Депутат Ил Тумэна прокомментировал гей-скандал

Руководитель регионального отделения ЛДПР Гаврил Парахин прокомментировал журналисту Sakhaday скандал вокруг лидера партии Владимира Жириновского. Напомним, что экс-сотрудник «Дождя» Ренат Давлетгильдеев, которые не скрывает своей ориентации, заявил, что стал жертвой домогательств со стороны Жириновского.

Гаврил Парахин считает, что все это пиар:

— Думаю, что журналист решил пропиариться за счет значимой фигуры. Я с Владимиром Вольфовичем знаком уже семь лет. Мы раз 20 уже встречались один на один, и ничего такого не было. Где встречались? Ну в ресторанах, разных местах. Нет, нет, никаких мальчиков, никаких подвохов.

Не знаю, будет ли Жириновский это комментировать, и стоит ли… Сегодня, кстати, с ним созвонюсь.

В конце беседы Гаврил Павлович неожиданно заявил, кто стоит за этим скандалом:

— Наверное, это все Ксения Собчак подстроила. Я думаю так.