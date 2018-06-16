Депутат-бизнесмен женит сына!

Сегодня, 16 июня в Якутске в ресторане «Белые ночи» проходит ВИП-свадьба. Женится сын депутата Ил Тумэна от Намского улуса, члена партии «Справедливая Россия» Николая РУМЯНЦЕВА. Наталья и Николай РУМЯНЦЕВЫ владеют автосалоном «Колми».
Сегодня их сын Леонид РУМЯНЦЕВ, будущий нейрохирург женится на своей землячке, очаровательной Куннэй из села Партизан Намского улуса.
Многочисленные гости поздравляют молодых, желают им добра и счастья. Присоединяемся к поздравлениям!
Источник: Екатерина ВАСИЛЬЕВА, Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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