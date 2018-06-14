Денис Белозеров: Только от тебя лично зависит

…За окном была зима 1999 года, в учебной аудитории ЯГСХА студенты ожидали очередной пары «Методы финансово-экономических расчётов», преподавателем которой на тот момент была Дарья Васильевна Васильева. Однако, вместо традиционной переклички, студентам поступило предложение…

Так начинаются воспоминания друзей, которых связала счастливая студенческая пора в Якутской сельскохозяйственной академии и их преподавателя.

Из воспоминаний преподавателя Дарьи Васильевой:

«Я от своей подруги — преподавателя Якутского госуниверситета узнала, что коллеги готовятся к проведению экономической игры «Дельта», я не стала дожидаться специального приглашения и немедленно отправилась к организаторам. Пришла и сразу сказала: «Команда ЯГСХА тоже будет участвовать!». Никто не осмелился отказать мне. Уже потом, уладив все вопросы, пришла на пару, обо всем поведала студентам и попросила поднять руку тех, кто желает принять участие – таким честным и открытым способом была собрана команда. Могу сказать, что студенты, которые вызвались играть – были самыми смелыми в своей группе. Искренне радуюсь, когда узнаю об их достижениях и успехах в жизни, они молодцы!».

Вызвались трое: Алексей Пахомов, Денис Белозёров и Степан Балухин. Поясним: речь идет о профессиональной экономической игре под названием «Никсдорф Дельта». Игра компьютерная — немаловажная деталь. Принимая в ней участие, каждый должен владеть не только навыками пользования персональным компьютером, но и разбираться в основных законах экономики – так, чтобы суметь из стартапа за короткий срок построить стабильное доходное предприятие.

Из воспоминаний студента группы ЭФ-96 Дениса Белозёрова:

«На тот момент, наверное, сложно было представить, что есть такие экономические игры, которые настолько увлекают, ведь мы действительно не наблюдали за часами. До вечера мы учились, а после отправлялись в специально отведенную аудиторию, чтобы продолжить работу над стратегией развития своего бизнеса. Вы только представьте себе: всем давались одни параметры той или иной бизнес-модели и только от тебя лично зависит, к каким доходам приведет твое решение, и будут ли доходы вообще?».

На начальном первом этапе каждому участнику команды даётся предприятие и личное дело каждого, что именно он будет с ним делать. Затем усилия объединяются и, уже на втором этапе, команда строит объединенную организацию – с нею они выходят на республиканский уровень и продолжают строить финансовую стабильность своего компьютерного детища в соревновательном процессе с командами из других вузов республики.

Этот опыт помог поставить жизненные цели, расставить приоритеты и совершить первые шаги для их осуществления. Так говорят все, кто на определенном этапе жизни сумел почувствовать толчок. Удивительно, но факт: команда студентов-экономистов из аграрного вуза (ЯГСХА) сумела завоевать первое место.

Сегодня преподаватели, студенты и все, кто работал и работает в Якутской ГСХА, с гордостью поздравляют своего студента – Дениса Белозерова, с назначением на ответственную должность.Денис Георгиевич на одной из недавних встреч в рамках проекта «Диалог на равных» отметил, что главное для человека быть готовым на развитие, верить в людей и быть уверенным в себе.