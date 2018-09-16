Денис Белозеров: «Работников леса Якутии объединяет любовь к родной земле, к природе, к лесу»

Уважаемые работники и ветераны лесного хозяйства!

От имени Правительства Республики Саха (Якутия) и от себя лично поздравляю Вас с профессиональным праздником – Днем работника леса!

Лес для Якутии, ее жителей занимает особое место, с ним неразрывно связаны наша жизнь и быт. Именно поэтому мы должны обеспечить охрану и защиту лесов, рациональное использование. От того, как мы распорядимся нашим бесценным богатством, зависит благополучие и экологическая безопасность населения.

Работники лесного хозяйства Якутии – специалисты высокой квалификации, преданные своему делу и честно исполняющие свой профессиональный долг. На плечах лесничих забота о 255 млн. гектаров леса. Есть трудности, проблемы, но объединяет их одно – любовь к родной земле, к природе, к лесу.

Правительством Республики Саха (Якутия) ведется планомерная работа по улучшению материально-технической базы лесопожарных формирований, оказанию социальной поддержки молодых кадров, увеличению заработной платы тружеников леса. Мы надеемся, что совместными усилиями с привлечением профсоюзных объединений и общественности добьемся результатов в этом направлении.

Особые слова благодарности адресую ветеранам отрасли. Благодаря вашему добросовестному труду сохраняются традиции лесоводства и успешно развивается лесное хозяйство республики.

Желаю всем работникам лесного хозяйства и нашим ветеранам дальнейших успехов в благородной работе по сохранению и приумножению наших лесов, достижения новых профессиональных высот, крепкого здоровья, семейного благополучия и счастья!

И.о заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Денис Белозеров