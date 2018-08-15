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15 августа 2018, 15:40
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Депозиты Алмазэргиэнбанка – стабильный доход в виде процентов 

Алмазэргиэнбанк предлагает индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам воспользоваться линейкой депозитов, по которым крупнейшее финансовое учреждение Якутии выплачивает определенный процент.

Условия по депозитам «Бизнес-вклад», «Бизнес-классика» и «Бизнес-комфорт» позволяют принимать решения о сохранении средств, выбирая временные периоды от 7 дней до 2 лет. Ставки варьируются от 5,30% до 6,45% в зависимости от суммы.

«Депозиты Алмазэргиэнбанка – это стабильный доход предприятия в виде процентов. Они активно используются юридическими лицами и предпринимателями с целью размещения временно свободных денежных средств на заранее оговоренный срок. Мы учли пожелания клиентов и разработали линейку с возможностью пополнения в течение срока и снятия 30% от суммы», — рассказала начальник управления развития корпоративного бизнеса Алена Стручкова.

Кроме того, теперь индивидуальные предприниматели и юридические лица могут разместить депозиты, используя сервис дистанционного банковского обслуживания «АЭБ-Бизнес». Он позволяет клиенту самостоятельно подобрать оптимальный для себя вид размещения, существенно сэкономить время на оформление сделки, гибко управлять всем своим портфелем депозитов, размещенных в банке.

Важно отметить, что ставки банка при дистанционном размещении выше на 0,25 процентных пункта, чем по стандартным депозитам.  

Более подробную информацию вы можете посмотреть на сайте Алмазэргиэнбанка в разделе «Корпоративным клиентам».

АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, г. Якутск, пр. Ленина,1

Генеральная лицензия Центрального Банка РФ №2602 от 08.06.2015 г.

www.albank.ru

Call-центр +7 (4112)34-22-22

Бесплатная горячая линия 8-800-100-34-22

Источник: Служба по связям с общественностью АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО
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