС, в нем находилось около 300 тысяч кубометров воды. На смене в этот момент находились около 150 горняков; большинство из них удалось эвакуировать, 1 горняк выбрался через сутки, но восемь человек остались под землей.

При всей трагичности ситуации особо хочется отметить работу российских спасателей. Они заслуживают всяческого уважения.

Более трехсот спасателей непрерывно вели работы в течение трех недель, чтобы найти восемь пропавших без вести шахтеров в очень сложных и опасных условиях.

Только представьте себе: над головами спасателей нависали 40 000 тонн воды!!! Эта огромная масса воды вместе с тоннами породы и удушающего грязевого потока могла прорваться в любой момент. Они сделали все, что могли и даже то, что трудно себе представить.

В те тревожные дни вся страна, можно сказать, весь мир затаив дыхание следил за ходом спасательных работ. Мы все надеялись на чудо. Но чуда не случилось.

Восемь наших соотечественников остались там…

Почти одновременно с окончанием спасательных работ, умер девятый шахтер. Хочу обратить ваше внимание, на то что этот парень попал в такую же аварию, в той же шахте. Но за шесть дней до катастрофы, которая привела к закрытию рудника.

Со всеми причинами, факторами, персоналиями разберутся компетентные органы, компетентные комиссии и даже, как докладывают, международные аудиторы. Так нам говорят.

Вот в случае с «Вим-авиа» посадки уже начались. А вот в случае с АЛРОСА -тишина. Кроме того, что уволили 75-летнего вице-президента компании Демьянова Ивана Кирилловича.

Нет, я не жажду крови. Тем более никакими мерами уже не вернешь жизни тех парней, которые ушли в мир иной.

Но разобраться в причинах данной катастрофы нужно. Для того, чтобы в будущем такое не повторилось.

Потому что «Люди дороже алмазов».

Ни в коем случае не претендуя на истину в последней инстанции, все-таки хочу поделиться с вами с некоторыми своими соображениями, сомнениями.

Истоки и причины произошедшей трагедии надо искать, на мой взгляд, в трех группах факторов:

Технической, точнее в научно-технической; Технологической, в инженерно-технологических аспектах производства; Управленческие причины, или иногда говорят, человеческий фактор.

Повторяю, компетентные специалисты, инженеры, аудиторы сейчас ведут изучение, расследование. Поэтому мы можем сейчас только задавать вопросы. Которых очень много.

Техническая или научно- техническая сторона вопроса.

Такого рода сложные в инженерном плане производства как подземные рудники, шахты организовываются только на основе проектов. А проекты, понятное дело, основываются на данные науки, научных изысканий.

Сразу возникает вопрос: насколько правильно, грамотно были сделаны проекты. Учтены ли данные научно-исследовательских работ? Прикладных и фундаментальных.

Тут надо сразу отметить, что акционерная компания АЛРОСА всегда славилась своими профессиональными инженерами. Компания имеет свой научно- исследовательский и проектный институт.

Но общее состояние российской науки, конечно же, влияет на все стороны жизни. А каково оно общее состояние российской науки?

Все мы с вами знаем, что сегодня российская наука переживает и уже не первый десяток лет тяжелые времена.

В России научные институты поставлены в жесткие рамки и вынуждены выходить на рынок для поиска внешних источников дохода, принимать участие в торгах и аукционах, объявляемых крупными промышленными компаниями для научного сопровождения или обоснования проводимых ими работ. В условиях конкурентной борьбы выигрывают конкурсы в основном те научные организации, которые обещают получить желательный для заказчика результат. Таким образом инженерные проекты строятся не по принципу БЕЗОПАСНО И ЭКОНОМИЧНО, а по принципу ОЧЕНЬ ЭКОНОМИЧНО, пусть и НЕ ОЧЕНЬ БЕЗОПАСНО.

В Якутии вечная мерзлота. А в районе трубки «Мир» вообще особые горно-геологические условия. Но компания уже много лет не привлекает к работам единственный в Российской Федерации научно-исследовательский институт мерзлотоведения.

