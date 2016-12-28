ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
28.12.2016, 13:38
Происшествия
Якутянке вернули кошелек, оброненный в автобусе
28.12.2016, 13:32
Республика
Депутат Госдумы Галина Данчикова посетила Хангаласский улус
28.12.2016, 13:23
Экономика
Технопарк «Якутия» — 5 лет на реализации инновационных проектов
28.12.2016, 12:44
Культура & Образование
«ДЕНЕГ НЕТ, НО ВЫ ТАМ ДЕРЖИТЕСЬ» или Как нам дальше продвигать проект?
28.12.2016, 12:18
Политика
Эксклюзив
Что общего в пресс-конференциях Путина, Борисова и Николаева
28.12.2016, 11:20
Культура & Образование
Путешествие  якутских школьников на главную елку страны – под опекой полиции
28.12.2016, 11:10
Общество
Предновогодняя встреча Александра Саввинова со старейшинами Якутска
28.12.2016, 11:08
Общество
Сегодня день рождения художницы и журналистки
28.12.2016, 11:03
Происшествия
МЧС: не допускайте несанкционированный выезд автотранспорта и выход людей на лед!
28.12.2016, 9:55
Происшествия
В Якутске здорового человека насильно посадили в психдиспансер
28.12.2016, 9:44
Происшествия
Экстра
И на 1-го замглавы Нюрбинского района возбуждено уголовное дело
28.12.2016, 9:40
Происшествия
В Якутии произошло 6 пожаров
28.12.2016, 9:20
Финансы
Россельхозбанк предлагает монеты из драгоценных металлов по сниженным ценам
28.12.2016, 9:12
Экономика
Якутский сыр «Качотта» эксклюзивно в новом магазине «Туьулгэ»!
28.12.2016, 8:50
Общество
Скандал
«Золотые» зубочистки или как облапошивают в «Ганзе» 
28.12.2016, 4:06
Происшествия
Экстра
Депутат Нюрбы предположила, кто стоит за травлей главы района
28.12.2016, 3:57
Происшествия
Главу Нюрбинского района задержали в день сессии депутатов и новогоднего корпоратива
27.12.2016, 21:31
Культура & Образование
Итоги Года кино в Якутии подведут под мелодии известных кинофильмов
27.12.2016, 21:27
Происшествия
Следком проверит видеоролик со сценами жестокой расправы над медведем
27.12.2016, 21:15
Общество
В Якутске отметили День Спасателя России и День Пожарной охраны Якутии
27.12.2016, 18:30
Культура & Образование
У школ республики появились собственные автобусы
27.12.2016, 18:12
Происшествия
В Якутии изъяты наркотические вещества в особо крупном размере
27.12.2016, 18:09
Общество
МВД предлагает добровольно пройти дактилоскопию
27.12.2016, 17:55
Столица
Новогоднюю елку для республиканского дома престарелых поддержали земляки из Нью-Йорка
27.12.2016, 17:46
Экономика
Иван Макаров: Новый год встречаем с оптимизмом!
27.12.2016, 17:36
Экономика
В Якутии рассмотрены итоги деятельности АЛРОСА
27.12.2016, 17:27
Политика
Якутская ЕР определила делегатов на XVI съезд партии
27.12.2016, 17:20
Столица
Расписание автобусов в новогодние праздники
27.12.2016, 17:15
Культура & Образование
ТЮЗ приглашает на новогодние представления
27.12.2016, 17:04
Экономика
ТАСС сообщает: выбор приоритетных проектов в арктической зоне Якутии завершится в 2017 г.
27.12.2016, 16:37
Культура & Образование
Утверждена дата проведения Этигэн Хомус-2017
27.12.2016, 16:34
Экология
Минприроды Якутии: вахтовики ответят за убийство медведя
27.12.2016, 16:25
Республика
Служба спасения Якутии лучшая на Дальнем Востоке!
27.12.2016, 16:17
Культура & Образование
Праздничные эфиры Музыкального Якутска
27.12.2016, 16:12
