Депутат Государственной Думы Галина Данчикова предложила членам Общественной палаты экспертную работу

Для только что приступивших к своим обязанностям членов Общественной палаты РС(Я) стала неожиданным и приятным сюрпризом инициатива руководителя палаты Алексея Сергучева организовать неформальное общение с депутатом Государственной Думы Галиной Данчиковой. Встреча состоялась в стенах Общественного центра, где размещен аппарат Общественной палаты РС(Я).

— Под руководством Председателя Государственной Думы России Вячеслава Володина депутаты стали работать в более напряженном режиме, чем в прошлые созывы, – рассказала Галина Иннокентьевна. — Один тот факт, что мы рассмотрели огромный пакет практически готовых законопроектов, лежащих в архивах, находящихся без движения по много лет, говорит об этом. Было порядка 2000 законопроектов, накопленных Думой прошлых созывов, мы 59 процентов их уже приняли. Осталось принять всего 870 законопроектов.

Для Якутии и в целом для Дальневосточного федерального округа актуальны принятые законы о выравнивании тарифов, нулевой ставки налогов на прибыль для ДВФО, регулировании деятельности Фонда развития Дальнего Востока, о садоводстве и огородничестве, поправках в закон о «дальневосточном гектаре». Приняты также законы о компенсационных фондах для участников долевого строительства, о гражданстве, торговле.

Последний закон сетевые ритейлеры обходят. Ведь он ограничивает сверхдоходы продавцов. Поэтому заместитель председателя Государственной Думы Елена Яровая инициировала проект «Честная цена». Это федеральная мониторинговая группа, в которую входят общественники, и они проверяют, выполняют ли сетевики этот закон, направленный в конечном счете на защиту интересов поставщиков и на снижение цен.

Что касается закона о курортном сборе, который вызвал большой общественный резонанс, я бы не стала драматизировать. Субъекты сами устанавливают величину курортного сбора, не думаю, что они будут как-то взвинчивать цены, отпугивать отдыхающих. Скорее всего, установят минимальные суммы, а также расширят круг льготников, на что они имеют право. Зато смогут улучшить условия отдыха…

Галина Иннокентьевна подробно рассказала о процедуре принятия законов. После принятия в Думу законодательная инициатива проходит огромный путь согласований и экспертиз. Процедура оказалась настолько сложна, что, не выдержала член Общественной палаты РС(Я) Анна Покровская:

— Благодаря СМИ, мы тут все думаем, что быть депутатом – просто, а на самом деле, у вас, оказывается, очень ответственная, тяжелая работа. Почему бы Вам не рассказывать населению о ней почаще?

Но ее не поддержала другой член Общественной палаты РС(Я) Галина Васильева:

— Раз такая сложная процедура, почему выходят такие «сырые» законы, как, например, о производственных отходах. Ни одной региональной особенности не было учтено?

Галина Иннокентьевна согласилась с тем, что довольно часто в законах появляются досадные пробелы. Поэтому и нужно, чтобы еще на стадии первичных обсуждений появлялись здравые идеи, поэтому законопроекты и подвергаются общественной экспертизе.

В связи с этим и выступил потом и Вячеслав Алексеев, член Общественной палаты РФ от Якутии.

— Общественная палата России тесно сотрудничает с Государственной Думой, — подчеркнул он. – Члены Палаты активно участвуют в экспертной деятельности на стадии нулевых чтений. В плане деятельности комиссий обязательно включаются обсуждения законопроектов. Инициируются «круглые столы», слушания. Особенно обращено внимание на практическую реализацию законов. Кстати, мнение Общественной палаты не только не игнорируется, оно считается весомым…

Члены Общественной палаты активно задавали вопросы на разные темы. Спросили и о лицензиях на добычу мамонтовой кости, и о «безбагажных авиабилетах», и о «дорожных войнах» с Транснефтью в Ленском районе, и о намерении законодателей упразднить апелляционную и кассационные инстанции в судах общей юрисдикции в регионах с тем, чтобы создать окружные.

По всем вопросам Галина Иннокентьевна продемонстрировала готовность изучать перспективы, сотрудничать.

— Я на адрес вашей палаты вышлю законопроекты, которые нуждаются в экспертизе и, возможно, доработке. Хочу услышать ваше экспертное мнение. Я приезжаю в республику каждый месяц, поэтому готова с вами встречаться регулярно, будем обсуждать, вырабатывать, если надо, совместные предложения, — резюмировала она.