Есть еще любопытная статья в журнале «Горная промышленность», опубликованная 17 лет назад. Авторы очень авторитетные люди. Такие как Владимир Дюкарев, в то время генеральный директор АК АЛРОСА, Владимир Калитин в то время главный инженер АЛРОСА и другие.

Так вот там черным по белому написано буквально следующее:»Решения предложенные в предшествующих научно-исследовательских и проектных работах, по тем или иным причинам не были приняты к практической реализации.»

Можно ли говорить в таких условиях о качестве и научной обоснованности принятых проектных решений? Вопрос.

В этой же статье говорится о том, что «под дном карьера должен быть оставлен безвозвратно теряемый РУДНЫЙ ЦЕЛИК толщиной не менее 85 метров».

(второе) Допустим, были приняты более или менее правильные проектные решения. Тогда возникает вторая группа вопросов: технологические вопросы.

А соблюдались ли принятые инженерные, проектные решения в ходе производственного процесса?

В Мирном много разговоров ходит о том, что в погоне за алмазами нарушались проектные решения. И этот самый целик, который должен быть толщиной не менее 85 метров местами доходил до 20 метров и даже меньше? При этом долгое время, из за поломки насосов, вода с карьера не откачивалась. А ведь 17 лет назад писали, что альтернативы «сухому» карьеру НЕТ!

Если все это правда, корень зла в жадности? Вопрос.

И наконец, третья группа причин. Управленческая.

В первые же часы аварии, конечно, я вышел на связь с мирнинцами. И знаете, что меня поразило? Поразило то, что все говорили о том, что авария была ожидаемой, большие объемы воды начали поступать в шахту еще с 25 июля. То есть все ТИХО ждали, когда же случиться авария. И 10 дней ничего не предпринималось.

Буквально за 6 дней до катастрофы на руднике «МИР» 29 июля случилась авария. Пострадал человек. Он без сознания был доставлен в больницу. В последствии, не приходя в сознание, он умер. Были и другие признаки надвигающейся катастрофы.

В этих условиях кто должен был принять решение о приостановке всех работ? Вот я в советское время работал руководителем строительной организации. И знал, что такие решения может принимать главный инженер предприятия. А кто имел соответствующие полномочия на руднике, в компании АЛРОСА?

Наверняка рядовые исполнители докладывали руководству. Но руководство или не хотело принимать такие решения или там управленческий хаос и никто не знает, кто какие решения должен принимать.

Или вот совсем свежий пример. Мой помощник не может достучаться до президента компании господина Иванова. Ему говорят пишите письмо. Уже написали несколько писем. Но самое главное ни одного ответа нет. И это называется ультрасовременная система управления? Вопрос.

Невольно подумаешь, наверно люди, работники компании говорили, писали. Но они оставались без ответа. Уходили в «черную дыру».

После трагедии я побывал в городе Мирном. Встречался с руководством района, компании, лидерами профсоюзов.

Рудник «МИР» закрыт. И 800 человек необходимо трудоустроить. Очень сложная задача. Профсоюзы добились или руководство компании проявило милосердие, но рабочим выплачивают среднемесячную зарплату. ПОКА. Но как долго это будет продолжаться? Вопрос.

Руководство района говорило о том, что до аварии наблюдались интересные тенденции. Средний возраст жителя района молодеет. Приезжают молодые квалифицированные кадры.

Происшедшая трагедия — это показатель отношения к людям. К северянам, дальневосточникам. Или мы их бережем, создаем лучшие условия для жизни и для работы.

Или, наоборот, в погоне за сверхприбылью, игнорируем социальные вопросы, вопросы безопасности людей — БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА.

Сейчас реализовывается новая экономическая модель развития Дальнего Востока.Через территории опережающего социально-экономического развития . Да, будут создаваться и уже создаются новые предприятия, новые карьеры, рудники, шахты. И это хорошо.

Но хотелось бы, чтобы все инвесторы, все кто устремился развивать Дальний Восток понимали, что главное сокровище нашей страны — это люди.

Они дороже алмазов, золота, нефти, газа и прочих ископаемых!

Спасибо за внимание.