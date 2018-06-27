ДЭПиГО ЯГСХА провожает первых выпускников и приглашает абитуриентов!

На днях завершилась работа Государственных экзаменационных комиссий при Департаменте по экономико-правовому и гуманитарному образованию Якутской ГСХА.

По результатам государственных экзаменов и защиты выпускных квалификационных работ по направлению подготовки (специальности) 40.02.01 Право и организация социального обеспечения успешно подтвердили свою квалификацию 32 выпускника. Им присвоена квалификацию «юрист» и выдан диплом по очной форме обучения. Кроме того, 34-м выпускникам по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) присвоена квалификация «Бухгалтер» и выданы дипломы! Это был исторический — первый выпуск студентов департамента, который сформирован в 2016 году.

Государственная экзаменационная комиссия отмечает достаточно высокий уровень квалификационных работ и в целом оценивает положительно качество подготовки выпускников к профессиональной деятельности. У большинства выпускников сформирован понятийный аппарат, корректно подобраны методы исследования. Выпускники в ходе защиты продемонстрировали умение свободно ориентироваться в исследуемой проблеме, давать четкие, содержательные ответы на вопросы членов комиссии.

Студентов на протяжении двух лет готовили высококвалифицированные преподаватели, большинство из которых кандидаты и доктора наук, соискатели научных степеней. Это выгодно отличает студентов в уровне подготовки, в отличие от привычного уровня подготовки в колледжах столицы.

Поздравляем ребят с освоением первой ступени, желаем достижения новых высоких результатов в профессиональном росте, здоровья, любви и удачи!

Преподавателям и сотрудникам ДЭПиго новых ярких достижений на ниве образования и науки!

Почти тридцать лет назад, в начале девяностых годов XX столетия, на базе зоотехнического факультета ЯСХИ было открыто экономическое отделение. Впервые в Якутии начался набор студентов на высшее экономическое образование по специальности «Экономика и управление аграрным производством».

За 25 лет Экономический факультет ЯГСХА подготовил 4824 экономиста и бухгалтера, из них очно — 1774, заочно — 3050.

Получение высшего образования востребовано и престижно. Продолжать обучать сельскую молодежь аграрной экономике является жизненно важной задачей, тем более что в Якутии 35% проживают в сельской местности. Экономическая образованность — гарант развития, модернизации и внедрения инноваций на сельских территориях.

Сегодня в академии эту задачу решает Департамент по экономико-правовому и гуманитарному образованию с кафедрой «Отраслевой экономики и управления». Профессорско-преподавательский состав Департамента состоит из более 20 сотрудников, остепененность которых составляет более 70%.

В настоящий момент Департамент готовит специалистов по следующим направлениям:

По программе высшего образования:

38.03.01 Экономика. Выпускники занимаются расчетно-экономической, аналитической, научно-исследовательской и организационно-управленческой деятельностью.

38.03.06 Торговое дело. Выпускников готовят к торгово-технологической, организационно-управленческой, научно-исследовательской, проектной и логистической деятельности.

По программе среднего профессионального образования:

а) 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).

Выпускник документирует хозяйственные операции и ведет бухгалтерский учет, инвентаризацию имущества и финобязательств организации, проводит расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами.

б) 40.02.01 Право и организация социального обеспечения.

Выпускник обеспечивает реализацию прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.

в) 38.02.04 Коммерция (по отраслям). Выпускников готовят к организации и проведению коммерческой деятельности в производственных, торговых и сервисных организациях.

Абитуриенты ЯГСХА должны понять следующее. Наши предки-северяне, жившие на необъятных просторах северо-восточного региона страны, были отважными оленеводами, коневодами, скотоводами, охотниками и рыболовами. Он являлись носителями обычного права — неписаных законов человеческого достоинства, долга перед семьей, природой и честью перед своими предками… Раньше эта система традиционных «экономико-правовых» взглядов была четко расписана в аграрном способе хозяйствования, его бытом и ритуалами. Сегодня в быстро меняющейся социальной реальности требуются иные правовые и экономические установки сознания. Это скрытые механизмы нового типа мышления. Последние обязаны культивироваться среди молодежи республики, должны стать их новой деловой жизненной традицией. Правовая подкованность и финансово-экономическая грамотность станут залогом успеха инновационной предпринимательской деятельности любого специалиста — от инженера и зоотехника, до ветеринарного врача и землеустроителя. Нам нужен универсально грамотный специалист на якутской земле, истинный хозяин этих территорий!