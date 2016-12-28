«ДЕНЕГ НЕТ, НО ВЫ ТАМ ДЕРЖИТЕСЬ» или Как нам дальше продвигать проект?

В 2022 году республика будет отмечать свой 100-летний юбилей. Будет много мероприятий, торжественных открытий нужных и важных объектов, и на этом фоне как-то тревожно думать о нашем проекте «Земля Олонхо». Осталось пять лет, а Указ о создании Национального инновационного проекта «Земля Олонхо» был подписан президентом РС(Я) Вячеславом ШТЫРОВЫМ в апреле 2010 года. Шесть лет прошло с тех пор, а реализация проекта продвигается медленно и скорее вопреки, чем благодаря. Не хочется думать, что в дни юбилейных празднеств территория возле озера Сайсары и район антенного поля будут оставаться в таком же запустении и забытьи. Мы решили прояснить ситуацию вокруг проекта и поговорили с Леной ФЕДОРОВОЙ, директором Фонда «Проектная компания комплекса «Земля Олонхо». Недавно Лена Валерьевна вернулась из Москвы, где в компании АЛРОСА говорила о создании Якутского Алмазного центра и приняла участие в работе VII съезда Союза НКО.

— Лена Валерьевна, какие задачи на данном этапе стоят перед Фондом?

— Для реализации проекта перед нашим общественным Фондом сейчас стоят очень конкретные задачи. Необходимо найти средства для того, чтобы завершить уже начатые предпроектные мероприятия. Во-первых, это окончательная доработка ландшафтно-архитектурной концепции комплекса. Конкурс провели, определили победителей в лице консорциума «Ove Arup & Partners и Vittorio Grassi Architetto + ОАО Якутагропромпроект». Мы подписали с ними контракт на углубленную доработку конкурсного проекта, включая разработку проекта планировки территории комплекса. На основании технических заданий объектов комплекса им предстоит из двух конкурсных проектов сделать один. Объекты, которые вошли в перечень объектов 1-й очереди комплекса, — это учебно-лабораторный корпус мединститута и общежитие СВФУ, IT-парк, корпуса инновационного поселения резидентов комплекса, Якутский Алмазный Центр, этнографические объекты рекреационной зоны — этнопарк «Алаас» и Международный центр Олонхо (МЦО). В состав МЦО входят универсальный театрально-концертный зал-трансформер на 1584 мест, помещения театров, музеи, конгресс-зал, выставочные площади, ресторан, гостиница и другие сопутствующие площади. Если говорить об объекте «Якутский Алмазный Центр», то проект его создания был инициирован еще в 2004 году производителями бриллиантов и ювелирных изделий. В 2007 году руководство республики согласовало место возле озера Сайсары, и с тех пор этот полуостров постепенно освобождался от аварийных и ветхих домов. Сегодня участок почти освободился от построек.

Архитекторы должны «посадить» все объекты 1-й очереди по техническим заданиям заказчиков на основании их реальных потребностей и возможностей. Плюс надо утвердить бизнес-план МЦО, первоначальный вариант которого разработан Фондом. Фонд, как известно, это общественная социально ориентированная некоммерческая организация. Как ни парадоксально, на сегодня фактически он занимается разработкой предпроектных документов — разработкой бизнес-планов, технико-экономического обоснования всего комплекса. В будущем к этому должны подключиться и специализированные учреждения. Я думаю, это произойдет, когда будут определены источники финансирования для оплаты их услуг. Поэтому первоочередная задача – найти средства для завершения архитектурно-ландшафтной концепции, градостроительных документов, доработки ТЭО всего комплекса, в т.ч. бизнес-планов МЦО и Алмазного центра. Считаю, что эти средства должны быть заложены в бюджете республики. Этот вопрос мы поднимаем уже который год. Но до сих пор не можем добиться положительного решения. Видимо, или мы не умеем доводить соответствующую информацию до принимающих решения людей, или те, кого мы просим, не до конца вникают в суть проблемы. Хотя уважаемые всеми нами народные депутаты Евгения МИХАЙЛОВА, ректор СВФУ, один из непосредственных руководителей нашего Фонда, Василий ВЛАСОВ, стоявший у истоков идеи создания Якутского Алмазного Центра, Владимир ЧЛЕНОВ, президент ТПП РС (Я), член Координационного Совета при главе республики по предпринимательству, Юрий ОКОЕМОВ, вице-президент компании АЛРОСА – все они подписались под письмом в бюджетный комитет Госсобрания РС(Я) на имя председателя бюджетного комитета Юрия НИКОЛАЕВА. Они обратились с просьбой предусмотреть 37 млн рублей в поправках к бюджету республики. Но предложение было отклонено. Речь идет о сумме, необходимой на завершение ландшафтно-архитектурной концепции, ТЭО проекта и комплексных инженерных изысканий территории комплекса.

