Депутат Тумусов готовит революцию в системе здравоохранения России

На своей скандальной пресс-конференции, состоявшейся 29 января, Федот ТУМУСОВ коснулся своей деятельности в качестве первого заместителя председателя комитета здравоохранения Госдумы:

«С прошлого года мы начали очень серьезную работу. Буквально на площади Ленина мы рассматривали отчет института экономики Российской Академии Наук по научной работе, которая называется «По заказу Государственной Думы» по заявке нашей фракции, разработка новой модели системы здравоохранения и разного рода направления, прежде всего социального характера. Хочу сказать, что я внес два законопроекта, которые, в случае принятия, кардинально изменят всю систему медицины в нашей стране».

Первый законопроект касается платной медицины:

«Очень много говорят о платной медицине в государственных и муниципальных медицинских учреждениях, они находятся в государственном помещении, на государственном обеспечении и финансировании, в то же время распространено платное обслуживание населения».

Предложение Федота Семеновича заключается в том, чтобы запретить любую платную медицину в государственных и муниципальных медицинских учреждениях.

Второй законопроект заключается в страховой медицине:

«Мы знаем, что люди платят страховые налоги, взносы. Они должны идти на финансирование медицинских учреждений, но они идут через так называемые страховые компании. Вроде как, когда создавали страховые компании, они должны были защищать интересы пациентов, но в жизни этого не произошло. Они являются простыми посредниками между бюджетом и медицинским учреждением. И огромные деньги, больше пятидесяти миллиардов рублей оседает там. И при том еще, что страховые компании заинтересованы в получении прибыли, и они просто занимаются террором медицинских учреждений. Поэтому мой законопроект предлагает упразднить медицинские страховые компании, поскольку они не являются ими. Но фонд медицинского страхования может выполнять те функции, которые должны были, по идее, выполнять страховые компании».

Эти два законопроекта находятся на рассмотрении Государственной Думы.