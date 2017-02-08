Депутат Госдумы провела личный прием граждан в Абыйском улусе

В рамках февральской региональной недели депутатов Государственной Думы РФ Галина Данчикова провела личный прием граждан в поселке Белая Гора Абыйского улуса.

Вопросы, волнующие жителей отдаленного арктического улуса Якутии, были разные, кто-то обратился в частном порядке, кто-то пришел на прием к депутату с коллективной просьбой. Вопросы касались укрепления материально-технической базы учреждений образования в свете требований Федерального государственного образовательного стандарта, переноса котельной в отдельном наслеге, оплаты проезда в отпуск работников образования, лекарственного обеспечения льготной категории населения, переселения из аварийного жилого дома, выполнения государственных обязательств по обеспечению военнослужащих жильем, установленных федеральным законодательством.

На ряд вопросов Галина Данчикова сразу же дал подробные ответы и разъяснения. По отдельным вопросам в соответствующие инстанции будут направлены депутатские запросы.

Также в рамках личного приема к Галине Данчиковой поступил ряд вопросов, непосредственно касающихся принятия решения на федеральном уровне. Так, например, жители заполярного Абыйского улуса вновь подняли тему организации любительского рыболовства.

Вопрос для северян далеко не праздный, где рыболовство является частью традиционного природопользования. Напомним, в 2014 году, благодаря системной работе правительства Якутии с федеральным агентством Росрыболовства, удалось внести изменения в Правила рыболовства для Восточно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна. Но это было временное решение, до принятия федерального закона «О любительском рыболовстве». Первое чтение весьма важный для жителей северных и арктических улусов законопроект прошел еще в 2013 году.

В ходе личного приема граждан в Белой Горе Галина Данчикова сообщила, что законопроект внесен в план рассмотрения Государственной Думой седьмого созыва на весеннюю сессию. Депутат отметила, что существующие сегодня ограничения в любительском рыболовстве не учитывают климатические особенности территории, приводят к социальной напряженности и справедливым нареканиям со стороны населения. Законопроект с учетом прошедшего времени требует актуализации, в нем необходимо учесть целый комплекс интересов территории, включая интересы коренных малочисленных народов Севера.

Еще одна актуальная тема, озвученная в ходе личного приема, — урегулирование и легализация на законодательном уровне вопросов добычи мамонтовой кости на территории Абыйского улуса.

Сегодня вопросы мамонтовой фауны регламентируются федеральным законом «О недрах», но механизмы регулирования требуют совершенствования и Правительство Якутии продолжает системную работу в этом направлении.

Жизненно важным для арктических территорий остается вопрос развития санитарной авиации. В своем Послании Федеральному Собранию Президент страны Владимир Путин отметил, что программа развития санитарной авиации охватит 34 российских региона, и, прежде всего, Сибири, Севера и Дальнего Востока. В 2017 году на закупку авиационных услуг в рамках проекта развития санитарной авиации будет предусмотрено 3,3 млрд рублей.

Врачи арктических районов Якутии с нетерпением ждут оснащенный современным медицинским оборудованием вертолет для своевременного оказания качественной медицинской помощи.