Экономика
О режиме работы касс Энергосбыта в праздничные дни
27.12.2016, 16:08
Путешествия
Судебные приставы начнут дежурить в аэропорту Якутска
27.12.2016, 15:58
Происшествия
60 тысяч бутылок контрафактного алкоголя под видом кондитерских изделий
27.12.2016, 15:47
Общество
Новогоднее поздравление от народов Якутии
27.12.2016, 15:41
Происшествия
В Усть-Майском улусе школьницу ударило током во время новогоднего праздника
27.12.2016, 15:33
Происшествия
Возбуждено уголовное дело на главу Нюрбинского района
27.12.2016, 15:27
Экономика
В Якутскэнерго отметили День энергетика
27.12.2016, 15:12
Экономика
Открыт автозимник в Анабарском улусе
27.12.2016, 15:09
Республика
7 дней на телеканале «СТРАНА» будут рассказывать о республике
27.12.2016, 14:52
Происшествия
Штраф директору школы и водителю за нарушение перевозки детей
27.12.2016, 14:36
Республика
Главная елка Алданского района удивила сказкой Джанни Родари
27.12.2016, 14:08
Экономика
Айхал Габышев: К недобросовестным СРО идут недобросовестные подрядчики
27.12.2016, 12:16
Общество
Фонд капремонта: Судебные приставы вместо Деда Мороза
27.12.2016, 11:40
Общество
Видео
Презентация проекта «Кибербезопасность» в Молодежном Правительстве Якутии 
27.12.2016, 11:09
Происшествия
Судебные приставы будут дежурить в новогодние праздничные дни
27.12.2016, 10:35
Экономика
Какой вопрос чаще всего задают избиратели Галине Данчиковой
27.12.2016, 10:17
Спорт
ДЮСШ № 1 исполнилось 75 лет!
27.12.2016, 10:10
Республика
Сегодня день рождения главы улуса
27.12.2016, 9:53
Происшествия
В Якутии произошло 3 пожара
27.12.2016, 9:13
Столица
Россельхозбанк предлагает специальные условия кредитования для сотрудников бюджетных организаций
27.12.2016, 9:10
Культура & Образование
Дневник Ёлки Главы Якутии: участники ёлки представили свои визитки
27.12.2016, 9:09
Республика
Алдан: Отличные спортивные результаты
27.12.2016, 9:05
Финансы
Россельхозбанк снизил ставку по ипотеке для ряда жилых комплексов до 7% годовых
27.12.2016, 9:04
Экономика
Изобилие якутского стола на якутской Рублевке – в «Туhулгэ»!
27.12.2016, 9:02
Происшествия
Резонанс
Мингроб Якутии считает прокуратуру сплетниками?
27.12.2016, 8:59
Спорт
II спортивная выставка-ярмарка «Будь в форме» 
27.12.2016, 1:34
Желток
Оригинальный подарок для невестки экс-вице-премьера
27.12.2016, 1:15
Общество
Экстра
Парламентская комиссия: Сносить Лямпушку – бред!
27.12.2016, 0:51
Политика
Ответ министра Скворцовой сенатору Акимову
26.12.2016, 22:27
Республика
Открыта ледовая переправа Кангалассы – Соттинцы
26.12.2016, 22:24
Культура & Образование
Дневник Елки главы Якутии: гражданский форум “Я – юный гражданин”
26.12.2016, 19:37
Общество
Резонанс
В храмах Якутии совершены заупокойные богослужения о погибших в авиакатастрофе в Сочи
26.12.2016, 18:20
Столица
Будущее Якутска растим сегодня
26.12.2016, 18:13
Культура & Образование
Библиотека Белинского предлагает запастись книгами
26.12.2016, 18:09
Республика
Алексей Дьячковский: призывников меньше из-за демографии 90-х
26.12.2016, 17:58
Экономика
Энергосбыт: до 31 декабря погаси долги без пени!
26.12.2016, 17:40
Культура & Образование
Сергей Расторгуев: Моя Марфа всегда в моем сердце
26.12.2016, 17:32
Экономика
Эффективность деятельности аэропорта «Якутск» за 2016 год оценена положительно
Архив новостей
Республика
28 декабря 2016, 13:32
67

