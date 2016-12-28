Депутат Нюрбы предположила, кто стоит за травлей главы района

Депутат горсовета Нюрбы Надежда ПЛОТНИКОВА дала интервью «Блокноту Якутска».

Надежда Плотникова:

— У нас одно требование: пусть нюрбинцам дадут жить. Пять лет назад мы избрали Попова главой района, и с тех пор ему не дают работать. А он ведь всего лишь отстаивает наши интересы, в частности, по возврату акций «АЛРОСА-Нюрба» в муниципальную собственность. Когда в 2014 году Попов поднял этот вопрос, ему попытались через райсовет объявить импичмент. В 2015-м обсуждалась судьба акций «АЛРОСА-Нюрба», и в администрации района полиция взломала бухгалтерию. Искали компромат на Попова, но безуспешно. Теперь он высказался против приватизации акций, и его бросили в КПЗ. Говорят, как уголовника выводили в наручниках и подталкивали автоматами.

Нюрбинцы уверены, что дело только в акциях. А за травлей стоят бывшие руководители района и их приближенные, осевшие теперь в Якутске и Москве. В год «АЛРОСА-Нюрба» на социально-экономическое развитие района выделяло до 300 млн рублей. Раньше мы не могли добиться ответа, куда их тратили власти. А при Попове все стало прозрачно — каждая копейка видна. Но теперь все хотят вернуть в прежнее русло. У нас стоит трехэтажное здание ювелирно-гранильного завода с оборудованием. Под него брался кредит в 6 млн евро, который просто украли. Говорят, ФСБ даже уголовное дело возбуждало. Но все участники той аферы сейчас при должностях и деньгах. А Попова сразу взяли под стражу по какому-то неясному обвинению. Нюрбинцы все это видят и понимают — в чем истинная причина происходящего. Мы дойдём до ПУТИНА. Пусть он разберётся с тем, что у нас творится.

Как ранее сообщило Следственное управление СКР по Якутии, Попов в мае 2015 года незаконно подписал распоряжение, на основании которого подрядчику осуществлена предоплата на сумму 38 миллионов рублей за якобы выполненные работы по строительству школы на 176 учащихся в селе Кюндядя Нюрбинского района.

При этом по состоянию на 23 декабря 2016 года работы по возведению учебного заведения не ведутся, более того, они приостановлены еще в сентябре прошлого года. Объем работ, выполненных подрядчиком, произведен на сумму около 17,7 миллионов рублей.

В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование продолжается.