— Из них какая сумма приходится на разработку ТЭО комплекса?

— На разработку ТЭО запросили дополнительно 11 млн рублей. Как сложилась эта сумма? В 2012 году на имя президента республики Егора БОРИСОВА обратилось руководство «Внешэкономбанка» по работе с его дочерней структурой — ОАО «Федеральный центр предпроектного финансирования» (ФЦПФ). Соответствующее поручение было в т.ч. отписано и министерству культуры. С того времени мы ведем с ФЦПФ переговоры. На сегодня, генеральным директором Александром БАЖЕНОВЫМ сделано предварительное коммерческое предложение по оказанию услуг по инвестиционному консультированию проекта. В ходе переговоров сумму свели к 11 млн рублей. Якутская сторона в результате должна получить не только необходимые для инвесторов документы, но и список потенциальных инвесторов. Если мы найдем эти 11 млн рублей, они должны выплачиваться поэтапно в три захода. То есть мы стратегически и технически грамотно вышли бы на реальных инвесторов.

— Они сами могут найти инвесторов?

— Да. Они мониторят потенциальных инвесторов, предлагают федеральные программы, фонды, финансовые институты, которые могли бы иметь место в инвестировании. Могут подготовить соответствующую документацию под тот же Фонд прямых инвестиций или Корпорацию развития Дальнего Востока. Их рекомендации и материалы принимаются специализированными учреждениями.

Нас радует, что ФЦПФ оценил якутский проект как вполне реальный, отвечающий требованиям сегодняшнего времени, где бы в одном проекте решалось несколько задач. Эти задачи ставит перед регионами президент страны Владимир ПУТИН. Сейчас нам нужно убедить министерство экономики республики и наш парламент в необходимости этих сумм для дальнейшего продвижения проекта. Кроме того, в запрашиваемой сумме предусмотрены средства и на завершение комплексных инженерных изысканий всей территории комплекса — 2,5 млн рублей. Часть работ мы оплатили, но не хватает этой суммы, чтобы завершить изыскания.

— Компания ООО «Хотустрой изыскания» занимается этой работой?

— Да. Почему нужны такие работы? По строительным нормативам при комплексной застройке территории район сначала должен быть разведан с точки зрения геологии, состояния грунтов, почвы, экологии. Эта работа не такая дорогая — 2,5 млн рублей. На один Аал Луук Мас для Ысыаха или рояль мы платим по 20 млн рублей. А тут речь идет о комплексном инвестпроекте. Сейчас вся страна переходит на проектное управление и наша республика в т.ч. Мы должны научиться работать на результат, а не на сам процесс. То, что мы пытаемся сейчас сделать – это азы, а без этих азов невозможно никакое проектное управление.

