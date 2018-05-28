Департамент по лесным отношениям: Причина всех майских пожаров – человеческий фактор

За исключением одного пожара в Мегино-Кангаласском районе, произошедшего от линии электропередачи, все возгорания в лесных массивах возникли в результате неосторожного обращения с огнем, сообщает департамент по лесным отношениям Якутии.

Так, к примеру, первый в этом сезоне пожар начался из-за брошенного в лесу окурка, также на месте пожара были обнаружены гильзы, в этой связи, следует предположить, что виновник пожара охотник. Проверочные мероприятия по установлению личности виновника продолжаются правоохранительными органами.

Ликвидированный на днях пожар в Сунтарском улусе возник по вине рыбаков. Пожар был обнаружен 26 мая во время проведения совместных патрульно-рейдовых мероприятий в 8,5 км от с. Сунтар. Пожар начался вблизи ручья, на месте загорания были обнаружены следы костра, вокруг лежали котел, остатки продуктов питания, окурки. Благодаря совместным оперативным действия, не допущено распространения огня в сторону населенного пункта, в тушении пожара работали все лесопожарные формирования района, принимали участие глава наслега и ответственные работники администрации, сотрудники МЧС.

Действующий на данный момент пожар в Вилюйском районе перешел с сопредельных территорий в результате сжигания мусора на свалке.

Всего с начала пожароопасного сезона на территории республики в 11 районах (Верхневилюйском, Намском, Чурапчинском, Усть-Майском, Усть-Алданском, Сунтарском, Вилюйском, Мегино-Кангаласском, Хангаласском, Горном и г. Якутске) зарегистрировано 12 лесных пожаров на площади 704,85 га. По оперативным данным на 28 мая, в республике действуют шесть лесных пожаров на общей площади 643,5 га. В ликвидации пожаров работают 207 человек, задействовано 14 единиц техники.