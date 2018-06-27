Депутат госдумы РФ поддержал инициативы Якутии

Председатель Комитета Государственной Думы Федерального собрания РФ по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев выразил личную поддержку инициативам и предложениям Якутии по совершенствованию правового регулирования природопользования и землепользования.

Об этом он сообщил во время пресс-подхода по итогам совещания профильного комитета Госдумы, состоявшегося 26 июня 2018 года в городе Якутске.

«Представители законодательного собрания и члены правительства Якутии активно поднимают на уровне Государственной Думы проблемные вопросы региона по части правового регулирования природопользования и землепользования. Поэтому все темы активно обсуждаются на дискуссионной площадке комитета.

Сегодня на федеральном уровне рассматривается вопрос совершенствования межбюджетных отношений, наполнения региональных бюджетов, который как раз закрепил бы право обязательного участия недропользователей в социально-экономическом развитии территорий, на которых они осуществляют деятельность. Тема межбюджетных отношений сегодня актуальна по всей стране и требует не точечного, а системного решения, с привлечением всех уровней власти.

Особое внимание необходимо обратить на вопрос сохранения вечной мерзлоты. Необходимо менять нормы и правила, учитывая особенности региона. К сожалению, сегодня федеральные законопроекты не проходят специальную экспертизу в части практической реализации на северных арктических территориях. Нам надо вернуться к этой теме. Мы ее сегодня обсуждаем на площадке Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Государственной Думы. Все важные законопроекты должны проходить подобную оценку регулирующего воздействия на северных регионах. Это касается не только строительных норм, природопользования, но и социальной тематики и других направлений

По сбору мамонтовой кости, нам надо централизовать сбыт, организовать участки для официального коммерческого сбора мамонтовой кости, обеспечить экспертизу добываемого материала, а также рассмотреть возможность организации централизованных торгов. Это поможет решить многолетнюю задачу правового регулирования добычи ископаемых остатков мамонтовой фауны. Вопрос надо решать оперативно. Пока мы ведем обсуждения, незаконные добытчики мамонтовой кости активно вывозят найденный материал», — подчеркнул Николай Николаев.

Также в ходе совещания депутат Госдумы РФ согласился с аргументами региона внести изменения в федеральные законы об охоте, любительском рыболовстве, поддержал инициативу Государственного Собрания (Ил Тумэн) о проведении в 2019 году в городе Якутске одного из этапов Национального лесного форума, проходящего под эгидой Госдумы.

Также на совещании были поставлены вопросы по разрешению на добычу охотничьих ресурсов бесплатно для личного потребления, отмены платы за переоформление долгосрочных лицензий на охотхозяйственные соглашения для представителей коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, разработки проекта о регулировании численности волков с софинансированием из федерального бюджета.

Кроме того, Николай Николаев поддержал поправки Якутии по сетному вылову для личных нужд КМНС и сообщил, что в Госдуме приступают к подготовке ко второму и третьему чтению законопроекта. Он сообщил о том, что сегодня принято решение о создании рабочей группы, которая будет заниматься сбором предложений по совершенствованию действующего закона об охоте. В работе будут учтены предложения Якутии.