Так как это комплексный инвестпроект, надо придать ему статус крупномасштабного инвестиционного проекта РС(Я) согласно Земельному кодексу нашей республики. Если завершим архитектурно-ландшафтную концепцию, градостроительные документы, ТЭО, то министерство архитектуры и строительного комплекса с министерством экономики республики могут подготовить распоряжение главы республики Егора Борисова о придании такого статуса. После чего вся территория без тендера и аукциона передается структуре, которая будет заниматься управлением проекта. Поэтому параллельно надо решать вопрос создания такой структуры или же передачи этих обязанностей структуре, которая могла бы взять на себя управление проектом. Считаю, что таким предприятием могли бы выступить ОА «Корпорация развития Республики Саха(Якутия)» или ГУП «Комдрагметалл».

— Почему именно они?

— Потому что в их уставах предусмотрены все необходимые для этого функции.

— Если все пойдет так, как сейчас вы планируете, то в каком году может начаться строительство первого объекта?

— Да, с одной стороны, сегодня кризис на дворе. Но это сегодня, а завтра все изменится к лучшему. Это закон эволюции. Поэтому надо не плакать и ныть, а просто действовать.

Если в 2017 году мы бы завершили эти мероприятия, то разработали бы и проектно-сметную документацию МЦО – главного объекта, идеологического ядра комплекса. Мероприятие по разработке проектно-сметной документации МЦО с универсальным театральным залом-трансформером на 1854 мест включено в предвыборную программу Егора Борисова в 2017 году. Оно утверждено соответствующим постановлением правительства республики. Если это мероприятие выполнится, то имея на руках проектно-сметную документацию МЦО, градостроительные документы, ТЭО комплекса, можно было бы в 2018 году начать работать с федеральными программами по софинансированию строительно-монтажных работ нескольких объектов, проектированию и строительству инженерной инфраструктуры комплекса. По линии министерства культуры можно подавать заявки на софинансирование театральных проектов, а частично могли бы частные инвесторы подключиться. Потому что в проекте почти все объекты должны иметь коммерческие направления и площади. Тогда с 2020 года можно было бы приступать к поэтапному освоению денег — к строительству объектов.

А в 2022 году можно было бы разрезать первую ленточку комплекса. Это был бы подарок к 100-летию республики, и это было бы грандиозное достижение для нашего народа.

Но первым объектом видится IT-парк. Средства на его проектирование и строительство предусмотрены в бюджете республики. Хотелось бы, чтобы IT-парк был также сделан на основе бизнес-плана. Не просто построить здание, сдать его, а потом волосы рвать на себе – зачем этот огромный объект, который сам себя не окупает… Если мы хотим освоить проектное управление, то все нужно делать грамотно. Это касается не только комплекса «Земля Олонхо», но всех и других проектов, начиная с теплиц, заканчивая туристическим кластером. Недостаточно предусмотреть деньги на инфраструктуру, строительство, оборудование, нужно еще просчитывать все дальнейшие расходы на содержание, налоги, зарплаты, себестоимость продукции, рынок этой продукции так, чтобы они окупились и дали соответствующий экономический, социальный эффект. Это и есть проектное управление, где все ориентировано на конечный результат.

— Вы съездили в Москву и побывали в компании АЛРОСА. Расскажите подробнее.

— В 1990-х годах, когда по заданию руководства республики мы начинали работу по созданию алмазогранильной отрасли, то еще не понимали всей глубины проблем, с которыми столкнемся. Я говорю об этом, поскольку сама вышла из компании «Туймаада Даймонд». Но и тогда мы понимали, что без бизнес-плана никакие проекты невозможно реализовать. Мы проводили маркетинг – изучали рынок, спрос на продукцию. Вышли на все алмазные биржи начиная, с Рамат-Ганской в Израиле, Антверпенской в Бельгии, Нью-Йоркской в США, заканчивая Гонконгской, Сингапурской, Шанхайской. Увидев все это, мы поняли с такой себестоимостью бриллиантов и ювелирки, которая была у нас на тот момент из-за сырья и юридических моментов – мы не можем конкурировать. С тех пор я наблюдаю, как гранильная отрасль у нас неуклонно идет вниз. Сегодня мы находимся на критическом уровне. Гранильные предприятия закрываются. Осталось всего три-четыре предприятия, которые имеют постоянных партнеров-инвесторов в лице индийских, китайских, израильских компаний. Кто-то из них ограняет, создает рабочие места для местного населения, платит налоги. А кто-то просто механически занимается перепродажей сырья своим партнерам-инвесторам, которые просто вывозят его за пределы республики. Получается, что без участия таких партнеров мы не можем создавать эту отрасль. Есть, конечно, индивидуальные предприниматели, но приобретаемые ими объемы сырья — мизер для АЛРОСА.

