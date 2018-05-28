Депутат Ил Тумэна Дмитрий Семенов бросил вызов ректору ЯГСХА

«Принял вызов Петра Ильдеркина, главы администрации с.Пригородный. Сегодня совместно с руководителем аппарата Якутской городской Думы Анатолием Васильевым вывезли кузовы из с.Пригородный и с.Хатассы. Благодаря этой акции #вызовкузов территория города становится чище! В свою очередь, бросаю вызов ректору ЯГСХА Слепцову Ивану Ивановичу!» Так написал на своей странице в Фейсбук Дмитрий Семенов, депутат Ил Тумэна. Он уже во второй раз принимает участие в экологической акции «Вызов-кузов».

Экологическая акция «Вызов-кузов!» проводится в Якутске четвертый год и пользуется большой популярностью. Благодаря участникам этого проекта из города вывезли несколько сотен кузовов брошенных автомобилей.

Справка

Брошенные кузова автомобилей – это одна из больших проблем очистки и благоустройства территорий города. Это крупногабаритный мусор, который сложно увезти и утилизировать. С каждым годом в Якутске увеличивается количество автомашин, а при этом количество сданных в утиль автомобилей остается на крайне низком уровне, многие нерадивые автовладельцы попросту оставляют ненужные старые авто под открытым небом в районах зеленой зоны, на обочинах дорог, во дворах жилых домов. Заржавевшие остовы машин годами портили внешний вид Якутска. На утилизацию брошенных автомобилей выделяется от 100 до 120 тысяч рублей, их хватает на вывоз всего 30-40 кузовов. Чтобы решить эту проблему была организована акцию «Вызов-кузов!» при поддержке главы города.

В ней приняли участие не только известные личности, политики и руководители, но и спортсмены, работники культуры, звезды якутской эстрады. В свою очередь они бросали вызов своим знакомым и друзьям. Вывоз кузовов осуществляется на средства самих участников акции, то есть, они должны арендовать манипулятор, найти участок с заброшенными кузовами и вывезти эти кузова в ООО «Якутвторчермет», который в рамках акции «Вызов-кузов!» принимает все кузова автомашин бесплатно.

Дмитрий Семенов, директор ГБУ «Лена», был одним из первых, кто принял участие в этой акции, приняв вызов от Александра Ким-Кимэна в 2015 году. Тогда он вывез три кузова с ул. Луговая в Автодорожном округе, где живут избиратели народного депутата республики.

За годы проведения благотворительного марафона, все убедились, как много пользы городу может принести удачная идея общественного движения, каким стал «Вызов-кузов!». Многие первые участники идут на «второй заход», так на этой неделе Дмитрий Семенов вывез кузова на этот раз из п. Пригородный, и бросил вызов Ивану Слепцову, ректору ЯГСХА. Эстафета продолжается, значит, наш город избавится еще от сотен ржавых автомобилей.