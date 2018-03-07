Депутат Николай Васильев: Каждая из вас – это настоящее живое солнце

Дорогие женщины! От всего сердца поздравляю вас с прекрасным весенним праздником — международным женским днем 8 марта!

Этот праздничный день до сих пор отмечают повсеместно от Калининграда до Камчатки, по всей России и во всех странах ближнего зарубежья. Особенно же любим этот праздник у нас, в морозной Якутии. И это важный факт! Всю долгую морозную зиму вы, милые женщины — жены, подруги, матери, бабушки, дочери – согреваете нас, мужчин, своей любовью и нежностью. Каждая из вас – это настоящее живое солнце, вы – животворный источник тепла и света, к вам невозможно не тянуться, вас нельзя не боготворить!

Как только обламываются рога у Быка холода, и небесное светило начинает не только ярко блистать на небосводе, но и ощутимо пригревать студеную якутскую землю, так сразу же ваши сердца начинают пылать весенним жаром, и вспыхивают таинственные звездочки в ваших волшебных глазах! А очарование, грация и красота каждой женщины, независимо от возраста, возрастают неимоверно!

8 марта – это праздник, когда мужчины складывают у ног своих избранниц цветы и ценные подношения, носят на руках и бесконечно обожают. В это день мамы и бабушки всех возрастов получают от своих сыновей и внуков трогательные подарки, от которых всегда так радостно бьется любящее женское сердце. Восьмого марта принимают поздравления наши дочери и внучки, для которых, как правило, самым первым подарком от мужчины является подарок от нас, отцов и дедушек.

Милые женщины! Мы преклоняемся перед вами и вашими желаниями, мы работаем, добиваемся успехов, лишь бы быть достойными вашей благосклонности и любви! Вы наполняете нашу жизнь красотой, добротой, уютом, смыслом жизни, рожаете нам детей, бережно храните уют и покой нашего семейного очага. Наши чудесные спутницы жизни, вы своей красотой зажигаете огонь в крови, пробуждаете в нас героев, ради любви готовых на подвиги, великодушные поступки и героические безумства!

Уважаемые женщины – наши очаровательные коллеги, эффективно и добросовестно трудящиеся во всех отраслях народного хозяйства, особенно, в здравоохранении! Все ваши замечательные качества: доброта, терпение, заботливость, внимательность, умение быстро и качественно изо дня в день своевременно и четко выполнять самые жизненно важные задачи – делают вас абсолютно незаменимыми в системе здравоохранения, как, впрочем, везде, всегда и во всем!

Дорогие женщины! Будьте всегда молоды, здоровы, очаровательны, добры и милы! Пусть ваша красота будет неподвластна ни годам, ни заботам. В этот день желаю всем вам море любви и желанных подарков от любимых мужей, сыновей, внуков! Также и приятных сюрпризов от хороших друзей и знакомых, а, главное, желаю вам горячих и красивых признаний в любви от влюбленных! И массу комплиментов от окружающих в адрес вашей красоты, обаятельности, неотразимой привлекательности и других ваших талантов! Счастливого вам праздника весны и любви, и пусть он длится для вас весь год!

Главный врач ГБУ РС(Я) «Якутская городская клиническая больница», депутат Якутской городской Думы, председатель Постоянной комиссии ЯГД по местному самоуправлению, законности и регламенту ВАСИЛЬЕВ Николай Николаевич