Что значит для республики, якутского народа эта отрасль? Я считаю, что это прежде всего наши национальные интересы. Если не думать о становлении и развитии этой экспортно ориентированной отрасли для будущих поколений, то мы, как народ, вынуждены признаться в том, что упустили шанс, который нам сам Бог дал. На нашей земле, под нашими ногами находятся богатства, которые мы не смогли использовать в полной мере для собственной самореализации. Поэтому национальная элита должна всегда ставить этот вопрос перед собой и обществом. Сегодня по сути мы живем своей культурой, традицией, тратя на них свою творческую энергию и очень радуемся этому, считаем себя уникальным народом. Получается мы только используем, эксплуатируем свои традиции, свое прошлое. А что в будущем?

Как сделать так, чтобы наши традиции, культура работали на будущее и мы могли интегрироваться в реалии современного мира? Как можно развивать традиции, культуру, чтобы они финансово работали на нас? Именно на это ориентирован проект «Земля Олонхо», для этого мы пытаемся продвигать его, чтобы будущие поколения могли сконцентрироваться, локализоваться в этом комплексе и на основе творческой экономики интегрировались бы в мировую экономику. Радует, что наши экономисты начали пользоваться этим термином. Недавно заместитель министра экономики Майя ДАНИЛОВА, выступая в новостях о Стратегии 2020-2030 использовала термин «креативная индустрия». Что очень радует.

— Вы имеете в виду прежде всего ювелирную отрасль?

— Когда мы говорим об огранке, ювелирной отрасли, то мы чаще всего отодвигаем на задний план творческую сторону этих производств. Сейчас мы радостно сообщаем, что создается Евразийский Алмазный центр во Владивостоке. При этом имеем в виду географическое положение. На самом деле евразийство — это понятие философское. Этот термин ввели Трубецкой, Гумилев и другие мыслители, и мы должны вкладывать в это слово прежде всего философский, цивилизационный смысл. Он относится к культурно-генетическим интеграционным процессам тюрков, монголов, славян и финно-угров. А не экономико-географическим процессам между Россией и Китаем, Юго-Восточной Азией. Поэтому я не знаю, что отражает слово «евразийский» в названии Алмазного центра во Владивостоке. В любом случае, этот центр возник в силу не только нашей мечты об Алмазном центре в регионе, но и веяний нашего времени.

Я считаю, что гранильно-ювелирную отрасль можно создавать только в той среде, где есть традиция. Создавать такую отрасль во Владивостоке будет очень сложно, потому что там нет традиции. Якутский народ испокон веков занимается кузнечным, ювелирным делом. Всю свою философию, религиозные воззрения мы вкладываем в материальное искусство. Если взглянуть на высокую моду в ювелирном искусстве, то все модные тренды вдохновляются традиционным искусством Африки, Азии, Америки… Мы успешно начинаем использовать свои традиции в дизайне, раскрутке модных линий и своего бренда. Еще надо научиться патентовать свою продукцию, интеллектуальный продукт, оформлять на них авторские права. Плюс использовать интернет-ресурс для рекламы, пиара и продажи. С этого и начнется развитие творческой экономики.

