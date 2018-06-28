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28 июня 2018, 10:10
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Депутат досрочно прекратил свои полномочия

Прокуратура Усть-Алданского района провела проверку соблюдения  законодательства о противодействии коррупции.

Установлено, что в нарушении Федерального закона «О противодействии коррупции» депутат наслежного Совета МО «Мюрюнский наслег» не представил сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя и членов своей семьи за 2017 год.

В связи с этим, прокуратурой района в адрес председателя наслежного Совета МО внесено представление об устранении нарушений законодательства, которое рассмотрено и удовлетворено, полномочия депутата прекращены досрочно.

 

Источник: Пресс-служба прокуратуры республики
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