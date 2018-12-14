Депутат Христофорова стоит на своем

Избранные в сентябре депутаты от Набережного округа — Мария ХРИСТОФОРОВА в Ил Тумэне и Владислав ДМИТРИЕВ в Якутской городской Думе, проработав три месяца, отчитались перед избирателями.

Конечно, три месяца – небольшой срок, но радует, что народные избранники встречаются с людьми, выслушивают их и принимают депутатские наказы.

В этом округе обеспечена преемственность представителей законодательной власти. На отчет подошел Игорь НИКИТИН, ранее представлявший интересы округа в Ил Тумэне. А Владислав Михайлович, генеральный директор УК «ЖКХ Губинский» является другом и соратником Анатолия КЫРДЖАГАСОВА, ранее представлявшего Набережный в Якутской городской Думе.

Ранее Мария Николаевна, выступая перед сообществом предпринимателей, столкнулась с негативной реакцией на свои высказывания об особенности торговли алкоголем вусловиях республики. Хотя, надо признать, народный избранник и медиамагнат неудачно выразилась, применив слова «торгаши» и «алкаши». Реакция бизнес-сообщества была бурной, тем более, что атмосфера была подогрета конкурентными выборами на пост омбудсмена по защите прав предпринимателей.

Зато собравшийся актив округа встретил курс на трезвый образ жизни вполне лояльно, и Мария Христофорова объявила о сборе подписей по запрету лже-кафе. Об этом политик сообщила в своем инстаграмме. Якутия, конечно, вся входит в зону ЗОЖ, который у нас возведен в ранг государственной политики. Но Набережный округ Якутска настроен особенно трезво, во главе со своим депутатом.