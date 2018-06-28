Депутат досрочно прекратил свои полномочия

Прокуратура Усть-Алданского района провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции.
Установлено, что в нарушении Федерального закона «О противодействии коррупции» депутат наслежного Совета МО «Мюрюнский наслег» не представил сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя и членов своей семьи за 2017 год.
В связи с этим, прокуратурой района в адрес председателя наслежного Совета МО внесено представление об устранении нарушений законодательства, которое рассмотрено и удовлетворено, полномочия депутата прекращены досрочно.
Источник: Пресс-служба прокуратуры республики
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