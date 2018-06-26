Депутат Госдумы Николай Николаев: Законы, регулирующие вопросы природопользования, должны быть качественными и эффективными

Председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай НИКОЛАЕВ 26 июня 2018 года провел совещание в городе Якутске.

На совещании обсуждены вопросы правового регулирования землепользования и природопользования на примере Республики Саха (Якутия).

В совещании приняли участие председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Александр ЖИРКОВ, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Галина ДАНЧИКОВА, исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Республики Саха (Якутия) Денис БЕЛОЗЕРОВ, народные депутаты, члены Правительства Республики Саха (Якутия), а также представители профильных федеральных и республиканских ведомств.

Руководитель Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям подчеркнул, что в Госдуме настроены на качественное решение вопросов, связанных с природопользованием и землепользованием, отметив при этом, что вопросы Якутии регулярно звучат на дискуссионной площадке комитета. «Повышение качества законотворческой деятельности – одно из главных направлений нашей работы. Законы должны работать и быть эффективными», — говорит Николай Николаев.

Среди актуальных тем, разрабатываемых на уровне комитета, он перечислил ряд вопросов, связанных с целевым использованием лесных ресурсов, развитием охотничьей отрасли. Для сбора предложений, которые в будущем станут основой разработки законодательных инициатив, совершенствующих федеральное лесное законодательство, в этом году был организован «Национальный лесной форум», который поэтапно прошел в нескольких городах страны. Актуальными остаются вопросы недропользования, землепользования. Сегодня профильным комитетом Госдумы прорабатываются изменения в закон «О недрах», кроме того, имеется потребность в создании общей концепции развития земельных отношений с учетом особенностей северных территорий страны и национальных особенностей субъектов Российской Федерации.

Председатель парламента республики Александр Жирков поблагодарил Николая Николаева за принятие решения об организации данного совещания в городе Якутске, отметив, что мероприятие станет подготовкой к проведению очередного этапа «Национального лесного форума», предложенного парламентом Якутии провести в 2019 году в городе Якутске. «Идея имеет конструктивную основу, поскольку на территории республики находится 20% лесного массива всей страны», — отметил Александр Жирков.

Он также привел в пример деятельность участника совещания — руководителя Хангаласского лесничества Варвары УСТИНОВОЙ. Ее, единственной из работников лесной отрасли страны, удостоенной звания Героя Труда Российской Федерации, хозяйство сегодня занимает большую площадь, чем площади многих зарубежных государств, – настолько огромна и необъятна территория Якутии и ее лесных зон. «Наш народ имеет особое, сакральное отношение к лесу и мы уделяем важное внимание разработке лесной концепции, в основу которой, в первую очередь, заложены принципы экологии. Сегодня Республика Саха (Якутия) имеет свою Экологическую доктрину. Мы стараемся, чтобы все основополагающие документы социально-экономического развития нашего региона базировались на ней», — рассказал спикер якутского парламента.

Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Республики Саха (Якутия) Денис Белозеров представил актуальные вопросы правового регулирования природопользования. С содокладами выступили заместитель министра имущественных и земельных отношений Якутии Нюргустана ПАХОМОВА, она рассказала о проблемных вопросах регулирования земельных отношений, и председатель постоянного комитета парламента Якутии по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии Владимир ПРОКОПЬЕВ.

В своем выступлении Владимир Прокопьев озвучил предложения Якутии в части правового регулирования недропользования и сбора ископаемых остатков мамонтовой фауны, а также охраны вечной мерзлоты. Так, в лицензионных соглашениях, предлагается предусмотреть обязательства недропользователей на участие в социально-экономическом развитии территорий. Соответствующий законопроект был внесен региональным парламентом в Государственную Думу, рассмотрен на уровне Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации и рекомендован к внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации. В настоящее время законодательством в сфере недропользования не предусмотрен муниципальный и общественный контроль. В связи с этим, Правительству России предлагается вернуться к вопросу о внесении изменений в законодательство в части усиления государственного геологического надзора. Еще одним вопросом, требующим законодательного урегулирования, является порядок выдачи лицензий и отслеживание реализации бивней мамонта. Вопрос правового регулирования сбора бивней мамонта поднимается республикой с 2009 года. Для решения проблемы регионом на законодательном уровне предлагается несколько вариантов решений. В области охраны вечной мерзлоты парламентом республики разработан проект федерального закона «Об охране вечной мерзлоты», которым предлагается определить правовые основы государственной политики.

В ходе совещания также были обсуждены вопросы охоты, рыболовства, защиты прав коренных малочисленных народов Севера и территорий их традиционного проживания, вопросы перевода земельных участков из одной категории в другую, в зависимости от цели назначения, организации научно-исследовательских работ по изучению и прогнозированию паводковой ситуации в республике. Все предложения, прозвучавшие по этим и другим направлениям работы, будут включены в постановочные вопросы совещания, и направлены в профильный комитет Государственной Думы.

Подводя итоги работы, Николай Николаев отметил, что комитет Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям открыт и готов к сотрудничеству.