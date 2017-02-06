Депутат Госдумы поздравила Покровскую ДШИ с новосельем

В поздравительной телеграмме депутат Государственной Думы РФ Галина Данчикова отметила: « У вас есть традиции, нацеленность в будущее, план и программы, которые коллектив школы готов реализовать.

Самое главное, что теперь в этом красивом здании вы сможете продолжать большую работу по эстетическому воспитанию и оставаться настоящим центром формирования культуры и духовности города Покровск и всего Хангаласского района!

Желаю дальнейшего развития и процветания Вашей замечательной школе, преподавателям – творческого вдохновения, ребятам – желания учиться и успехов!»

Напомним, в гостях у воспитанников Покровской детской школы искусств депутат Госдумы Галина Данчикова побывала в декабре прошлого года. Ребята и педагоги пригласили Галину Иннокентьевну на открытие своей новой школы.

Завершить строительство 2-этажного здания, площадь которого в два раза превышает площадь старого здания, удалось, благодаря бюджетному кредиту, выделенному правительством республики. Насколько эффективно использованы бюджетные средства, Галина Данчикова убедилась, побывав на пусковом объекте. Она отметила масштаб детского учреждения дополнительного образования, просторные комнаты для индивидуальных занятий, светлые холлы, оформленные по тематике витражи и стены холлов. Особое внимание Галина Данчикова обратила на качество строительства и температурный режим в здании. По словам депутата, с переездом материальная база детской школы искусств будет соответствовать всем нормативным требованиям и наличии лицензии по требованиям федерального закона «Об образовании».

Галина Данчикова выразила уверенность в том, что в новом прекрасном здании юные дарования Хангаласского улуса добьются еще более значительных результатов, будут достойно представлять родной район и республику на всероссийских конкурсах. А самое главное – вырастут настоящими гражданами нашей страны.