Наши талантливые ребята создают компьютерные игры на темы олонхо, якутской мифологии, которые пользуются спросом в мире. Цифровые технологии и интернет дают возможность преодолевать огромные расстояния и оторванность от мира. Для того, чтобы создавать продукт с их помощью, не нужно строить громоздкие производственные цеха, везти тяжелое оборудование издалека. Но самое главное, дизайнерам, программистам, артистам, ученым нужно находиться в одном пространстве — это дает синергию творчества, что становится основой творческой индустрии, творческой экономики.

Сегодня Россия к этому идет. В «Стратегии научно-технологического развития до 2020 года» Владимир Путин ввел понятие цифровой экономики. Это уже предтеча креативной экономики. В развитых экономически странах, в тех же Великобритании или США, креативная экономика уже давно работает. 80% от валового продукта приходится на продукт творческого, интеллектуального труда. В 1980-х годах Великобритания первая в мире в составе правительства создала Департамент культуры, медиа и спорта. У нас этот процесс только пошел, и хорошо, что мы начинаем это понимать.

Живя и работая в Якутии, мы не можем конкурировать своей традиционной продукцией со странами Юго-Восточной Азии, поскольку себестоимость нашего продукта всегда будет выше. Другое дело, можно конкурировать продукцией, созданной творческой энергией, будь то эксклюзивные ювелирные изделия или продукты интеллектуального труда. И в этом будущее нашей республики и будущее народа.

— Какие еще функции может выполнять Якутский Алмазный центр?

— Дело в том, что алмазы, бриллианты могут выступать финансовым инструментом. Конечно, это не золото, которое имеет четкие характеристики. Алмазы, бриллианты настолько разные по своим свойствам и не имеют твердой привязанности к определенным характеристикам. Но под них все же можно выпускать ценные бумаги. Сейчас над этим вопросом думают не только в АЛРОСА, но и в министерстве финансов России. Почему с 2004 года мы ставим вопрос об открытии специализированного таможенного поста? Экспортеры бриллиантов и ювелирных изделий затрачивают очень много времени и средств на оформление таможенных документов, на вывоз, привоз, а время — это деньги. Наличие специализированного таможенного поста в Якутске сократило бы это время. Плюс — это удобно нашим гостям и туристам, которые могли бы купить ювелирные изделия, бриллианты, произвести тут же их декларирование и вывезти с возвратом НДС.

Почти все алмазодобывающие предприятия России находятся на территории нашей республики. Мы успешно и стабильно готовим кадры для этих отраслей. Это очень важно. Аэропорт «Туймаада» имеет международный статус. Из Якутска есть прямые рейсы в Пекин, Харбин, Сеул, Токио. Это открывает возможности нашим производителям напрямую направлять свою продукцию в страны Юго-Восточной Азии. Кроме этого в Алмазном центре хорошо бы предусмотреть на будущее и площадку для ММВБ — российской универсальной биржи. Чтобы использовать наш часовой пояс для работы с биржами стран Юго-Восточной Азии. Биржи работают в определенное время, и законными считаются сделки, заключенные в это время. Все это вкупе надо продумать, проанализировать для того, чтобы этот проект заработал. Продумать механизмы ТОСЭР, ГЧП, которые предлагаются правительством России.

К 25-летнему юбилею алмазогранильной отрасли мы провели Первый деловой форум «Обобщение опыта, проблемы и перспективы развития гранильной и ювелирной отраслей РС(Я)» с Торгово-промышленной палатой РС(Я), СВФУ, министерством промышленности и ЯРОО «Фонд памяти Г.П. Яковлева».

