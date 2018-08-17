Депутат Румянцев рассказал, как произошло смертельное ДТП

Дело Николая Румянцева: 30 раз привлекался к ответственности за превышение скорости Источник: Следственный комитет Российской Федерации.

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