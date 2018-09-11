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11 сентября 2018, 17:22
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Депутат Сергей Ларионов выразил благодарность избирателям

 

Уважаемые избиратели Амгинского и Усть-Майского улусов!

Сердечно благодарю вас за то, что вы пришли 9 сентября на избирательные участки, за поддержку партии «Единая Россия» на выборах! Я уважаю выбор каждого избирателя. Но говорю особые слова благодарности всем, кто поддержал мою кандидатуру. 

Поздравляю всех вновь избранных депутатов органов местного самоуправления, входящих в Амгино-Майский округ №31! 

Уважаемые коллеги-депутаты, я уверен в нашей дальнейшей совместной конструктивной деятельности по решению проблем и защите интересов наших с вами избирателей. Именно с этим намерением я шёл на выборы. По собственному опыту работы депутатом и руководителем крупного предприятия, я убеждён, что абсолютное большинство вопросов, волнующих жителей улусов, решаемы на местном уровне, при условии конструктивного сотрудничества всех ветвей власти. Поэтому только наша совместная работа принесет те результаты, которых ждут от нас избиратели и которые послужат дальнейшему успешному развитию наших с вами поселений и процветанию округа в целом.

Как и прежде, я, как депутат Государственного собрания (Ил Тумэн) РС(Я) буду активно защищать интересы всех моих избирателей, трудовых коллективов, а также прилагать усилия к развитию нашей бюджетной сферы, образования и медицины, детских, социальных и ветеранских организаций. Спасибо за доверие, которое я постараюсь оправдать ответственной и результативной депутатской работой!  

Источник: Ваш депутат Сергей Ларионов.
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