Депутат и врач поздравляет с Международным днем медсестры

Уважаемые медицинские сестры и медбратья!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Международным Днем медицинской сестры!

Вам бесконечно благодарны пациенты и признательны врачи – ваши коллеги по лечебному процессу. Ваша высокая квалификация, опыт и ответственность в работе являются краеугольным камнем в фундаменте всего российского, да и международного здравоохранения. Можно долго перечислять все обязанности медицинских сестер стационара, поликлиники и других лечебных учреждений: это и выполнение всех назначений врача, и производство всех положенных процедур, медицинских манипуляций, уход за больным, непосредственное участие в сложных операциях – и на любом участке лечебного процесса медсестра обязана быть ответственной, оперативной, точной, а главное, чуткой и доброй к пациентам и коллегам. Делать инъекции, ставить системы, контролировать состояние больного, по расписанию давать лекарства, ставить перевязки, выхаживать после операции, и многое, многое другое – без всей этой рутинной работы пациент не пойдет на поправку.

Работа в регистратуре, со статданными, ассистирование во время приема пациентов, уход за больными в палатах, работа в оперблоке – вот как широк спектр должностей медицинских сестер и медбратьев. Отличная работа старших медсестер всегда обеспечивает хорошую работу всего отделения, а от ответственного труда и требовательности главной медсестры зависит эффективный и налаженный труд всего среднего и младшего персонала каждого лечебного учреждения.

Самой народной медицинской сестрой по праву можно назвать палатную медсестру больницы. Именно про нее сказано так: работа медсестры отличается от работы врача тем, что врач диагностирует болезнь, назначает лечение, руководит лечебным процессом, исходя из состояния больного, а медицинская сестра – непосредственно помогает больному бороться с недугом, выполняет врачебные назначения, непосредственно следит за состоянием больного. Успешное выздоровление пациента зависит не только от врача, но и от ответственности, дисциплинированности, профессионализма и заботливости медсестры. Когда медсестра расторопная, умелая и улыбчивая, тогда в отделении и больные быстро выздоравливают, и коллеги врачи тоже улыбаются, и уже нет места усталости от напряженной работы. Вот как много от вас зависит, дорогие медсестры! Не случайно медицинская сестра во всем мире считается практически синонимом заботливости, доброты, женственности, иногда вы даже всерьез волнуете сердца выздоравливающих пациентов мужского пола, невольно пробуждаете в них любовь к жизни.

Недаром же российский народ присвоил такие душевные слова вашей профессии, как «сестра» и «брат», в отличие от английского аналога: «няня», «сиделка». В этих словах – признание великих заслуг всех медсестер России за все 160 лет, которые прошли с того времени, когда появились первые медицинские сестры. Тогда ваша профессия именовалась более возвышенно – «сестра милосердия», но в сердце нашего народа закрепилось только «сестра», «сестричка», – именно эти родные слова слышали миллионы ваших славных предшественниц из уст раненых бойцов на полях всех сражений, которые пришлось пережить нашей великой стране. В этих словах и просьба о помощи, и надежда на спасение.

Вечная слава медицинским сестрам Великой Отечественной войны, оказывавшим первую медпомощь, выносившим с поля боя раненых бойцов, вставшим нерушимым заслоном на пути инфекций и эпидемий. Медицинские сестры фронтовой поры вынесли на своих хрупких плечах все военные тяготы и бедствия, они воодушевляли одним своим присутствием советских солдат, и наравне с ними приблизили Великую Победу

Особо хочу поздравить наших заслуженных ветеранов здравоохранения, которые не покладая рук, самоотверженно трудились на фронте и в тылу, в тяжелые послевоенные годы, затем, в мирное время, своим благородным трудом спасали жизни и здоровье людей. Невозможно оценить, сколько добра и радости вы привнесли в этот мир за долгие годы своей работы.

Уважаемые медицинские сестры! Искренне желаю вам терпения в вашем нелегком труде, крепкого здоровья, уважения коллег и благодарности пациентов, большого личного счастья и материального благополучия! Примите мои поздравления, дорогие медсестры и медбратья! С Международным днем медицинской сестры! Всего вам самого наилучшего!