Участники форума приняли обращение к руководству России и нашей республики. Соответствующее письмо ушло и на имя Владимира Путина. Оно было перенаправлено в Правительство России и компанию АЛРОСА. В итоге на имя Владимира Членова, президента ТПП Якутии, председателя оргкомитета Форума пришло письмо от вице-президента компании Рината ГИЗАТУЛИНА, где говорится о их заинтересованности в создании Якутского Алмазного центра и запрошена необходимая для принятия решения информация. С нашей стороны был подготовлен соответствующий ответ на него — пакет документов, в том числе Соглашение о сотрудничестве по созданию Якутского Алмазного центра, подписанное потенциальными участниками проекта. Это гранильные и ювелирные предприятия, Торгово-промышленная палата республики и наш Фонд «Проектная компания комплекса «Земля Олонхо». Мы представили проект концепции Якутского алмазного центра со списком потенциальных резидентов и т.д. Встреча была проведена на уровне руководителя Департамента по работе с госорганами АЛРОСА Марины ДЕМИНОЙ. Выслушав наши желания, она дополнительно попросила представить бизнес-план создания Алмазного центра. Поэтому перед нами сейчас стоит задача разработать бизнес-план. В любом случае этот бизнес-план потребуется не только для компании, частных инвесторов, но и для федерального и республиканского правительств.

— В Москве вы приняли участие в работе съезда союза НКО. Для проекта «Земля Олонхо» какие возможности дает участие в этом мероприятии?

— Союз некоммерческих организаций России – это молодая общественная организация. Наш Фонд является ее соучредителем. На очередном VII съезде были рассмотрены вопросы по созданию и развитию гражданского общества, о чем постоянно говорит президент Владимир Путин в своих выступлениях. Будь это туризм, культура, организация городской среды, национальные взаимоотношения – во всех этих сферах он отводит большую роль некоммерческим, социально ориентированным организациям. Их потенциал, энергия, возможности необходимо направить как на создание гражданского общества в России, так и на реализацию долгосрочных социально-экономических программ.

Мы приняли участие в работе съезда, защитили проект «Народная концепция комплекса «Земля Олонхо»». Озвучили желание придать проекту статус ТОСЭР, что было съездом горячо поддержано. Съезд направит соответствующее обращение в адрес правительства России. Мы неоднократно участвовали в конкурсах на получение грантов, как на федеральном, так и республиканском уровнях. Но каждый раз конкурс не проходили. Видимо члены конкурсной комиссии не до конца понимают концепцию проекта, роль общественной организации в его реализации и в целом его значение для общества. Поскольку наш Фонд создан, как некоммерческая социально-ориентированная организация, и его учредили заслуженные представители творческой, научной интеллигенции республики, известные предприниматели, общественные деятели, талантливая молодежь, то мы представляем не только все слои общества, но и элиту нашего народа. Во всех проведенных нами общественных мероприятиях — форумах, конкурсах, «круглых столах», фестивалях, конференциях, общественность выразила свое чаяние — видеть в этом локальном проекте гарантию будущего устойчивого развития республики.

К тому же наш проект отвечает тем задачам, которые ставит президент Владимир Путин. В том числе, это инициирование и проведение нашей организацией совместно с министерством культуры и духовного развития, министерством архитектуры и строительного комплекса, Союзом архитекторов Якутии архитектурного конкурса по созданию современного общественного пространства в рамках проекта «Земля Олонхо». То, что социально ориентированная некоммерческая организация Якутии проводит крупные мероприятия международного уровня, разрабатывает бизнес-планы, технико-экономическое обоснование крупного инвестиционного проекта, уникально само по себе. Такого нигде нет. Благодаря международному конкурсу на ландшафтно-архитектурную концепцию комплекса «Земля Олонхо» министерство архитектуры и строительного комплекса республики отмечено «Золотым знаком» на Международном фестивале «Зодчество-2016». Очень радует оценка президента Союза архитекторов России Андрея БОКОВА, сказавшего такие слова: «Мы впервые видим, как народ стремится выразить через архитектуру свою традиционную картину мира». Он отметил революционность якутского проекта. Такие слова дорогого стоят, потому что Андрей Боков — это величина мирового уровня.