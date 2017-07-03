Деньги в тумбочке, или осторожный грабитель

Прежде чем вскрыть тумбу с деньгами, осторожный вор вытащил ее на улицу.

В полицию г.Якутска обратился работник гостиницы, который сообщил о том, что из кабинета администрации были похищены денежные средства в размере 60 000 рублей.

В ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий личность злоумышленника была установлена. Им оказался 17-летний уроженец Хангаласского района.

Сотрудники уголовного розыска установили, что накануне кражи, несовершеннолетний снял одну из комнат в данной гостинице. При этом предоставил паспортные данные своего совершеннолетнего приятеля.

Дождавшись ночи, злоумышленник проник в незапертый кабинет администрации и попытался найти ключи от запертого выдвижного ящика тумбы. Затем, опасаясь, что лишний шум привлечет ненужное внимание, он вынес тумбу на улицу, где взломав выдвижной ящик, похитил 60 000 рублей и скрылся.

По данному факту возбуждено уголовное дело ст. 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Кража».

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