Депутат Госдумы Галина Данчикова посетила Хангаласский улус

20161226_164608

В рамках рабочей поездки в Хангаласский улус депутат Государственной Думы Российской Федерации Галина ДАНЧИКОВА посетила аптеку «ФармУст» в город Покровске.
Депутат ознакомилась с ассортиментом лекарственных препаратов, ценовой политикой, интересовалась наличием сезонных лекарств, а также лекарственных препаратов для лиц с редкими (орфанными) заболеваниями.
Отметим, вопросы лекарственного обеспечения больных редкими (орфанными) заболеваниями находятся на постоянном контроле государства. При формировании федерального бюджета на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов парламентарии не поддержали сокращение финансирования лекарственного обеспечения пациентов по программе «7 нозологий».
Программа предполагает централизованную закупку на средства федерального бюджета лекарств для пациентов с высокозатратными нозологиями: рассеянным склерозом, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственной им тканей, а также пациентов после трансплантации органов и тканей. За последние восемь лет количество пациентов в России, страдающих этими заболеваниями, утроилось — с 49 тысяч человек в 2008 году до 132 тысяч человек к 2016 году. Большинству пациентов требуется повышение дозировок лекарств.
Депутатами Госдумы седьмого созыва в осеннюю сессию принят в третьем чтении законопроект, закрепляющий за государством полномочия по обеспечению лекарствами лиц с редкими (орфанными) заболеваниями. Всего в России зарегистрировано 27 редких заболеваний, в основном генетических. Согласно законопроекту, обеспечение лекарственными препаратами осуществляется по перечню, утверждённому правительством РФ за счёт ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете.
В беседе с руководителем предприятия, провизором Екатериной УСТИНОВОЙ Галина ДАНЧИКОВА акцентировала внимание в целом на лекарственном обеспечении жителей Покровска и населенных пунктов Хангаласского улуса, особо отметив, что перебои с лекарствами первой необходимости и жизненно важными препаратами недопустимы.
Депутат отметила системную работу на федеральном уровне по совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере лекарственного обеспечения. По словам Галины Данчиковой, интересы людей по этому важнейшему направлению страдать не должны, принимаемые парламентариями решения направлены, прежде всего, на повышение эффективности реализации закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

comments powered by HyperComments
Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП ЕР.
Если Вы заметили ошибку в тексте или опечатку, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
ТОП НОВОСТИ
26.12.2016, 9:32
Происшествия
Мингроб Якутии замешан в некрасивой истории
22.12.2016, 8:55
Политика
Видео
Эксклюзив
Егор Борисов сказал, кого он поддержит на выборах мэра Якутска
22.12.2016, 9:14
Происшествия
Резонанс
Прокуратура требует уничтожить элитные дома отдыха «Лямпушка» в Якутии
24.12.2016, 21:28
Политика
Экстра
Избран главный якутский единоросс
27.12.2016, 1:34
Желток
Оригинальный подарок для невестки экс-вице-премьера
23.12.2016, 1:37
Происшествия
Эксклюзив
Крупная партия контрафактных пуховиков изъята в аэропорту Якутска
22.12.2016, 9:25
Политика
Фотофакт
Ил Дархан сделал ребрендинг
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Image_021
Экономика
28.12.2016

Технопарк «Якутия» — 5 лет на реализации инновационных проектов

Фото Л.В. Федоровой
Культура & Образование
28.12.2016

«ДЕНЕГ НЕТ, НО ВЫ ТАМ ДЕРЖИТЕСЬ» или Как нам дальше продвигать проект?

SHAS0119
Общество
28.12.2016

Предновогодняя встреча Александра Саввинова со старейшинами Якутска

prokuratura1
Происшествия
28.12.2016

В Якутске здорового человека насильно посадили в психдиспансер

IMG-20161227-WA0044-1
Экономика
28.12.2016

Якутский сыр «Качотта» эксклюзивно в новом магазине «Туьулгэ»!

316A2612_0 Экстра
Происшествия
28.12.2016

Депутат Нюрбы предположила, кто стоит за травлей главы района

DSC_0608-696x422
Происшествия
28.12.2016

Главу Нюрбинского района задержали в день сессии депутатов и новогоднего корпоратива

медведь
Происшествия
27.12.2016

Следком проверит видеоролик со сценами жестокой расправы над медведем