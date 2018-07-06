Денис Белозеров посетил учреждения Минэкологии Якутии

В эти дни и.о. заместителя председателя Правительства РС(Я) Денис Белозеров продолжает объезд подведомственных подразделений министерств сельского хозяйства и экологии. Накануне Денис Белозеров посетил подведомственные учреждения Минэкологии Якутии «Республиканский информационно-аналитический центр экологического мониторинга» и «Дирекция биологических ресурсов и особо охраняемых природных территорий».

Сотрудники ГБУ РС(Я) «РИАЦЭМ» продемонстрировали куратору лабораторные оборудования, а также рассказали о проводимых работах в области экологического мониторинга и радиационной безопасности.

Заместитель директора Жанна Чемезова сообщила, что «РИАЦЭМ» с прошлого года внедряет информационно-аналитическую систему «Природопользование и охрана окружающей среды».

По ее словам, новая система позволит решать задачи в области управления экологическим состоянием территории — планирование, проведение и контроль эффективности мероприятий по предотвращению и сокращению уровня негативного воздействия объектов на окружающую среду, а также предоставляет инструменты автоматизации деятельности при проведении государственного экологического надзора и регионального мониторинга.

Вице-премьер также встретился с коллективом ГБУ РС(Я) «ДБР и ООПТ». Директор учреждения Яков Сивцев рассказал об основных направлениях деятельности и заострил внимание на проблемные вопросы. Стоит отметить, что особо охраняемые природные территории республики находятся в ведении Дирекции биоресурсов.Дирекция также реализует успешные проекты по обогащению биоразнообразия, такие как реакклиматизация лесного бизона и расселение овцебыков в арктической зоне.

Как напомнил Яков Сивцев, в ноябре 2017 года первая партия лесных бизонов из питомника «Тыымпынай» была выпущена на волю, сейчас Дирекция готовится выпустить вторую партию бизонов из питомника «Усть-Буотама».

Кроме того, Яков Семенович поделился с планами открытия дополнительных питомников лесных бизонов на территории Нюрбинского, Момского и Эвено-Бытантайского улусов. Этим, по его мнению, будут охвачены все климатические зоны республики.

«В настоящее время Дирекция занимается проектами создания федерального национального парка «Кыталык» в Аллаиховском улусе, охраной и сохранением популяции белого медведя. Все эти проекты вносят весомый вклад в формировании позитивного имиджа республики», — сказал он.

В завершение встречи Яков Сивцев отметил, что для реализации данных проектов необходимо устойчивое финансирование и выразил уверенность, что новый куратор министерства Денис Белозеров поддержит и обратит внимание на эти вопросы.