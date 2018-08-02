Департамент ветеринарии: чайки погибли от микоплазмоза

Департамент ветеринарии Республики Саха (Якутия), направляет для публикации в ленте новостей информацию о результатах проведенных лабораторных исследований ГБУ РС (Я) «Якутская республиканская ветеринарно-испытательная лаборатория» тушек чаек, доставленных 30 июля 2018 года с Верхоянского района:

По радиологическим исследованиям проведены гамма-спектрометрические исследования по оценке уровня активности присутствующих в трупах и в траве радионуклидов, определение суммарной альфа-, бета- активности водных проб, гамма-спектрометрические исследования почвы на содержание радионуклидов, измерение мощности дозы гамма-фона в трупах и в траве, контрольные уровни содержания радионуклидов Цезия-137 и Стронция-90 в кормах и кормовых добавках. По результатам проведенных исследований от 30 июля 2018 года № 605/477, 606/478, 607/479, 608/480 отклонений от нормы не выявлено: параметры мощности дозы гамма-фона у трупов 15 мкр/час (норма – не более 30 мкр/час), удельная суммарная альфа активность в пробах воды от водоема 0,0001 Бк/кг (норма – 0,2 Бк/кг), удельная суммарная бета активность в пробах воды от водоема 0,0001 Бк/кг (норма – 1,0 Бк/кг), гамма-фон в пробах почвы 17 мкр/ча (норма – 30 мкр/час), гамма-фон в пробах травы с берега 15 мкр/час (норма 30 мкр/час), показатели измерения уровни содержания Цезия-137 в кормах (траве) 3,4±1,4 Бк/кг (370 Бк/кг), Стронция-90 в кормах (траве) 11,2±13,7 Бк/кг (50 Бк/кг).

По химико-токсикологическим исследованиям в содержимом желудка дикой птицы и воды отклонений от нормы не выявлено, согласно экспертизам от 30 июля 2018 года № 605 и 606: содержание хлорида натрия в содержимом желудка в пределах допустимой нормы – 0,1 мг/л (норма 0,7), показатель качества воды (рН) 6,7 (норма 6,0-9,0), содержание нитратов в воде — 29,1 мг/л (норма не более 45,0), нитритов – 1,0 мг/л (норма не более 3,0).

Данные полученные по результатам радиологических и химико-токсикологических исследований свидетельствует об отсутствии радиационного фона в природной среде обитания птиц и об отсутствии отравлений.

При исследовании внутренних органов трупов птенцов чаек (крачек) реакцией преципитации спор сибирской язвы не выявлено.

По результатам проведенных вирусологических исследований по экспертизе от 31 июля 2018 года № 1174 во всех 5 пробах выявлен ДНК микроорганизм рода Mycoplasmа – микоплазмоз, что также подтверждено протоколом патологоанатомического вскрытия от 30.07.2018 года № 1174/374-378, при котором выявлено у птиц фибринозный аэросаккулит, фибринозный плеврит у птиц с порядковыми номерами 4 и 5, фибринозный перикардит, токсическая жировая дистрофия печени.

В исследованиях бактериальных посевов выявлены инфекции колибактериоза и энтерококкоза, которые являются сопутствующими заболеваниями при микоплазмозе и протекают совместно, для них характерны развитие плевритов и перикардитов, что так же подтверждено результатами патологоанатомического вскрытия.

Микоплазмоз – один из наиболее распространенных заболеваний для птиц (Mycoplasmosis respiratoria avium), хроническая респираторная болезнь, сопровождающаяся поражением органов дыхания, истощением и снижением продуктивности. Микоплазма полиморфна, поэтому с лёгкостью и невероятной скоростью размножается в эмбрионах птицы. По этой причине молодняк по частоте заболевания стоит на первом месте. Его появление и развитие зависит от качества корма, условий содержания птицы, а также иммунитета и генетической восприимчивости организма птицы к бактерии микоплазме.

Инкубационный период респираторного микоплазмоза – около 20-ти дней. При этом опасность в том, что инфицированные особи без признаков болезни уже являются источниками инфекции для остальных особей. Поэтому буквально за 2-4 недели микоплазма может заразить всё поголовье птицы.

Резкое похолодание осенью после жаркого лета – частая причина возникновения вспышки заболевания. Даже лёгкая простуда при переохлаждении снижает иммунитет птиц, и организм сразу атакуют бактерии респираторного микоплазмоза, также может заболеть после перенесённого ею стресса, к примеру, при переселении из одного места (перелеты) в другой или после сильного испуга.

На основании выше изложенного, сообщаем, что птенцы чаек погибли вследствие поражения микоплазмозом. Взрослые птицы являются носителями заболевания, заболевание у птенцов формируется внутриутробно, перепады температур и ослабление иммунитета у птенцов, способствуют развитию заболевания птенцов микоплазмозом.

Информируем, что данное заболевание не опасно для человека.

Руководитель Л.И. Макарова