Депутат Ил Тумэна Иннокентий Григорьев прокомментировал конфликт между Лазаревым и Малардыровым

Руководитель Республиканского центра национальных видов спорта, депутат Госсобрания (Ил Тумэн) Иннокентий Григорьев прокомментировал News.Ykt.Ru конфликтную ситуацию между борцом Айаалом Лазаревым и бизнесменом Петром Малардыровым.

Турнир по борьбе хапсагай памяти борца Михаила Малардырова является республиканским. Как сообщает издание Sakhaday, он включен в календарный план Республиканского центра национальных видов спорта — подведомственной организации министерства спорта Якутии.

«О том, что спонсор [Петр Малардыров] не предоставил приз, мы сами узнали недавно из СМИ, — сказал в комментарии News.Ykt.Ru Григорьев. — Бывали случаи, что на соревнованиях спонсоры или администрация улуса выставляли призы, но потом затягивали с их предоставлением. Мы разбирались в этих ситуациях, вели переговоры, и все разрешалось благополучно».

«Могу официально обратиться к спонсору, узнать, что с призом, предоставил он его или нет. Ни Лазарев, ни Малардыров с центром национальных видов спорта, насколько я знаю, еще не связывались», — пояснил депутат.

Напомним, что в 2010 году бизнесмен Петр Малардыров организовал в селе Майя турнир по борьбе хапсагай и выставил в качестве главного приза коттедж в поселке Нижний Бестях. Победу одержал борец Айаал Лазарев, но обещанный суперприз, по его словам, он так и не получил.

«Я не ною, не плачусь, не жалуюсь, я честно победил на том сложном турнире, стал чемпионом, ждал свой приз и не дождался. Давно уже от него ничего не прошу и не жду. Не подавал в суд своевременно, как советовали многие, потому что уважал как борца высокого класса и старшего «брата» по борьбе. Верил обещаниям, был молод и наивен», — объяснил свою позицию Лазарев.

Бизнесмен Петр Малардыров, в свою очередь, утверждает, что отдал обещанный приз — построил коттедж для отца Айаала Лазарева, но не в Нижнем Бестяхе, а в Якутске. Предприниматель изначально заявлял, что построил двухэтажный дом. При этом сегодня, 25 мая, Малардыров распространил в соцсетях фотографии пустующего одноэтажного строения, которое, по его словам, и является построенным для семьи Лазарева домом.